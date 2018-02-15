متفرقات: جيمس يقود فريقه للفوز

الاتحاد السعودي لكرة القدم يرسل خطابا رسميا لنادي ليفانتي الإسباني، يطلب فيه استدعاء اللاعب فهد المولد، لمعسكر 'الأخضر'.

العرب

سجل 37 نقطة بمفرده

◄ أحرز العملاق ليبرون جيمس 37 نقطة ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 120-112 على أوكلاهوما سيتي ثاندر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسجل جيمس 14 من 23 رمية خلال اللعب ومرر ثماني كرات حاسمة كما استحوذ على ثماني كرات مرتدة ليصل بذلك للمرة 417 في مسيرته التي يسجل فيها 30 نقطة أو أكثر خلال اللقاء. وهذه المرة الخامسة خلال الموسم الجاري التي يسجل فيها جيمس 35 نقطة على الأقل. وسجل كليفلاند 15 رمية ثلاثية على الأقل للمرة 15 في موسم 2017-2018.

◄ أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا رسميا لنادي ليفانتي الإسباني، يطلب فيه استدعاء اللاعب فهد المولد، لمعسكر “الأخضر” الذي سيقام بمدينة جدة خلال الفترة من 20 إلى 28 فبراير الجاري. ويتخلل معسكر منتخب السعودية مباراة ودية أمام مولدوفا يوم 26 من الشهر الجاري، إلا أن انضمام المولد إلى المعسكر للمشاركة في هذا اللقاء الودي تحدده موافقة لوبيز مونييز المدير الفني لفريق ليفانتي. ويلعب فهد المولد في صفوف ليفانتي على سبيل الإعارة من اتحاد جدة حتى نهاية الموسم الجاري، في إطار الاتفاقية بين هيئة الرياضة السعودية ورابطة “الليغا”.

◄ تفوق الألماني إريك فرينزل على 4 منافسين متقدمين ليتوج بالميدالية الذهبية في المسابقة المجمعة على التلة العادية ضمن منافسات التزلج الشمالي بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وكان فرينزل قد توج بالذهبية في المسابقة نفسها قبل أربعة أعوام في أولمبياد سوتشي 2014، وقد بات أول لاعب يحافظ على اللقب في مسابقة التلة العادية، منذ 38 عاما. وكان فرينزل، بطل العالم خمس مرات، في المركز الخامس بعد مرحلة وثب التزلج لكنه تخطى منافسيه بعدها من خلال منافسات المطاردة في مرحلة تزلج اختراق الضاحية لمسابقة عشرة كيلومترات.

◄ أعلن نادي المرخية القطري التعاقد رسميا مع التونسي عادل السليمي، لتولي تدريب الفريق، خلفا ليوسف آدم الذي تعرض للإقالة. ومن المنتظر أن يقود السليمي المرخية خلال المباراة المقبلة مع الخور، التي ستقام السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الـ 17 من الدوري القطري. وسبق لعادل السليمي، الذي لعب للأفريقي التونسي ونانت الفرنسي وفرايبورغ الألماني، تدريب بعض الأندية، ومنها مستقبل قابس وجندوبة الرياضية. ويحتل المرخية المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 8 نقاط، ويحتاج إلى بذل الكثير من الجهد للبقاء في الدرجة الأولى.