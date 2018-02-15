هيرفي رينارد يستعد لجولة أوروبية

المدرب الفرنسي يقرر السماح لمحترفي الأسود بعدم الحضور للمغرب قبل ودية صربيا في شهر مارس المقبل.

العرب

استعدادات المونديال

الرباط - يستعد هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، للقيام بجولة داخل القارة العجوز، الأسبوع المقبل، للقاء بعض اللاعبين المحترفين المغاربة، في الدوريات الأوروبية. وستشمل جولة رينارد فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث ينشط بعض لاعبي المنتخب المغربي.

وتأتي هذه الجولة قبل المباراتين الوديتين، أمام صربيا وأوزبكستان، استعدادا لمشاركة الأسود في مونديال روسيا الصيف المقبل. ويتابع رينارد مستوى بعض اللاعبين الجدد، الذين من المنتظر أن يستدعيهم لوديتي صربيا وأوزبكستان، سواء الذين يلعبون في أوروبا أو في الدوري المغربي، خاصة مع تألق بعض الأسماء في كأس أمم أفريقيا للمحليين التي نظمت مؤخرا في المغرب.

وقرر المدرب الفرنسي السماح لمحترفي الأسود، في مختلف الدوريات الأوروبية، بعدم الحضور للمغرب قبل ودية صربيا في شهر مارس المقبل.

كما سمح رينارد للاعبين المحترفين بالسفر مباشرة إلى إيطاليا، حيث تحتضن مدينة تورينو تلك الودية يوم 23 مارس المقبل استعدادا لمونديال روسيا 2018.

ويدخل المنتخب المغربي يوم 19 مارس معسكرا تدريبيا استعدادا لودية صربيا باللاعبين المحليين الذين سيستدعيهم رينارد على أن يلتحق بهم المحترفون بإيطاليا مباشرة. ويأتي هذا القرار لتفادي إرهاق اللاعبين الموجودين بالدوريات الأوروبية، لسهولة وصولهم إلى إيطاليا بدلا من المغرب.