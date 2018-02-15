الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

 عن العرب الاتصال بنا English
الخميس 15 فبراير/شباط 2018، العدد: 10901

برشلونة يسعى لتأمين بقاء أومتيتي

60 مليون يورو، هي القيمة التي قد لا تقف عائقا، أمام الأندية الكبرى لاختطاف المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

العرب  [نُشر في 2018/02/15، العدد: 10901، ص(23)]

تجديد العقد

برشلونة (إسبانيا) – يعمل مسؤولو برشلونة، على تجديد عقد المدافع الفرنسي، من أصول كامرونية، صامويل أومتيتي، بعد تألقه اللافت مع الفريق، منذ الانضمام إليه في 2016، قادما من أولمبيك ليون.

وكشفت صحف إسبانية الأربعاء، أن إدارة النادي تجهز عقدا جديدا لأومتيتي، لتضمن استمرار قلب الدفاع الفرنسي، مع الفريق، لفترة أطول، حيث إن عقده الحالي، سينتهي بعد ثلاثة مواسم ونصف. ويسعى النادي في العقد الجديد، لزيادة راتب اللاعب، البالغ من العمر 24 عاما، ورفع قيمة الشرط الجزائي، التي تصل حاليا إلى 60 مليون يورو، وهي القيمة التي قد لا تقف عائقا الآن، أمام الأندية الكبرى في أوروبا.

وتخشى إدارة البارسا أمرين في تفاوضها مع المدافع الفرنسي، أولهما تألقه في كأس العالم الصيف المقبل في روسيا، مما يضاعف من اهتمام الأندية التي ترغب في ضمه، مما يجعل أومتيتي يراجع حساباته بشأن الاستمرار مع البلوغرانا.

والعامل الثاني المقلق لبرشلونة، هو اشتراط وكيل أعمال اللاعب راتبا سنويا قيمته 6 ملايين يورو، والذي يتساوى مع العرض الذي تلقاه صامويل أومتيتي من نادي مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن يقوم المدافع الفرنسي بتمديد ارتباطه ببرشلونة الموسم المقبل، بعقد جديد يمتد حتى صيف 2024-2023، مما يضمن استمرار لاعب أولمبيك ليون السابق داخل جدران كامب نو حتى بلوغه 29 عاما.

:: اقرأ أيضاً

تونس تترقب قمة الحسم بين الترجي والنجم

أرسنال وميلان على الطريق الصحيح في الدوري الأوروبي

المطاردة مستمرة بين الهلال والأهلي في الدوري السعودي

بوكيتينو يشيد بشخصية توتنهام في دوري الأبطال

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

تيلرسون يؤكد دعم واشنطن للبنان 'الحر والديمقراطي'

2018-02-15

مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات بإطلاق نار في فلوريدا الأميركية

2018-02-15

محافظ البنك المركزي التونسي يستقيل تحت الضغط

2018-02-15

دي ميستورا يطالب بوقف التصعيد دون شروط في سوريا

2018-02-15

استهداف عناصر إرهابية في عملية عسكرية فرنسية شمال مالي

2018-02-15

القوات اليمنية تسيطر على أهم معاقل القاعدة بحضرموت

2018-02-15

العلاقات بين واشنطن وأنقرة تصل إلى 'مرحلة حرجة'

2018-02-15

طالبان الأفغانية تبدي رغبتها في إنهاء الحرب عبر الحوار

2018-02-15

قوة عسكرية تركية تؤسس نقطة جديدة في إدلب

2018-02-15

تيلرسون يدعو ميليشيات إيران إلى مغادرة سوريا

yesterday 12:24:47

:: اختيارات المحرر

الشوكولاتة عشق الفنانة بلقيس فتحي يوم الفالنتاين

ترتيب لقاء بين الكلاب ومحبيها في عيد الحب

الشرطة تضبط الكوكايين داخل مؤخرة مزيفة لمسافر

زواج القاصرات جدل يعاود الظهور في كل عيد حب

هولندا تقر قانونا يجعل كل المواطنين متبرعين بأعضائهم

نتفليكس لا تتدخل في خصوصية المستخدمين

باحثون: كذب الأطفال مؤشر على ذكائهم وقوة ذاكرتهم

الحذاء المستورد يهدد دباغة الجلود في فلسطين

أرسنال وميلان على الطريق الصحيح في الدوري الأوروبي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا