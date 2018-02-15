برشلونة يسعى لتأمين بقاء أومتيتي

60 مليون يورو، هي القيمة التي قد لا تقف عائقا، أمام الأندية الكبرى لاختطاف المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

العرب

تجديد العقد

برشلونة (إسبانيا) – يعمل مسؤولو برشلونة، على تجديد عقد المدافع الفرنسي، من أصول كامرونية، صامويل أومتيتي، بعد تألقه اللافت مع الفريق، منذ الانضمام إليه في 2016، قادما من أولمبيك ليون.

وكشفت صحف إسبانية الأربعاء، أن إدارة النادي تجهز عقدا جديدا لأومتيتي، لتضمن استمرار قلب الدفاع الفرنسي، مع الفريق، لفترة أطول، حيث إن عقده الحالي، سينتهي بعد ثلاثة مواسم ونصف. ويسعى النادي في العقد الجديد، لزيادة راتب اللاعب، البالغ من العمر 24 عاما، ورفع قيمة الشرط الجزائي، التي تصل حاليا إلى 60 مليون يورو، وهي القيمة التي قد لا تقف عائقا الآن، أمام الأندية الكبرى في أوروبا.

وتخشى إدارة البارسا أمرين في تفاوضها مع المدافع الفرنسي، أولهما تألقه في كأس العالم الصيف المقبل في روسيا، مما يضاعف من اهتمام الأندية التي ترغب في ضمه، مما يجعل أومتيتي يراجع حساباته بشأن الاستمرار مع البلوغرانا.

والعامل الثاني المقلق لبرشلونة، هو اشتراط وكيل أعمال اللاعب راتبا سنويا قيمته 6 ملايين يورو، والذي يتساوى مع العرض الذي تلقاه صامويل أومتيتي من نادي مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن يقوم المدافع الفرنسي بتمديد ارتباطه ببرشلونة الموسم المقبل، بعقد جديد يمتد حتى صيف 2024-2023، مما يضمن استمرار لاعب أولمبيك ليون السابق داخل جدران كامب نو حتى بلوغه 29 عاما.