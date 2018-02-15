امنعه، ارمه، اغلقه: مناخ الرقابة في لبنان

دعاة المقاطعة هم مؤيدون لحزب الله المدعوم من إيران، وهم يصرون على أنه عمل وطني لا بد منه من أجل إقامة 'ثقافة مقاومة' ضد تطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية.

العرب

ينادي مؤيدو المقاطعة بضرورة مقاومة التطبيع مع إسرائيل. وتجري حالياً مناقشة ساخنة في لبنان تظهر على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن عودة الرقابة على ما يستطيع اللبنانيون رؤيته والاستماع إليه وقراءته.

وينطوي النقاش على دعوات إلى التخلص من جميع المواد الفنية والأدبية، وكل ما له علاقة بإسرائيل. يُذكر أن دعاة المقاطعة هم مؤيدون لحزب الله المدعوم من إيران، وهم يصرون على أنه عمل وطني لا بد منه من أجل إقامة “ثقافة مقاومة” ضد تطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية.

ويرى خصوم هذه المقاطعة أنها تخفي محاولة لتضييق الخناق على اللبنانيين، بهدف صوغ الثقافة اللبنانية وفقا لثقافة إيران.

وطالب الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، مؤخرا مكتب الرقابة اللبنانية الذي أنشئ في العام 1955 وأُعيد إحياؤه مؤخرا، بمنع عرض فيلم “ذا بوست”، على الرغم من أن الفيلم ليست له علاقة بالصراع الفلسطيني. وكان السبب، كما صرح به حسن نصرالله، أن مخرج الفيلم، ستيفن سبيلبيرغ، تبرع بمليون دولار لإسرائيل منذ 12 عاما أثناء الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وتم حظر الفيلم بالفعل، ولكن تدخل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سمح بعرض الفيلم في دور العرض وقاعات السينما، غير أن الحريري لم يستطع منع حظر الأفلام الأخرى.

ففي العام الماضي، منع مكتب الرقابة عرض فيلم “وندر وومان” من دور السينما بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية غال غادوت فيه. وفي الشهر الماضي اعتُقل المخرج الفرنسي اللبناني زياد الدويري في بيروت ووُجهت إليه تهمة انتهاك القوانين اللبنانية التي تقضي بمقاطعة إسرائيل. وكان قد سافر إلى تل أبيب مستخدما جنسيته الفرنسية لتصوير فيلم عن القضية الفلسطينية. وتم منع عرض فيلمه “ذي أتاك” في لبنان.

وتعرض الدويري لحملة قاسية من قبل وسائل إعلام حزب الله عندما ترشح آخر أفلامه “ذي إنسلت” لجوائز الأوسكار للأفلام الأجنبية. وكان هذا الفيلم هو أول فيلم لبناني يتم تكريمه.

ومن المثير للاهتمام، أن حملة فرض الرقابة تلك اقتصرت فقط على كل ما يشمل القضايا السياسية، في حين أنها تجاوزت عن عرض المواد الجنسية الصريحة وكذلك القضايا المتعلقة بالمثلية الجنسية.

والآن، يتم توجيه اتهامات بالخيانة ضد أي شخص يتحدى الدعوة إلى العودة إلى الرقابة. يقول منتقدو دويري إن فيلمه قد وصل إلى تلك المكانة بسبب خداعه وخيانته للقضية الفلسطينية أمام منظمي الأوسكار اليهود. من جانبه، نفى دويري كل هذه الاتهامات الموجهة إليه.

وخلال خمسينات وستينات القرن الماضي، خضعت المواد الأدبية والفنية التي كانت تذكر “إسرائيل” للرقابة، مثلها مثل وسائل الإعلام الأجنبية التي كانت تنشر مقالات عن إسرائيل. وقد تراجع نظام الرقابة خلال الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990 عندما انهارت العديد من المؤسسات الحكومية.

ولكن القضية الآن تكمن في كيفية عودة الرقابة في ظل هذا التقدم السريع في وسائل الاتصال. وعلى الرغم من ذلك اقترح مؤيدو المقاطعة حلا وسطا؛ وهو السماح ببيع النسخ المسروقة من هذه الأفلام المحظورة للجمهور مع استمرار منع عرضها في دور السينما.

هذا الحل لم يتضمن أي مادة مكتوبة، مما يدل على عدم إمكانية العودة إلى نظام المقاطعة الذي كان قائما في فترة ما قبل الحرب الأهلية.

وتزداد هذه القضية زخما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 6 مايو المقبل. ومن المرجح أن تكون مسألة الحرية الثقافية من بين القضايا الرئيسية التي ستقرر نتائج الانتخابات.

كاتب لبناني

باسم عجمي