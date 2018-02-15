الحذاء المستورد يهدد دباغة الجلود في فلسطين

صناعة الجلود الطبيعة، في مدينة الخليل تحاول منافسة المستورد ومقاومة القيود الإسرائيلية، للبقاء كصناعة تقليدية وتراثية.

العرب

صنع في الخليل.. عبارة الدباغين المفضلة في الخليل

الخليل (الضفة الغربية) - تحتفظ مدينة الخليل بموقع الصدارة في عدّة صناعات قديمة ذات قيمة اقتصادية أساسية، تشكل حلقة في سلسلة متكاملة من الصناعات، أبرزها صناعة دباغة الجلود، كلمة السر في بقائها رغم المعيقات توريثها من الجد للأب للابن.

تحاول صناعة الجلود الطبيعة، المعروفة بـ”الدباغة”، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية الفلسطينية، منافسة المستورد ومقاومة القيود الإسرائيلية، للبقاء كصناعة تقليدية وتراثية.

في مصنع “الشركة الحديثة” للدباغة، بالمنطقة الصناعية، يعمل عشرة عمّال، غالبيتهم من عائلة الزعتري، على معالجة جلود الأبقار والماعز، بالطريقة البدائية القديمة، مستخدمين آلات حديثة.

رامي الزعتري (35 عاما)، وهو المشرف على إدارة مصنع تملكه عائلته، قال إن الطريقة القديمة لمعالجة جلود الحيوانات ما تزال مستخدمة حتى اليوم، رغم الاستعانة بآلات حديثة.

ولفت إلى أن تاريخ المصنع يعود إلى عام 1940، وتطور مع مرور الزمن من العمل اليدوي إلى الماكينات الحديثة واستخدام مواد كيميائية لتنظيف ومعالجة الجلود، التي تستخدم في صناعة الأحذية والحقائب، وغيرهما. وبين أن عملية “الدباغة” تمرّ بمراحل عدة، قبل أن يصبح الجلد جاهزا لصناعة الأحذية.

تبدأ العملية بجمع جلود الأبقار والماعز من محال الجزارة، ورشها بالملح، لحفظها من التعفن، ثم عملية الغسيل والتنظيف وإزالة الشعر، باستخدام مواد كيميائية. وبعدها، يتم كيّ الجلود وصباغتها بألوان حسب الطلب.

وقال الزعتري إن الجلود تُجمع من محلات الجزارة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وتباع غالبيتها، بعد معالجتها، لمصانع الأحذية في الخليل. ولعائلة الزعتري في المدينة 12 مصنعا، بينها مصنع “الشركة الحديثة”، الذي يملكه رامي الزعتري وأعمامه.

وأشار إلى أن مهنة “الدباغة” متوارثة في عائلته منذ القدم، وتمثل لهم الماضي والحاضر والمستقبل.

ويقول نورالدين الزعتري صاحب “مصنع الخليل لدباغة الجلود”، إن هذه المهنة استقدمت إلى البلاد من مصر، وامتهنت هذه الصناعة عدة عائلات في المدينة مثل: عائلة العشي وبيوض وقفيشة، التي كانت أسبق من عائلة آل الزعتري، التي باتت تنفرد الآن بمصانع الدباغة.

نحو 80 بالمئة من مصانع الأحذية في مدينة الخليل أغلقت بالفعل في السنوات العشر الأخيرة، لعدم قدرتها على المنافسة

وعبّر رامي الزعتري عن خشيته من منافسة الأحذية المستوردة قائلا، إن “غالبية مصانع الأحذية في مدينة الخليل أغلقت أبوابها، لعدم قدرتها على منافسة الأحذية المستوردة، ما ينعكس سلبا على مبيعات مصانع الدباغة”.

وحاليا يعمل في مصنع “الشركة الحديثة” 10 عمال، بينما كان يعمل فيه، قبل عشر سنوات، حوالي 25 عاملا.

وينتج المصنع الجلود الخاصة بصنّاع الأحذية بألوانها، وكذلك الجلود التي تدخل في صناعة الأثاث والحقائب والأحزمة.

للدباغة مكانة خاصة لدى طلال الزعتري (55 عاما)، والد رامي، فهو يعمل في مصنع عائلته منذ نحو أربعين عاما، وعاصر عملية التقدّم التكنولوجي لهذه الصناعة.

وأوضح طلال، أن مهنة “الدباغة” هي تحويل جلود الحيوانات من مواد عضوية قابلة للتحلل إلى مواد غير قابلة للتحلل، وتمتاز بالمرونة والمتانة.

وبينما يمسك الزعتري بجلد بقري قال، إنه “غير قابل للحرق، ويمكنه أن يخدم سنوات.. مقاوم للحرارة والمياه، فهو ذو جودة عالية”.

ويشكو الزعتري من منافسة الأحذية المستوردة، محذرا من أن “استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى إغلاق كافة مصانع الدباغة ومصانع الأحذية في الخليل”.

وأردف أن “نحو 80 بالمئة من مصانع الأحذية في مدينة الخليل أغلقت بالفعل في السنوات العشر الأخيرة، لعدم قدرتها على المنافسة”.

ولفت إلى أن صناعته تقليدية وتراثية، فقد ورثها من والده وجدّه، ويعمل أبناؤه وأبناء أشقائه فيها.

وشدّد على أن الأحذية المصنوعة من الجلود تمتاز بعدم انبعاث الروائح منها، وهي مريحة للقدم، وسهلة التنظيف، وتعيش فترات أطول مقارنة مع المصنعة من المواد الأخرى.وأوضح أنه يمكنه التعرّف على الأحذية المصنوعة من الجلود الطبيعية بمجرد لمسه لها. ولا تقتصر الصعوبات التي تواجهها صناعة الجلود في مدينة الخليل على الأحذية المستوردة، إذ تعاني أيضا من تضييقات إسرائيلية.

يقول نورالدين الزعتري، إن المواد التي تستخدم في دباغة الجلود مستوردة، خصوصا من إيطاليا، حيث تعيق إسرائيل عمليات الاستيراد بحجج أمنية بدعوى أنها مواد خطرة ومزدوجة الاستعمال.

وتفرض إسرائيل قيودا على استيراد بعض المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة الجلود، بدعوى وجود مبرّرات أمنية، ويتطلب استيرادها تصريحات.

ويقول نورالدين، بالإضافة إلى القيود الإسرائيلية هناك مشكلة نقص المياه وشحّها بسبب استيلاء الاحتلال على آبار المياه في الضفة، والصعوبات ومشكلة التخلّص من النفايات، حيث تتم هذه العملية حاليا من خلال بلدية الخليل بتكلفة باهظة، أما المواد السائلة فيتم التخلص منها في مكبّ تابع للاحتلال في النقب داخل الخط بتكلفة عالية جدا.

ويرى نورالدين، أن تطور هذه الصناعة “يتطلّب حصولنا على حصتنا من المياه، وإدخال المواد الأساسية اللازمة لهذه الصناعة، وضبط الاستيراد وتشديد قيوده، واعتماد الجودة كأساس للاستيراد، فتشديد مراقبة الجودة لا يعيق تقدّم الصناعة المحلية، بل يساهم في رقيّها”.

وتشتهر الأحذية المصنوعة في مدينة الخليل في الأسواق الفلسطينية وبعض الأسواق العربية.