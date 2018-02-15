آلام الكتف الشديدة قد ترجع إلى تآكل المفصل

أعراض تآكل مفصل الكتف تتمثل في آلام مبرحة عند القيام ببعض الأنشطة مثل ارتداء جاكت بسرعة.

العرب

العلاج المبكر يسيطر على الآلام

هامبورغ (ألمانيا) - في بعض الأحيان تهاجم الكتف آلام شديدة من دون السقوط أو التعرض لحادث أو حمل أغراض ثقيلة. وإذا لم تتلاش هذه الآلام من تلقاء نفسها وتسببت في الحد من حرية الحركة، فينبغي استشارة الطبيب على الفور؛ لأنها قد ترجع إلى تآكل مفصل الكتف، والذي قد يستدعي الخضوع للجراحة.

وقال البروفيسور ماركوس شايبل، مدير قسم جراحات الكتف بمستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين، إن أسباب تآكل مفصل الكتف غير معلومة على وجه الدقة، لذا لا يمكن الوقاية منه. وأضاف أن أعراض تآكل مفصل الكتف تتمثل في آلام مبرحة عند القيام ببعض الأنشطة مثل ارتداء جاكت بسرعة أو محاولة وضع كتاب على الرف العلوي، مع استحالة النوم على الكتف الذي تهاجمه الآلام، بالإضافة إلى محدودية الحركة.

وأكد البروفيسور الألماني أنه كلما تم بدء العلاج مبكرا، كان من الممكن السيطرة على الآلام وتخفيف المتاعب، مشيرا إلى أنه لا يمكن الشفاء بشكل تام.

وعند الشعور بألم في مفصل الكتف للمرة الأولى، يتعيّن على المصاب متابعة حالته لبضعة أيام، وفي هذه المرحلة يمكن اللجوء إلى المسكنات لتخفيف الألم.

ولتسريع تأثير المسكن تنصح الصيدلانية الألمانية أورزولا زيلربيرغ بتعاطي القرص قبل وجبة الطعام مع كوب كبير من الماء، كما يتعيّن عدم تعاطي المستحضر لأكثر من أربعة أيام من دون استشارة طبية. وإذا لم تهدأ الأعراض، فيلزم حينئذ الذهاب إلى الطبيب.

ويقوم الطبيب بإجراء فحص شامل لمفصل الكتف. وإذا تم تشخيص تآكل مفصل الكتف، يتم في البداية إجراء محاولات لتخفيف الأعراض عن طريق العلاج الطبيعي.