اعتقال جنينة قضية أمن قومي مصري أم تضييق على المعارضة

النيابة العسكرية تقضي بحبس عضو التيار المدني المعارض هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيق.

العرب

ماذا في جعبته

القاهرة - أثار اعتقال هشام جنينة عضو التيار المدني المعارض في مصر، الثلاثاء، على خلفية حديثه عن امتلاك سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق وثائق خطيرة تدين قيادات بالدولة، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية المصرية، بين من رآه خطوة أخرى في سياق ضرب الحريات وخنق المعارضة الوطنية، وبين آخرين مؤيدين لما تضمنه حديث جنينة من إيحاءات تشوه صورة المؤسسة العسكرية، على حد تعبيرهم.

واعتقلت السلطات المصرية هشام جنينة بعد ساعات من رد الجيش على تصريحاته. وقضت النيابة العسكرية بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وفق مصادر مطلعة.

وكان الجيش اعتبر في بيان أن تصريحات “المدعو هشام جنينة وما تشكله من جرائم، تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب”.

وأضاف بيان الجيش أن “القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المذكورين”.

وأجرى جنينة، الذي اختاره الفريق سامي عنان نائبا لحملته الرئاسية، مقابلة مع صحيفة “هاف بوست” الأميركية قال فيها إن عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى التي وقعت بالبلاد منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2013، وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر، إذ قام عنان بإخراجها من البلاد، مضيفا أن هذه الوثائق سوف تغير المسار وتدين أشخاصا مهمين بالدولة.

وألمح جنينة إلى أن طرفا ثالثا (في إشارة إلى أجهزة أمنية وعسكرية) هو من يقف وراء أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو (وقعت بعد ثورة 25 يناير 2011 وسقط فيها العشرات من القتلى والمصابين)، كما أنه (الطرف الثالث) يقف وراء محاولة اغتيال اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق.

وجنينة، الذي تولى رئاسة الجهاز الحكومي الرقابي على أموال الدولة والشخصيات العامة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قد أقاله الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي من منصبه، بعد تعديلات على الهيئات العمومية.

وسارع محمد سامي عنان، نجل الفريق عنان، إلى نفي تصريحات جنينة وقال إنها “مكذوبة وعارية عن الصحة وتمثل أجندة إخوانية للتشكيك في مؤسسات الدولة المصرية”، مؤكدا تقدمه ببلاغ إلى المدعي العسكري.

وقال نجل عنان في تصريحات صحافية إن توقيت إصدار تلك التصريحات مريب ويحتمل تنسيق جنينة مع أطراف مشبوهة لإثارة القلاقل، ويبرهن على وجود مخطط إخواني يستهدف إشعال البلاد.

وسوف يواجه عنان تهمة تسريب وثائق عسكرية إلى الخارج، والتستر على معلومات مهمة في حال عدم نفيه، أما جنينة فهو يواجه تهمة نشر شائعات تمس بالأمن القومي وتشوّه صورة الجيش.

وأوضح اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق في تصريحات صحافية أنه في حال إنكار جنينة للتصريحات المنسوبة له أثناء التحقيق معه في النيابة العسكرية، وإثبات النيابة لها، فإنه سيواجه عقوبة من 3 إلى 15 عاما بتهمة نشر شائعات تهدد الأمن القومي أما عنان فإنه في حالة إنكاره لن تكون عليه مسؤولية قانونية.

ويخضع الفريق عنان لتحقيقات عسكرية عقب اتهامه من جانب الجيش بمخالفة القانون وارتكاب جرائم لأنه أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة وهو لا يزال مستدعى للقوات المسلحة، ما أقصاه من سباق الانتخابات التي ستجري في مارس المقبل.

وشهدت الساحة المصرية انسحابات لعدد من المرشحين البارزين لخوض الاستحقاق الرئاسي المقرر في مارس المقبل نتيجة ما اعتبروه تضييقا على الحريات وغياب المنافسة النزيهة، ولم يعد هناك من منافس للرئيس الحالي الذي أعلن ترشحه الشهر الماضي سوى موسى مصطفى موسى، الذي سبق وأن أعلن تأييده للسيسي.

وقال خالد داوود رئيس حزب الدستور وعضو التيار المدني لـ”العرب” إن قضية هشام جنينة “سوف تخلق أجواء من التخوين بالنسبة لنا، ولم نكن نتمنى حدوث ذلك، وكل آمالنا حاليا أن ينال التحقيق العادل”.