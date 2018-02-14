الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

لقاء وفد دحلان مع حماس يزيد الضغط على فتح ومن خلفها عباس

التيار الإصلاحي لحركة فتح ووفد حماس يؤكد على ضرورة الاستمرار في خيار المصالحة الداخلية للتخفيف عن معاناة سكان قطاع غزة.

العرب  [نُشر في 2018/02/14، العدد: 10900، ص(2)]

بحث المخاطر المحدقة بالقضية

القاهرة - شهدت العاصمة المصرية القاهرة، مساء الاثنين، لقاء لافتا جمع وفدا من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، وبمشاركة أعضاء المكتب السياسي للحركة خليل الحية وروحي مشتهى وفتحي حماد مع وفد من التيار الإصلاحي لحركة فتح محمد دحلان، برئاسة سمير المشهراوي وسفيان أبوزايدة وأسامة الفرا.

ويأتي هذا اللقاء في مرحلة حرجة يمر بها مسار المصالحة بين حركتي فتح بقيادة الرئيس محمود عباس، وحماس في ظل تبادل التهم بين الطرفين بالتملص من الاتفاقات التي تم إبرامها برعاية القاهرة بخصوص استحقاق المصالحة.

ووفق مصادر مطلعة بحث وفدا حماس والتيار الإصلاحي الأوضاع السياسية والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، وكذلك الوضع الإنساني المتفجر في قطاع غزة.

وتطرق الجانبان إلى الآليات الكفيلة بالتخفيف من معاناة سكان القطاع، الذين يشهدون وضعا اقتصاديا واجتماعيا لم يعد من المقبول السكوت عنه، في ظل إصرار حكومة الوفاق ومن خلفها فتح على عدم التدخل لإنهاء الوضع الشاذ ما لم تقم حماس بتسليمها سلطة إدارة القطاع بشكل كامل، وهو ما ترفضه الأخيرة التي تتمسك بخطوطها الحمراء للقبول بذلك ومنها حل أزمة موظفيها البالغ عددهم نحو 40 ألفا كانت قد عينتهم منذ العام 2007.

وأكد كل من وفد حماس والتيار الإصلاحي على ضرورة الاستمرار في خيار المصالحة منوهين بالدور المصري لتحقيق هذه الغاية، خاصة في ظل ما تمر به قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من تحديات.

ويوجد وفد من حماس وفتح في القاهرة منذ الأسبوع الماضي، وقد أجرى الطرفان لقاءات عدة مع المسولين المصريين، الذين يحاولون إعادة تصويب مسار المصالحة، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أجرى محادثات مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، فيما أجرت حماس اجتماعات مكثفة قادها رئيس جهاز الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل، تمهيدًا لجمع الطرفين وهو ما يبدو غير ممكن في ظل الظرف الحالي.

ولا يستبعد مراقبون في أن يكون اللقاء الذي تم بين التيار الإصلاحي وحماس، هو للضغط على حركة فتح لتقديم تنازلات لإنجاح تحدي المصالحة.

:: اقرأ أيضاً

العبادي يحتمي بالوجود الأميركي في مواجهة أحزاب إيران

الحكومة الجزائرية تطلق جرس الإنذار: الإفلاس خلال عامين

أزمة الفلبين والكويت تدفع الخليجيين إلى تعامل جديد مع العمالة الأجنبية

اهتمام إماراتي بتواصل جهود السلام في اليمن

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

تيلرسون يدعو ميليشيات إيران إلى مغادرة سوريا

2018-02-14

تعهدات بمبالغ ضئيلة لا تفي خطط العراق لإعادة الاعمار

2018-02-14

باريس تلوح بالرد إذا ثبت استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

2018-02-14

العراق يأمل في الحصول على مساهمات مالية ضخمة في ختام مؤتمر الكويت

2018-02-14

اتهامات بالرشوة أكبر تحد لبقاء نتنياهو على الساحة السياسية

2018-02-14

محاكمة 'مؤجر داعش' بتهمة إخفاء مجرمين إرهابيين

2018-02-14

مصر: القضاء على 15 تكفيريا خلال عملية 'سيناء 2018'

2018-02-14

'الخوض البيضاء' مسعفون تحت النار يعجزون عن حماية عائلاتهم

2018-02-14

واشنطن تنفذ ثاني ضربة دفاعية في سوريا ضد قوات موالية للأسد

2018-02-14

عشرات القتلى بحادث تصادم حافلة تقل مهاجرين في ليبيا

2018-02-14

:: اختيارات المحرر

زين عوض تطلق بشتاقلك في عيد الحب

صيني يركض 211 كيلومترا للاحتفال بالعام القمري الجديد

فرقة مسرحية جديدة في مصر أبطالها من الصم والبكم

سلوفاكيا موقع رومانسي بفضل قصيدة

طفرة الأنظمة الصوتية الذكية تغزو السيارات

ما هو العمر المناسب لذهاب الأطفال إلى دور السينما

أيمن زيدان يعلن من تونس احتضار المسرح العربي

فيسبوك يخسر سوق الشباب لفائدة سنابشات

مشاش يفضل المغرب على الجزائر

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا