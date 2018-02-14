معركة انتخابية في العراق على هامش مؤتمر الكويت

وجود أطراف سياسية عراقية مهتمة بفشل مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، أكثر من اهتمامها بنجاحه مظهر آخر لضراوة المعركة على السلطة واشتدادها خلال الفترة الزمنية المتبقية على موعد الانتخابات القادمة، متخطية كل الحدود والضوابط ولو تعلّق الأمر بالمصلحة العليا للبلد.

العرب

كل خطوة صوب الخليج تبعد العبادي عن طهران

بغداد - أطلّ الصراع على السلطة بين فرقاء العائلة السياسية الشيعية العراقية، مجدّدا، برأسه من خلف مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، حيث بدا واضحا وجود أطراف سياسية شيعية مشاركة أصلا في السلطة، تنظر لإمكانية نجاح المؤتمر في بلوغ أهدافه في المساعدة على إطلاق عملية إعمار واستقرار واسعة النطاق، نجاحا لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ولسياسة “الانفتاح والتوازن” في علاقات العراق الإقليمية والدولية التي يسلكها، وهي سياسة تثير ريبة إيران المعنية بالإبقاء على البلد في دائرة نفوذها.

وما يضاعف الهواجس الإيرانية أن دولا منافسة من داخل الإقليم وخارجه تمتلك مقدّرات ضخمة لا تمتلكها طهران تؤهلها للعب دور كبير في إعمار عراق ما بعد داعش وفي إعادة الاستقرار إليه.

وتحوّل المؤتمر الدولي، الذي يختتم أعماله اليوم الأربعاء في الكويت، إلى فرصة لشنّ حملة منظمة ضدّ العبادي، من قبل كبار منافسيه في الانتخابات العامة المقررة للثاني عشر من شهر مايو القادم. وبين هؤلاء المنافسين من يُعتبر مرشّح إيران بامتياز ليكون حارسا لنفوذها.

وكانت الحملة قد سبقت أعمال المؤتمر عبر وسائل إعلام متعدّدة ومواقع التواصل الاجتماعي ونحت صوب التقليل من أهمية هذا التجمع الكبير، مشكّكة في النتائج التي سيتمخّض عنها.

ويباهي العبادي بقيادته الناجحة للحرب على تنظيم داعش، ويرفع النصر العسكري المتحقّق بقيادته على التنظيم كإحدى أقوى أوراقه في مواجهة كبار منافسيه في الانتخابات القادمة، لكنّ الرجل يعلم يقينا أن ما تحقّق في تلك الحرب يصعب الحفاظ عليه ما لم تعقبه عملية إعمار تساهم في تجاوز مخلّفات الحرب، وهو ما يستحيل إنجازه بقدرات ذاتية عراقية في ظلّ الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يواجهها.

وعلى هذه الخلفية اتجهت آمال رئيس الوزراء صوب المساهمة الدولية في إعمار العراق من خلال جمع مبالغ مالية وجلب الاستثمار عن طريق مؤتمر الكويت.

إحسان الشمري: مصلحة البلاد ليست مهمة أمام تكسير الخصوم سياسيا

وقال المشكّكون في المؤتمر، إنه حوّل العراق، الغني نظريا، إلى بلد “مُسْتَجْدٍ”، في حين أن عائداته من النفط تبلغ نحو 75 مليار دولار سنويا.

وانخرط في الحملة المناوئة لمؤتمر الكويت، ساسة ينتمون إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي قد لا يكون منافسا مباشرا على ترؤس الحكومة خلال الانتخابات القادمة، لكن المؤكّد أنّه ما يزال متمسّكا بلعب دور سياسي في عراق ما بعد داعش من خلال مساعدة صقور الموالاة لإيران على احتلال المراكز القيادية في السلطة.

ويقول إحسان الشمري، وهو مستشار في مكتب العبادي إن “حجم الهجوم على مؤتمر إعادة إعمار العراق قبل إعلان نتائجه، يبيّن أن مصلحة البلاد ليست مهمّة أمام تكسير الخصوم سياسيا”.

ويلفت مراقبون إلى تسجيل زخم ثريّ من الانتقادات لمؤتمر الكويت كثير منها كان واقعيا في التحذير من رفع سقف التوقعات، وفي التنبيه إلى خطر ظاهرة الفساد وتربّص الفاسدين بالأموال التي قد تتأتى من المؤتمر، وإلى وجود عوائق قانونية وهيكلية طاردة للاستثمار والمستثمرين.

غير أن الانتقادات عندما تصدر عن جهات مشاركة بشكل أو بآخر في قيادة البلاد، وعندما تتحوّل إلى حملة منظّمة ومنسّقة ضدّ مؤتمر الكويت، تكشف أن الهدف من ورائها سياسي بالأساس ويتمثّل في منع العبادي من الانتفاع بنتائج المؤتمر انتخابيا.

وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، إن “مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار إهانة للشعب العراقي وكان يجب أن يقام في بغداد”.

وذهبت النائبة عن ذات الائتلاف عالية نصيف أبعد من ذلك بتوجيه هجومها مباشرة نحو الكويت حاضنة المؤتمر بالقول “مؤتمر الكويت تم إفراغه من محتواه ومضمونه، عندما تحوّل من مؤتمر للدول المانحة للعراق إلى مؤتمر للاستثمار فيه”، مشيرة إلى أن “ما يثير السخرية أن الكويت التي استنزفت خيرات العراق وموارده وحاولت تجويع الشعب العراقي من خلال حصولها على التعويضات المجحفة والتعسفية تسعى اليوم للاستثمار فيه”.

وتابعت نصيف أن “الكويت استحوذت على أراض عراقية وسيطرت على قنوات وممرات مائية عراقية وشيدت ووسعت الموانئ لتحاربنا اقتصاديا، وطالما ترددت دعوات المسؤولين الكويتيين بألاّ يبقى في العراق حجر على حجر، واليوم تريد أن تستثمر وتجني الأرباح الطائلة من خلال إعادة الحجر على الحجر”.

وأثارت تصريحات النائبة المعروفة بحدّة مواقفها الحكومة الكويتية التي وجّهت احتجاجا رسميا لحكومة بغداد عبر السفير العراقي في الكويت، بحسب ما أعلنه، الثلاثاء، وزير شؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح.

وجاء موقف النائب عن ائتلاف المالكي جاسم محمد جعفر، أوضح تعبيرا عن خلفيات نقد مؤتمر الكويت حين قال إنّ “المؤتمر عقد في وقت خاطئ” معتبرا أنّه “كان من الأفضل عقده في ظل الحكومة الجديدة”، التي ستنتج عن انتخابات مايو القادم.

وتساءل المسؤول الإعلامي في مكتب العبادي، عبدالهادي مهودر قائلا، “ماذا يمكن أن تفعله أي دولة عربية، غير العراق، لو اجتمع كل العالم لإعمارها”.

وتابع مجيبا أن أي “دولة ستفتخر وتحتفل وتدعي أنها كسبت ثقة العالم، لكن العراقيين لا يحتفلون ولا يتفاخرون والكلام عن الفساد والسرقة والدعوة إلى مراقبة الأموال المعلن عن تقديمها في مؤتمر الكويت بدأ مبكرا وسبق وصول الأموال من الدول المانحة”.

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