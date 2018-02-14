الاتحاد الوطني الحر لن يخوض الانتخابات البلدية في تونس

قرر حزب الاتحاد الوطني الحر عدم الترشح للانتخابات البلدية بسبب “عدم استعداده” لخوض هذا الاستحقاق المحلي الأول منذ سقوط النظام السابق في العام 2011. وأعلنت سميرة الشواشي نائبة رئيس الحزب عن هذا القرار مبينة أن من بين الأسباب أيضا تأخر المصادقة على مجلة الجماعات المحلية (قانون السلطات المحلية).

العرب

سليم الرياحي يربك الوطني الحر

تونس – أعلن حزب الاتحاد الوطني الحر التونسي الممثل في مجلس نواب الشعب (البرلمان) الحالي، عدم مشاركته في الانتخابات البلدية (المحلية) المقرر تنظيمها في السادس من مايو المقبل، وذلك في خطوة تأتي قبل يومين من فتح باب تقديم قائمات المرشحين للمجالس المحلية المحدد في 15 فبراير الجاري.

وقالت سميرة الشواشي نائبة رئيس هذا الحزب، خلال مؤتمر صحافي عقدته الثلاثاء، إن حزبها الذي يعتبر “من أكثر الأحزاب مشاركة في المحطات الانتخابية لإيمانه بتغيير حياة المواطن، لن يخوض الانتخابات البلدية القادمة”.

وأسس حزب الاتحاد الوطني الحر، رجل الأعمال سليم الرياحي في شهر مايو من العام 2011، وقد شارك في المحطات الانتخابية التي عرفتها تونس خلال السنوات الماضية، منها انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011، وقد فاز بمقعد واحد، والانتخابات التشريعية في أكتوبر 2014، وفاز فيها بـ16 مقعدا.

كما شارك رئيسه سليم الرياحي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2014، التي فاز بها الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي، كما شارك أيضا في الحكومة الأولى بعد انتخابات 2014 برئاسة الحبيب الصيد، قبل أن ينسحب منها، وينضم إلى المعارضة بعد إقالة الصيد وتعيين رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد خلفا له.

وأرجعت الشواشي قرار حزبها عدم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم، إلى”غياب مجلة (قانون) الجماعات المحلية، والوضعية المالية الحالية للبلديات وضعف مواردها”، بالإضافة إلى رفض حزبها لما وصفته بـ”محاولات استنساخ تجربة الاستقطاب الثنائي التي ظهرت في محطات انتخابية سابقة”.

سميرة الشواشي: استقالة سليم الرياحي أربكت الحزب رغم استعداده للانتخابات

غير أن مراقبين يذهبون إلى القول إن المشكلات الداخلية التي يعاني منها الحزب، وخاصة تراجع عدد نواب كتلته البرلمانية بعد انسلاخ عدد من النواب منها، إلى جانب استقالة رئيس الحزب سليم الرياحي من منصبه، هي الأسباب الحقيقية التي جعلت هذا الحزب يقرر عدم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم.

وأقرت الشواشي، في مؤتمرها الصحافي، بأن قرار عدم المشاركة في الانتخابات القادمة، مرتبط أيضا بـ”الوضع غير العادي الذي يمر به الحزب بعد استقالة رئيسه سليم الرياحي من منصبه”.

واعتبرت أن هذه الاستقالة “أربكت الحزب رغم جاهزيته لخوض الاستحقاق الانتخابي في أغلب المناطق”.

وكان سليم الرياحي قد أعلن في نهاية شهر ديسمبر الماضي، استقالته من رئاسة حزب الاتحاد الوطني الحر دون أن يكشف الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار الذي وصف بـ”المفاجئ”.

وأضافت الشواشي في المقابل أنه “من منطلق المسؤولية الوطنية، فإن حزب الاتحاد الوطني الحر يدعو جميع قواعده إلى ممارسة حقها الانتخابي حتى لا تكون الانتخابات القادمة ‘محطة عزوف'”.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي سجل فيه معهد سبر الآراء “سيغما كونساي” التونسي تراجعا حادا في نوايا التصويت المصرح بها قبل الانتخابات المحلية، وذلك قبل أقل من 100 يوم على فتح صناديق الاقتراع.

وبحسب نتائج سبر الآراء التي نشرتها الثلاثاء صحيفة المغرب اليومية التونسية، فإن نوايا التصويت بلغت 19.2 بالمئة، حيث صرح 33.2 بالمئة من إجمالي التونسيين الذين يحق لهم التصويت، بأنهم لن يصوتوا، بينما عبر 37.5 بالمئة أنهم لا يعلمون بعد إن كانوا سيشاركون في هذا الاستحقاق الانتخابي أم لا.

يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت أنها على استعداد لتنظيم هذه الانتخابات في موعدها المحدد أي السادس من مايو القادم، وقد وضعت جدولا زمنيا تفصيليا لمراحل إتمام هذا الاستحقاق الانتخابي.

وبحسب الجدول الزمني، فإن موعد تقديم قائمات المرشحين للمجالس البلدية والمحلية حدد ليوم 15 فبراير الجاري، على أن يغلق يوم 22 من نفس الشهر، بينما حدد فتح صناديق الاقتراع أمام العسكريين ورجال الأمن يوم 29 أبريل القادم، وأمام بقية الناخبين يوم 6 مايو المقبل.

وتتعلق هذه الانتخابات التي تأجل تنظيمها أكثر من مرة، بانتخاب أعضاء المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية، بينها 86 بلدية حديثة العهد، و24 مجلسا محليا (تابعة للمحافظة)، موزعة على مختلف المحافظات التي يبلغ عددها 24 محافظة، وذلك بمقاعد تزيد عن 7 آلاف مقعد.