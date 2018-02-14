الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

اهتمام إماراتي بتواصل جهود السلام في اليمن

الشيخ محمد بن زايد يجدد حرص الإمارات على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن لإنهاء التمرد وتطهيره من الجماعات الإرهابية.

العرب  [نُشر في 2018/02/14، العدد: 10900، ص(3)]

دعم إماراتي متواصل لليمن

أبوظبي - مثّلت مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية وجهود السلام المبذولة هناك محور لقاء جمع، الثلاثاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بالمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يستعد لتمرير مهامه إلى الدبلوماسي البريطاني مارتن غريفيث.

وقامت دولة الإمارات، بدور محوري ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في مواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وفي انتزاع معظم المناطق اليمنية من سيطرتها، وفي إعادة الاستقرار وتطبيع الحياة في تلك المناطق وإغاثة سكّانها، مُبدية في نفس الوقت حرصها على دعم أي جهود سلمية عادلة تعيد للبلد استقراره وتجنّب أهله المزيد من ويلات الحرب.

وجدّد الشيخ محمد بن زايد، خلال استقباله ولد الشيخ التأكيد على “حرص دولة الإمارات على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حلّ سياسي في اليمن لإنهاء التمرد وتطهيره من الجماعات الإرهابية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن”.

وأشار إلى جهود الإمارات إلى جانب التحالف العربي في دعم الشعب اليمني “لاستعادة أمنه واستقراره إضافة إلى الجهود المبذولة في تقديم الدعم والعون وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليه”.

:: اقرأ أيضاً

العبادي يحتمي بالوجود الأميركي في مواجهة أحزاب إيران

الحكومة الجزائرية تطلق جرس الإنذار: الإفلاس خلال عامين

أزمة الفلبين والكويت تدفع الخليجيين إلى تعامل جديد مع العمالة الأجنبية

طهران تتعاطى بنفعية مع حلفاء واشنطن

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

تيلرسون يدعو ميليشيات إيران إلى مغادرة سوريا

2018-02-14

تعهدات بمبالغ ضئيلة لا تفي خطط العراق لإعادة الاعمار

2018-02-14

باريس تلوح بالرد إذا ثبت استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

2018-02-14

العراق يأمل في الحصول على مساهمات مالية ضخمة في ختام مؤتمر الكويت

2018-02-14

اتهامات بالرشوة أكبر تحد لبقاء نتنياهو على الساحة السياسية

2018-02-14

محاكمة 'مؤجر داعش' بتهمة إخفاء مجرمين إرهابيين

2018-02-14

مصر: القضاء على 15 تكفيريا خلال عملية 'سيناء 2018'

2018-02-14

'الخوض البيضاء' مسعفون تحت النار يعجزون عن حماية عائلاتهم

2018-02-14

واشنطن تنفذ ثاني ضربة دفاعية في سوريا ضد قوات موالية للأسد

2018-02-14

عشرات القتلى بحادث تصادم حافلة تقل مهاجرين في ليبيا

2018-02-14

:: اختيارات المحرر

زين عوض تطلق بشتاقلك في عيد الحب

صيني يركض 211 كيلومترا للاحتفال بالعام القمري الجديد

فرقة مسرحية جديدة في مصر أبطالها من الصم والبكم

سلوفاكيا موقع رومانسي بفضل قصيدة

طفرة الأنظمة الصوتية الذكية تغزو السيارات

ما هو العمر المناسب لذهاب الأطفال إلى دور السينما

أيمن زيدان يعلن من تونس احتضار المسرح العربي

فيسبوك يخسر سوق الشباب لفائدة سنابشات

مشاش يفضل المغرب على الجزائر

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا