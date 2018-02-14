اهتمام إماراتي بتواصل جهود السلام في اليمن

الشيخ محمد بن زايد يجدد حرص الإمارات على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن لإنهاء التمرد وتطهيره من الجماعات الإرهابية.

العرب

دعم إماراتي متواصل لليمن

أبوظبي - مثّلت مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية وجهود السلام المبذولة هناك محور لقاء جمع، الثلاثاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بالمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يستعد لتمرير مهامه إلى الدبلوماسي البريطاني مارتن غريفيث.

وقامت دولة الإمارات، بدور محوري ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في مواجهة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وفي انتزاع معظم المناطق اليمنية من سيطرتها، وفي إعادة الاستقرار وتطبيع الحياة في تلك المناطق وإغاثة سكّانها، مُبدية في نفس الوقت حرصها على دعم أي جهود سلمية عادلة تعيد للبلد استقراره وتجنّب أهله المزيد من ويلات الحرب.

وجدّد الشيخ محمد بن زايد، خلال استقباله ولد الشيخ التأكيد على “حرص دولة الإمارات على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حلّ سياسي في اليمن لإنهاء التمرد وتطهيره من الجماعات الإرهابية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن”.

وأشار إلى جهود الإمارات إلى جانب التحالف العربي في دعم الشعب اليمني “لاستعادة أمنه واستقراره إضافة إلى الجهود المبذولة في تقديم الدعم والعون وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليه”.