الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

زين عوض تطلق بشتاقلك في عيد الحب

الفنانة زين عوض تعبر عن سعادتها بإطلاق عمل غنائي جديد يحمل أسلوبا مختلفا ومميزا في الطرح.

العرب  [نُشر في 2018/02/14، العدد: 10900، ص(24)]

زين تحتفل بعيد الحب بأسلوب موسيقى الجاز

عمّان- أطلقت الفنانة الأردنية زين عوض بمناسبة عيد الحب عملا غنائيا ممزوجا بأسلوب موسيقى الجاز، يحمل عنوان “بشتاقلك”.

وأوضحت زين عوض أنها سعيدة بهذا العمل الجديد الذي يحمل أسلوبا مختلفا ومميزا في الطرح، قائلة إنها نفذت العمل بين استوديوهات الإمارات والأردن.

وأعربت عن سعادتها بإطلاق هذا العمل بأسلوب موسيقى الجاز بحيث تتناسب أجواء العمل مع جو شهر فبراير.

وتأتي الأغنية العاطفية الجديدة “بشتاقلك” بصوت وألحان زين، بعد أن قدمت مؤخرا أغنية وطنية حملت عنوان “صرخة عهد” التي تضامنت من خلالها مع الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، والتي لاقت نجاحا وانتشارا كبيرين لدى الجمهور العربي.

وستحيي زين عوض حفلا غنائيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في الـ23 من فبراير الجاري بمناسبة اليوم العائلي المفتوح، حيث ستقدم مجموعة كبيرة من أغنياتها إلى جانب بعض الأعمال التراثية الغنائية المتنوعة من موسيقى الوطن العربي.

:: اقرأ أيضاً

فرقة مسرحية جديدة في مصر أبطالها من الصم والبكم

صيني يركض 211 كيلومترا للاحتفال بالعام القمري الجديد

سلوفاكيا موقع رومانسي بفضل قصيدة

طفرة الأنظمة الصوتية الذكية تغزو السيارات

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

تيلرسون يدعو ميليشيات إيران إلى مغادرة سوريا

2018-02-14

تعهدات بمبالغ ضئيلة لا تفي خطط العراق لإعادة الاعمار

2018-02-14

باريس تلوح بالرد إذا ثبت استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

2018-02-14

العراق يأمل في الحصول على مساهمات مالية ضخمة في ختام مؤتمر الكويت

2018-02-14

اتهامات بالرشوة أكبر تحد لبقاء نتنياهو على الساحة السياسية

2018-02-14

محاكمة 'مؤجر داعش' بتهمة إخفاء مجرمين إرهابيين

2018-02-14

مصر: القضاء على 15 تكفيريا خلال عملية 'سيناء 2018'

2018-02-14

'الخوض البيضاء' مسعفون تحت النار يعجزون عن حماية عائلاتهم

2018-02-14

واشنطن تنفذ ثاني ضربة دفاعية في سوريا ضد قوات موالية للأسد

2018-02-14

عشرات القتلى بحادث تصادم حافلة تقل مهاجرين في ليبيا

2018-02-14

:: اختيارات المحرر

زين عوض تطلق بشتاقلك في عيد الحب

صيني يركض 211 كيلومترا للاحتفال بالعام القمري الجديد

فرقة مسرحية جديدة في مصر أبطالها من الصم والبكم

سلوفاكيا موقع رومانسي بفضل قصيدة

طفرة الأنظمة الصوتية الذكية تغزو السيارات

ما هو العمر المناسب لذهاب الأطفال إلى دور السينما

أيمن زيدان يعلن من تونس احتضار المسرح العربي

فيسبوك يخسر سوق الشباب لفائدة سنابشات

مشاش يفضل المغرب على الجزائر

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا