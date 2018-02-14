زين عوض تطلق بشتاقلك في عيد الحب

الفنانة زين عوض تعبر عن سعادتها بإطلاق عمل غنائي جديد يحمل أسلوبا مختلفا ومميزا في الطرح.

العرب

زين تحتفل بعيد الحب بأسلوب موسيقى الجاز

عمّان- أطلقت الفنانة الأردنية زين عوض بمناسبة عيد الحب عملا غنائيا ممزوجا بأسلوب موسيقى الجاز، يحمل عنوان “بشتاقلك”.

وأوضحت زين عوض أنها سعيدة بهذا العمل الجديد الذي يحمل أسلوبا مختلفا ومميزا في الطرح، قائلة إنها نفذت العمل بين استوديوهات الإمارات والأردن.

وأعربت عن سعادتها بإطلاق هذا العمل بأسلوب موسيقى الجاز بحيث تتناسب أجواء العمل مع جو شهر فبراير.

وتأتي الأغنية العاطفية الجديدة “بشتاقلك” بصوت وألحان زين، بعد أن قدمت مؤخرا أغنية وطنية حملت عنوان “صرخة عهد” التي تضامنت من خلالها مع الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، والتي لاقت نجاحا وانتشارا كبيرين لدى الجمهور العربي.

وستحيي زين عوض حفلا غنائيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في الـ23 من فبراير الجاري بمناسبة اليوم العائلي المفتوح، حيث ستقدم مجموعة كبيرة من أغنياتها إلى جانب بعض الأعمال التراثية الغنائية المتنوعة من موسيقى الوطن العربي.