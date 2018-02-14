الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

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الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

سلوفاكيا موقع رومانسي بفضل قصيدة

قصيدة الحب تسجل على أنها الأطول من نوعها في العالم من جانب الأكاديمية العالمية للأرقام القياسية.

العرب  [نُشر في 2018/02/14، العدد: 10900، ص(24)]

قصيدة حب من 2900 بيت

بانسكا شتيفنيتسا (سلوفاكيا)- رأت قصيدة الحب الأطول في العالم النور في 1844 بمدينة بانسكا شتيفنيتسا (وسط سلوفاكيا) وتشتمل على 2900 بيت، هذه المدينة المشيدة في القرون الوسطى تسعى حاليا لأن تصبح قبلة للعشاق من العالم أجمع بفضل “مصرف الحب” الذي أنشأته لتخزين قصص عشقهم.

وتعوّل منظمة غير حكومية محلية بهدف ضمّ بانسكا شتيفنيتسا إلى مدن أخرى شهيرة ضمن قائمة المناطق الأكثر رومانسية في العالم، على التعريف بقصة الحب البائسة للشاعر أندري سلادكوفتيش وملهمته مارينا التي أرغمها والداها البرجوازيان على الزواج من خباز ثري بدل الاقتران بكاتب مفلس.

وقد سجلت هذه القصيدة على أنها الأطول من نوعها في العالم من جانب الأكاديمية العالمية للأرقام القياسية ومقرها في مدينة ميامي الأميركية (المنافس الرئيسي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية).

وأقامت المنظمة مقرها في منزل مارينا السابق، وتوجد نقطة الجذب الرئيسية تحت المنزل، وهو “مصرف الحب”، فقد حوّل نفق طويل تحت المبنى إلى مخزن حصين يضم 100 ألف علبة حيث يمكن للعشاق إيداع منشوراتهم في تواريخ محددة خلال العام.

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