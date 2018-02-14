الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

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الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يقطع ورقة زوما

المعارضة، التي تطالب منذ سنوات باستقالة الرئيس الحالي، تذهب بعيدا من خلال مطالبتها الاثنين بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

العرب  [نُشر في 2018/02/14، العدد: 10900، ص(5)]

انتهت اللعبة

بريتوريا (جنوب أفريقيا) - أكد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا الثلاثاء، أنه طالب جاكوب زوما بالرحيل معلنا أن الرئيس سيعطي رده الأربعاء.

وقال الأمين العام للحزب آيس ماغاشولي إن “اللجنة الوطنية التنفيذية وهي السلطة التي تتخذ القرارات في الحزب قررت ان تطلب من زوما الرحيل”.

وأضاف “نحن عازمون على إعادة نزاهة المؤسسات العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإنعاش الاقتصاد بشكل ملح”، في وقت تورط فيه زوما الذي تنتهي ولايته الرئاسية الثانية في 2019، في عدة فضائح فساد تلقي بظلالها على سمعة الحزب.

وأكد أنه في حال استقالة زوما، فإن نائب الرئيس سيريل رامافوزا الذي انتخب في ديسمبر رئيسا للمؤتمر الوطني الأفريقي سيتولى منصبه.

ولكن رئيس الدولة غير ملزم دستوريا بالخضوع لهذا القرار، وفي هذه الحالة، يستطيع المؤتمر الوطني الأفريقي أن يطرح التصويت في الجمعية الوطنية على حجب الثقة عنه، حيث يمكن إقرار حجب الثقة بالأغلبية المطلقة وحمل زوما على الاستقالة.

وعقدت قيادة الحزب الحاكم اجتماعا لمدة 13 ساعة داخل فندق خارج بريتوريا وقررت في ساعات الصباح الأولى الثلاثاء استبعاد زوما من منصبه. وأكد عضو في الحزب رفض الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس كان طلب مهلة بثلاثة أشهر أخرى في منصبه، مضيفا “لقد شعرنا بأنه يعني فقط ثلاثة أشهر أخرى من النهب”.

وأغرقت مقاومة رئيس الدولة البلاد في أزمة سياسية خطيرة، تمثلت خصوصا بتأجيل الخطاب الرئاسي السنوي عن حال الأمة، الأسبوع الماضي، وهذا ما شكل سابقة في تاريخ جنوب أفريقيا.

وقد بدأت سلطة الرئيس زوما تهتز منذ ديسمبر، عند انتخاب رامافوزا الذي خلفه في رئاسة المؤتمر الوطني الأفريقي، الحزب الحاكم، منذ اعتماد الديمقراطية في 1994.

وخاطب رامافوزا الأحد الآلاف من أنصار المؤتمر الوطني الأفريقي الذين احتشدوا في ذكرى مئة سنة على ولادة نلسون مانديلا، أب الأمة، “نعرف أنكم تريدون طي الصفحة لأن شعبنا يريد الانتهاء من هذه المسألة وهذا ما ستقوم به اللجنة الوطنية التنفيذية تحديدا”.

وذهبت المعارضة، التي تطالب منذ سنوات باستقالة الرئيس الحالي، بعيدا من خلال مطالبتها الاثنين بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال كينيث ميشوي رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي “من المهم حل البرلمان وأن نبدأ من الصفر، لأنه إذا ما استبدل بنائب الرئيس سيريل رامافوزا، فإن المجموعة نفسها من الأشخاص الذين يدافعون عن الفساد ويؤمنون الحماية له، سيكونون في الحكم”.

وعلق المحلل السياسي سومادودا فيكيني بالقول “لقد بلغوا ذروة نشاطهم السياسي وبعضهم موضوع شكاوى، حافزهم الوحيد هو غريزة البقاء، وتستهدف شكاوى البعض منهم وتحركهم فقط غريزة البقاء على قيد الحياة”.

وكانت المعارضة قد رفضت في وقت سابق منح الرئيس حصانة جنائية عند مغادرته منصبه، بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن زوما يبحث عن الرحيل على طريقة الرئيس الزمبابوي روبرت موغابي.

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