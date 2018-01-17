الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

أم اللبن

لطالما حلمت في تلك الايام الغضة لطفولتي الاولى ان اتعرف على ام اللبن وأن اصاحبها لأعقد معها اتفاقا سرّياً دون علم أهلي.. فأجعلها تعترف بأنها المسؤولة عن كل مشاكساتنا وأخطائنا.

العرب ريم قيس كبّة [نُشر في 2018/02/14، العدد: 10900، ص(20)]

كلما عدتُ بذاكرتي إلى طفولتي الأولى حتى ظهرت لي “اُمّ اللبن” وكأنها مارد استدعي منه طفولتي التي أعشق!.. لا لأنني كنت أرى بائعات اللبن كما أبدع رسمهن الفنانون العراقيون.. ولا لأنني كنت أشاهد صورهن الفوتوغرافية القديمة التي التقطها الإنكليز والمستشرقون في بدايات القرن الماضي في العراق.. ولم تشأ أقداري أن أسكن يوماً في بيت يسمح لي بمشاهدتهن أو التمعن في ذلك المنظر الغريب لنساء متشحات بالسواد يضعن على رؤوسهن طبقات من الأواني المليئة باللبن البلدي.

بيد أن جملة أبي الشهيرة هي التي تشخص أمامي وقد التصقت بذاكرة الطفولة ذات وطن.. فقد كان كلّما وجد شيئا على غير ما يرام في البيت.. أو كلما تجاوزت مشاكساتنا الحد المعقول لأطفال يلعبون نراه يسألنا بحزم “من فعل هذا؟”.. فيرد أحدنا بارتباك وخشية “بابا والله مو آني!”.. ليرد بتهكم وسخرية “لعد منو؟.. اُم اللبن؟”.

لطالما تمنيتُ فعلا أن اُلصق بأم اللبن كل التهم وكل الأخطاء التي ارتكبتـُها أو ارتكبها أخي أو أختي أو أحد أطفال الجيران وخاف العقاب فسكت!.. وكان ثمة إحساس في داخلي لا شك فيه أن “اُمَّ اللبن” قد تكون إحدى أفراد أسرتنا!.. فهي حاضرة في كل الحوارات والنقاشات.. ولطالما حلمت في تلك الأيام الغضة لطفولتي الأولى أن أتعرّف عليها وأن أصاحبها لأعقد معها اتفاقا سرّياً دون علم أهلي.. فأجعلها تقرّ وتعترف بكل مشاكساتنا وأخطائنا.. ولم أشك بأنها ستفعل ذلك عن طيب خاطر فقد كنت أتوسّم فيها الحب والحنان دون أن أعرف من تكون.. ولم لا؟.. أليست هي امرأة من أهلي؟.. ألن تكون حنونة مثل أمي وجدتي وعماتي وخالاتي؟

وفي هذه الأيام وفي خضم ضجة الحوارات الساخنة بشأن الانتخابات.. من معها ومن ضدها.. مَن سينتخب مَن.. ومَن الأفضل وأي كتلة هي الأكثر خدمة للشعب وأيها الأكثر وطنية ونزاهة.. أجد تبادل التهم صار متاحا ومجانيا في قنوات التلفزيون والصحف والإعلام المرئي والمكتوب ومواقع التواصل الاجتماعي.. وكل من أساء للوطن بعد أن راهن عليه الشعب وانتخبه ينفي عن نفسه أن يكون مسؤولا عنها.. والكل يدعي النزاهة والشرف والإخلاص للشعب.

فإذا كان الجميع أبرياء منزهون.. فمن الذي أساء وسرق ونهب وأفسد وتاجر بقوت الشعب؟.. مَن المسؤول عن الفساد وانحطاط القيم وسرقة أموال الشعب والنصب والاحتيال والتجهيل والتضليل؟.. من الذي أوصل البلاد إلى تلك الهاوية؟.. أتكون أم اللبن؟.. تلك المرأة المسكينة التي تشقى وتكدح وهي تحمل الأثقال على رأسها من أجل قوت عيالها؟

وللسخرية فقد انتشرت مؤخرا أغنية شعبية تسخر من نائبات البرلمان اللواتي دخلن العملية السياسية عبر نظام الكوتا.. فتشبههنّ بـ”حسنة أم اللبن”!.. وهي قصيدة شعبية تقول لازمتها “حسنة أم اللبن صارت سياسية” وقد تم تلحينها على قالب المربع البغدادي.. وكم شعرتُ بالرثاء وبالتعاطف مع أم اللبن التي لا تبرح التهم أن تطاردها.. فيا ليتها كانت تدري بما يجري! ويا ليت البرلمانيات الطارئات يكدحن فعلا مثلما كانت تفعل بائعات اللبن!

صباحكم حليب..

شاعرة عراقية

ريم قيس كبّة

:: مقالات أخرى لـ ريم قيس كبّة

أم اللبن , 2018/02/14

كيف تعثرين على فتى أحلامك, 2018/02/07

الغيرة البناءة, 2018/01/31

'بالريش' , 2018/01/24

'اليوتيوبيات' و'اليوتيوبيون' , 2018/01/17

أرشيف الكاتب

ريم قيس كبّة

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

تيلرسون يدعو ميليشيات إيران إلى مغادرة سوريا

2018-02-14

تعهدات بمبالغ ضئيلة لا تفي خطط العراق لإعادة الاعمار

2018-02-14

باريس تلوح بالرد إذا ثبت استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

2018-02-14

العراق يأمل في الحصول على مساهمات مالية ضخمة في ختام مؤتمر الكويت

2018-02-14

اتهامات بالرشوة أكبر تحد لبقاء نتنياهو على الساحة السياسية

2018-02-14

محاكمة 'مؤجر داعش' بتهمة إخفاء مجرمين إرهابيين

2018-02-14

مصر: القضاء على 15 تكفيريا خلال عملية 'سيناء 2018'

2018-02-14

'الخوض البيضاء' مسعفون تحت النار يعجزون عن حماية عائلاتهم

2018-02-14

واشنطن تنفذ ثاني ضربة دفاعية في سوريا ضد قوات موالية للأسد

2018-02-14

عشرات القتلى بحادث تصادم حافلة تقل مهاجرين في ليبيا

2018-02-14

:: اختيارات المحرر

زين عوض تطلق بشتاقلك في عيد الحب

صيني يركض 211 كيلومترا للاحتفال بالعام القمري الجديد

فرقة مسرحية جديدة في مصر أبطالها من الصم والبكم

سلوفاكيا موقع رومانسي بفضل قصيدة

طفرة الأنظمة الصوتية الذكية تغزو السيارات

ما هو العمر المناسب لذهاب الأطفال إلى دور السينما

أيمن زيدان يعلن من تونس احتضار المسرح العربي

فيسبوك يخسر سوق الشباب لفائدة سنابشات

مشاش يفضل المغرب على الجزائر

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا