الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

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الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

الكولاجين سر شباب بشرتك

الكولاجين يمتاز بقدرته على الاحتفاظ بالماء، وبالتالي فهو يعمل على ترطيب البشرة فضلا عن قدرته على تعزيز وتسريع وتيرة عملية تجدد الخلايا الطبيعية.

العرب  [نُشر في 2018/02/14، العدد: 10900، ص(20)]

الكولاجين يعيد للبشرة شبابها ونضارتها

قالت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر إن الكولاجين يعدّ سر شباب البشرة في الكِبر، حيث إنه يساعد في الحفاظ على مرونة البشرة ومظهرها المشدود، كما أنه يمنحها ملمسا مخمليا.

وأضافت هوبر أن الكولاجين يمتاز بقدرته على الاحتفاظ بالماء، وبالتالي فهو يعمل على ترطيب البشرة، فضلا عن قدرته على تعزيز وتسريع وتيرة عملية تجدد الخلايا الطبيعية.

وأوضحت الخبيرة الألمانية أن الكولاجين يعدّ مكوّنا رئيسيا للجلد تتمثل وظيفته في تدعيم النسيج الضام للحفاظ على مرونة الجلد، مشيرة إلى أنه في مرحلة الشباب يتم باستمرار استبدال ألياف الكولاجين القديمة بأخرى جديدة، مما يساعد في الحفاظ على شباب البشرة وملمسها الناعم.

غير أنه مع التقدّم في العمر تتباطأ هذه العملية، ومن ثم يفقد الجلد مرونته ويتصلّب ويصير جافا ومتشققا ويقع فريسة سهلة للتجاعيد.

لذا ينبغي على المرأة المتقدّمة في العمر استخدام منتجات العناية المحتوية على الكولاجين لاستعادة شباب ونضارة بشرتها.

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