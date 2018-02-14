رجال كردستان العراق يشكون عنف زوجاتهم

تتكاثر المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق المرأة وتسابق بوتيرة سريعة لعرض الانتهاكات والعنف اللذين تتعرض لهما الزوجات من قبل أزواجهن مطالبات بحمايتهن، مقابل ذلك تعد المنظمات المدافعة عن حقوق الزوج وحمايته من عنف الزوجة قلة قليلة في المجتمعات الذكورية، رغم أن الكثير من الوقائع تثبت وجود هذه الظاهرة التي تسعى منظمة “اتحاد رجال كردستان” للكشف عنها ومساعدة الرجال الذين تعرضوا لعنف زوجاتهم.

العرب

المرأة الكردية قوية وصلبة داخل المنزل وخارجه

السليمانية (العراق) - بالتزامن مع حملة "مي تو" العالمية لمكافحة التحرّش الجنسي، تكتسب حملة مختلفة زخما في إقليم كردستان العراق، حيث تقول منظمة “اتحاد رجال كردستان” في الإقليم، إنها تتلقى المئات من الشكاوى من رجال يقولون إن زوجاتهم يمارسن ضدهم عنفا جسديا.

وقال رئيس المنظمة برهان علي فرج إنها قرّرت نقل تركيزها من توعية النساء بشأن حقوق الرجال إلى عرض مساعدة الرجال.

جدير بالذكر أن منظمة "اتحاد رجال كردستان"، تأسست في محافظة السليمانية شمالي العراق من أجل مناهضة العنف ضد الرجل، هي الأولى من نوعها على مستوى العراق، مقابل المئات من المنظمات النسوية الحكومية والمدنية المناهضة للعنف ضد المرأة.

وأوضح مهند فائق أحد أعضاء المنظمة أنها تهدف إلى تحسين ظروف ووضع الأسرة العراقية لا سيما في منطقة كردستان.

وأضاف "نعمل علي تحسين المجتمع الأُسري من خلال هذه المنظمة وبالخصوص الدفاع عن حق الرجل، ونستقبل الحالات في إقليم كردستان ومن خارج الإقليم ومن النازحين العرب. أسبوعيا نستقبل تقريبا ثلاث حالات".

وقال رجل من ضحايا عنف المرأة، طردته زوجته من المنزل ويدعى عوارة، إنه لم ير أطفاله منذ 19 شهرا. وأضاف أنه “متزوج منذ 18 عاما. زوجتي تسيء معاملتي. لذلك ثارت بيننا مشاكل وقررت ترك المنزل حتى لا تتفاقم أكثر. ولما عدت للمنزل لم تفتح الباب لي. منذ سنة وسبعة شهور وأنا أعيش في غرفة بمسجد. ومنذ ذلك الوقت لم أر أطفالي لأن أهل زوجتي يمنعونني من العودة للبيت ويهددونني إن عدت".

وأفاد فرج أن حالات العنف تتزايد سنة بعد الأخرى، وقال لتلفزيون رويترز “تأسست منظمة اتحاد رجال كردستان عام 2007. هي أول منظمة تهتم بشؤون الرجال في كردستان والعراق.

وتهدف المنظمة، التي تأسست في السليمانية بالاتفاق مع حكومة إقليم كردستان، إلى توعية وتثقيف النساء بشأن حقوق الرجال. وبعد انتشار منصّات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال المتطورة الأخرى نرى زيادة في مشكلات الأزواج بشكل يومي". وأشار فرج إلى أن منظمته تلقت 560 شكوى من رجال في 2015 زادت في 2017 إلى 614 شكوى.

وبيّن فرج أن المنظمة وثّقت خمس حالات قتل رجال على يد زوجاتهم أو بالتعاون مع أشخاص آخرين، موضحا أنه تمت محاكمة 36 امرأة ممن شاركن في قتل رجال في الأشهر الستة الأولى من 2015.

وأرجع تفاقم حالات العنف ضد رجال إلى أسباب عديدة بينها، انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تساعد الرجال والنساء على إقامة علاقات عاطفية غير شرعية، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية.

560 شكوى تلقتها المنظمة من رجال في 2015 زادت في 2017 إلى 614 شكوى

وقالت تقارير حديثة إن الكثير من الرجال الذين يتعرضون إلى عنف زوجاتهم لا يتجرؤون على كشف ذلك والذهاب إلى المنظمة، نظرا إلى أنهم يعتبرون أن الرجل هو صاحب القرار الأول والأخير في المجتمع الذكوري الذي يعيشون فيه، لذلك يفضّلون التكتّم على معاناتهم على البوح عنها وكشفها للعموم وما يخلّفه ذلك من فضيحة.

وفي تصريحات سابقة قال فرج لموقع رصيف 22 إن الرجال في الإقليم يعانون أوضاعا صعبة، مؤكدا أنّ حالات العنف والانتحار والقتل بين الرجال في تزايد مستمر نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما أوضح أن معاناة الرجال أكبر في الإقليم بسبب الأوضاع غير المستقرة على جميع الأصعدة.

وأشار إلى أن عددا كبيراً من الرجال يلجؤون إلى الإقامة في الفنادق، بسبب قيام نسائهم بطردهم من البيت لأسباب مختلفة، وهو يعمل مع مجموعة من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الرجال في إقليم كردستان على نشر الوعي بحقوق الرجال، والضغط لتعديل بعض القوانين لضمان حقوقهم.

وأفاد في السياق ذاته أن غالبية القوانين في الإقليم تدعم المرأة، ومجحفة في حق الرجال، فضلا عن وجود المئات من المنظمات المدنية التي تدعم حقوق المرأة، في حين ليس هناك من يدافع عن الرجل.

وفي المقابل ينفي المدافعون عن حقوق المرأة وجود عنف ضد الرجل، وإن وجد فإنه نفسي وغير جسدي، مبررين ذلك بأن الرجل الشرقي له سلطة أكبر على زوجته بحكم طبيعة المجتمع العراقي الذكوري.

ويرون أن موضوع ممارسة العنف ضد الرجال من قبل النساء مبالغ فيه، وأن حالات كهذه تحدث نادرا في المجتمع الكردستاني، الذي يشهد ممارسة حالات العنف ضد النساء بشكل ملحوظ.

وأوضحوا أن المجتمع الكردستاني مجتمع ذكوري رغم وجود قوانين تضمن حقوق المرأة، وأشاروا إلى أن “الرجل ما زال يتمتع بالسلطة الكاملة ويملك القرار في الأسرة، كما يتمتع بالحرية الكاملة، في حين يفرض المجتمع قيوداً كثيرة على المرأة”.

توثيق خمس حالات قتل رجال على يد زوجاتهم أو بالتعاون مع أشخاص آخرين ومحاكمة 36 امرأة ممن شاركن في قتل رجال في الأشهر الستة الأولى من 2015

ومن جانبها قالت الناشطة هيفاء دوسكي، إن المرأة ما زالت تواجه ظروفاً صعبة بسبب العادات والتقاليد السائدة التي تقف إلى جانب الرجل، وتتعرض لعنف نفسي وجسدي، مشيرة إلى أن الأرقام والإحصاءات تبيّن أن معدلات العنف ضد النساء أعلى بكثير من معدلات العنف ضد الرجال. لكن ذلك لا ينفي أن العنف ضد الرجال في الإقليم في تزايد مستمر.

وأشار فرج إلى وجود بنود قانونية في المحاكم، تدعم المطالبة بحقوق المرأة، لكن ليس هناك بنود قانونية تدعم الرجال لنيل حقوقهم. ويأمل في أن توافق وزارة الداخلية على طلب الاتحاد باستحداث أقسام خاصة بالرجال في مديرية الحد من العنف.

وبين أن هناك إحصائيات عديدة تخصّ واقع العنف ضد الرجال، إلا أن وسائل الإعلام المحلية باتت تخفي الأمر على أساس أن طبيعة المجتمع ذكورية.

وكشف فرج أن العنف الذي يواجهه الرجال في كردستان يتمثل بالخيانة الزوجية ونفور الزوجات عن أزواجهن جنسياً، بالإضافة إلى طرد آبائهم المسنين من قبل زوجاتهم، والحرمان من زيارة العائلة والاستيلاء على الأموال الخاصة، وقال إن العنف يصل إلى ذروته من خلال تعرض الزوج إلى العنف الجسدي من قبل زوجته.

وقال إن منظمته تهدف إلى تفعيل دور الرجل في الأسرة والمجتمع، والدفاع عن حقوق الرجال وإصلاح الحياة الاجتماعية المختلة نحو حياة يسودها الوئام والمحبة، كما دعا في وقت سابق إلى تعميم دور المنظمات المدافعة عن حقوق الرجال على المحافظات العراقية الأخرى، وجعل يوم تأسيس منظمته يوما لمناهضة العنف ضد الرجل. كما دعا المنظمات الحقوقية النسوية إلى توعية النساء حول مراعاة واحترام حقوق الرجل والزوج وعدم الاقتصار على الدفاع عن حقوقهن.

ومن جانبه يرى كريم سعيد محمد الباحث الاجتماعي في المنظمة أن الثورة المعلوماتية ساهمت في إدخال عادات سيئة على المجتمع، مما ساهم في نشر ثقافة العنف ضد الرجال.