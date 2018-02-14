أبرز تغريدات العرب: مهما تكاثفت الغيوم لا بد أن يتسرّب النور

العرب

wn7@

وبعد مئة سيلفي فاشل اكتشفت أنني أجمل بطريقة لا يمكن للكاميرا التقاطها.

hakim1zed@

بنك مركزي مستقل. قضاء مستقل. هيئات مستقلة. وكل مستقل على الكل. ولا واحد متعرف بالآخر. وفي النهاية دولة مفككة! #تونس.

gardiniasyria@

مهما تكاثفت الغيوم واجتمعت على أن تطفئ نورك... لا بد وأن يتسرب النور..

bel_abria@

المدينة التي لا يقرأ أهلها الكتب يصبح فيها الذباب أئمة!!

LASTWISDOM1@

"اركب الحمار الغريب إلى حيث شئت ثم اذبحه لتبيع لحمه في الأسواق" #حكمة_إخوانية... كم من الحمير ركبهم الإخوان؟

Crist7RM@

هاشتاغات المناجاة مثال #انقذوا_الغوطة تافهة من سينقذها مثلا؟

3ebarat_moathra@

ستصنعك الأيام إما قدوة وإما عبرة فاختر ما يناسبك.

nadim_shimi@

اللي محتارة تجيب لزوجها إيه في الفلانتاين... 1- لو كنت جبتيله جلطة العيد اللي فات هاتي له دعامة. 2- أما لو كنت جبتيله شلل يبقى كرسي متحرك.

Saged_hatem@

واحدة منقبة خطفت طفلا وتصورت معه. قلنا ملعون أبوالنقاب. أولادنا في خطر بسبب النقاب.

JDebiche@

عندما تثق في أحد بشكل كامل من دون شك في النهاية ستحصل على نتيجتين.. إما شخص مدى الحياة وإما درس مدى الحياة.

Rose95443912@

#عيد_الحب في هذا العيد لن أشتري دبدوبا ستكون أنت الدبدوب.

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