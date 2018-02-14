الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

أبرز تغريدات العرب: مهما تكاثفت الغيوم لا بد أن يتسرّب النور

العرب  [نُشر في 2018/02/14، العدد: 10900، ص(19)]

wn7@

وبعد مئة سيلفي فاشل اكتشفت أنني أجمل بطريقة لا يمكن للكاميرا التقاطها.

hakim1zed@

بنك مركزي مستقل. قضاء مستقل. هيئات مستقلة. وكل مستقل على الكل. ولا واحد متعرف بالآخر. وفي النهاية دولة مفككة! #تونس.

gardiniasyria@

مهما تكاثفت الغيوم واجتمعت على أن تطفئ نورك... لا بد وأن يتسرب النور..

bel_abria@

المدينة التي لا يقرأ أهلها الكتب يصبح فيها الذباب أئمة!!

LASTWISDOM1@

"اركب الحمار الغريب إلى حيث شئت ثم اذبحه لتبيع لحمه في الأسواق" #حكمة_إخوانية... كم من الحمير ركبهم الإخوان؟

Crist7RM@

هاشتاغات المناجاة مثال #انقذوا_الغوطة تافهة من سينقذها مثلا؟

3ebarat_moathra@

ستصنعك الأيام إما قدوة وإما عبرة فاختر ما يناسبك.

nadim_shimi@

اللي محتارة تجيب لزوجها إيه في الفلانتاين... 1- لو كنت جبتيله جلطة العيد اللي فات هاتي له دعامة. 2- أما لو كنت جبتيله شلل يبقى كرسي متحرك.

Saged_hatem@

واحدة منقبة خطفت طفلا وتصورت معه. قلنا ملعون أبوالنقاب. أولادنا في خطر بسبب النقاب.

JDebiche@

عندما تثق في أحد بشكل كامل من دون شك في النهاية ستحصل على نتيجتين.. إما شخص مدى الحياة وإما درس مدى الحياة.

Rose95443912@

#عيد_الحب في هذا العيد لن أشتري دبدوبا ستكون أنت الدبدوب.

تابعوا

AkhbarAsunduk ‏@

صندوق النقد الدولي

:: اقرأ أيضاً

ماذا يبقى للبرامج الساخرة إذا التزمت بضوابط السلطة في مصر

#مؤتمر_إعادة_إعمار_العراق.. المليارات للعصابات

تهديدات النهضة للصحافيين تنعكس على الديمقراطية قبيل الانتخابات

فيسبوك يخسر سوق الشباب لفائدة سنابشات

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

تيلرسون يدعو ميليشيات إيران إلى مغادرة سوريا

2018-02-14

تعهدات بمبالغ ضئيلة لا تفي خطط العراق لإعادة الاعمار

2018-02-14

باريس تلوح بالرد إذا ثبت استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

2018-02-14

العراق يأمل في الحصول على مساهمات مالية ضخمة في ختام مؤتمر الكويت

2018-02-14

اتهامات بالرشوة أكبر تحد لبقاء نتنياهو على الساحة السياسية

2018-02-14

محاكمة 'مؤجر داعش' بتهمة إخفاء مجرمين إرهابيين

2018-02-14

مصر: القضاء على 15 تكفيريا خلال عملية 'سيناء 2018'

2018-02-14

'الخوض البيضاء' مسعفون تحت النار يعجزون عن حماية عائلاتهم

2018-02-14

واشنطن تنفذ ثاني ضربة دفاعية في سوريا ضد قوات موالية للأسد

2018-02-14

عشرات القتلى بحادث تصادم حافلة تقل مهاجرين في ليبيا

2018-02-14

:: اختيارات المحرر

زين عوض تطلق بشتاقلك في عيد الحب

صيني يركض 211 كيلومترا للاحتفال بالعام القمري الجديد

فرقة مسرحية جديدة في مصر أبطالها من الصم والبكم

سلوفاكيا موقع رومانسي بفضل قصيدة

طفرة الأنظمة الصوتية الذكية تغزو السيارات

ما هو العمر المناسب لذهاب الأطفال إلى دور السينما

أيمن زيدان يعلن من تونس احتضار المسرح العربي

فيسبوك يخسر سوق الشباب لفائدة سنابشات

مشاش يفضل المغرب على الجزائر

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا