أبرز تغريدات العرب: مهما تكاثفت الغيوم لا بد أن يتسرّب النور

wn7@
وبعد مئة سيلفي فاشل اكتشفت أنني أجمل بطريقة لا يمكن للكاميرا التقاطها.
hakim1zed@
hakim1zed@
بنك مركزي مستقل. قضاء مستقل. هيئات مستقلة. وكل مستقل على الكل. ولا واحد متعرف بالآخر. وفي النهاية دولة مفككة! #تونس.
gardiniasyria@
gardiniasyria@
مهما تكاثفت الغيوم واجتمعت على أن تطفئ نورك... لا بد وأن يتسرب النور..
bel_abria@
bel_abria@
المدينة التي لا يقرأ أهلها الكتب يصبح فيها الذباب أئمة!!
LASTWISDOM1@
LASTWISDOM1@
"اركب الحمار الغريب إلى حيث شئت ثم اذبحه لتبيع لحمه في الأسواق" #حكمة_إخوانية... كم من الحمير ركبهم الإخوان؟
Crist7RM@
Crist7RM@
هاشتاغات المناجاة مثال #انقذوا_الغوطة تافهة من سينقذها مثلا؟
3ebarat_moathra@
3ebarat_moathra@
ستصنعك الأيام إما قدوة وإما عبرة فاختر ما يناسبك.
nadim_shimi@
nadim_shimi@
اللي محتارة تجيب لزوجها إيه في الفلانتاين... 1- لو كنت جبتيله جلطة العيد اللي فات هاتي له دعامة. 2- أما لو كنت جبتيله شلل يبقى كرسي متحرك.
Saged_hatem@
Saged_hatem@
واحدة منقبة خطفت طفلا وتصورت معه. قلنا ملعون أبوالنقاب. أولادنا في خطر بسبب النقاب.
JDebiche@
JDebiche@
عندما تثق في أحد بشكل كامل من دون شك في النهاية ستحصل على نتيجتين.. إما شخص مدى الحياة وإما درس مدى الحياة.
Rose95443912@
Rose95443912@
#عيد_الحب في هذا العيد لن أشتري دبدوبا ستكون أنت الدبدوب.
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AkhbarAsunduk @
صندوق النقد الدولي