تهديدات النهضة للصحافيين تنعكس على الديمقراطية قبيل الانتخابات

نقابة الصحافيين التونسيين تعتبر تهديد الصحافيين والتحريض ضدّهم وتخويفهم بالملاحقات القضائيّة لا يصبّ سوى في دائرة الترهيب والحدّ من هوامش حرية التعبير.

العرب

تكميم الأفواه

تونس- أبدت منظمات إعلامية تونسية، تحفظات تجاه حركة النهضة، الشريك في الحكم في تونس، بعد تلويحها بملاحقة صحافيين ووسائل إعلام قضائيا. واعتبرت نقابة الصحافيين التونسيين أنّ العديد من الأطراف وعلى رأسها حركة النهضة أصبحت تمارس تصعيدا في لغة الخطاب السياسي تحاول فيه جرّ الصحافيين إلى ساحة معركة ليسوا معنيين بها وتمضي إلى التلويح بالملاحقة القضائية للمخالفين لها في اتّجاه خلق مناخ من الاحتقان والاصطفافات.

وأكّدت النقابة في بيان لها الاثنين أنّها معنية بالدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام، ليس فقط على اعتبارهما من المبادئ الدستورية، بل كإطار مجتمعي فعليّ للحوار والنقاش العام تستفيد منه كل أطراف الساحة السياسية والمجتمعية، مشيرة إلى أنّها تلفتُ النظر وتتابع من خلال بياناتها ومراصدها كل الأوضاع والممارسات المهنية وترفض أي تجاوزات أو إخلالات مهنية.

وأضافت أنّ تهديد الصحافيين والتحريض ضدّهم وتخويفهم بالملاحقات القضائيّة لا يصبّ سوى في دائرة الترهيب وتكميم الأفواه والحدّ من هوامش حرية التعبير والصحافة خاصّة وقد أكّدت التجربة التونسيّة أكثر من مرة أنّ صحافة حرّة تقوّم أخطاءها وإخلالاتها أفضل بكثير من صحافة التعليمات والتعتيم والبروباغندا، وأنّ نقاش الفعل الصحافي مكانه وسائل الإعلام والفضاء العام وليست ساحات المحاكم.

وأشارت النقابة إلى أنّ ما يسود الساحة السياسية من تجاذبات ينعكس على وظيفة الإعلام ودوره، داعية الصحافيين إلى عدم التحوّل إلى طرف في عمليات تراشق بل أن تكون الصحافة وسيلة لكشف ذلك. وطالبت النقابة حركة النهضة بتوضيحات حول ما أسمته في بيانها الصادر السبت ”بتتالي الحملات التشويهية الممنهجة ضدّ حركة النهضة، وتمادي بعض الأصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة بالحركة والتحريض على قياداتها والشحن ضدّ أعضائها وأنصارها”.

من جهتها، قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إنّ قرار النهضة القاضي بتتبع الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في الحملات التشويهية الممنهجة ضدّها قضائيا، “يمثل تهديدا خطيرا لحرية الصحافة في تونس”.