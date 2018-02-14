هاشتاغ اليوم: تويتر يحتفل باليوم العالمي للإذاعة

مغردون يتفاعلون مع الهاشتاغ مشيدين بدور الإذاعة في تغطية مساحات واسعة سواء إقليميّة أو قوميّة، لكنهم ينتقدون بعض الإذاعات التي تسعى إلى تجهيل الجمهور.

العرب

الإذاعة حارسة الزمن الجميل

الرياض - احتفل مستخدمو الشبكات الاجتماعية الثلاثاء باليوم العالمي للإذاعة. وحل هاشتاغ #اليوم_العالمي_للإذاعة ضمن قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر. ووصفها مغرد:

alizorigan1@

#اليوم_العالمي_للإذاعة، الإذاعة هي أم المِهن الإعلامية.

وقال فيها آخر:

affcogroup@

الإذاعة صوت وأحاسيس وذكريات مسكوبة في الروحِ قبل الأذن.. الإذاعة حارسة الزمن الجميل.. #اليوم_العالمي_للإذاعة.

وانتقدها متفاعل:

Emadn_N@

في #اليوم_العالمي_للإذاعة ما زالت هناك إذاعات تبث سمومها عبر الأثير وتسعى إلى تجهيل الجمهور.

وأشار مغرد:

Fawaz_Alfride@

#اليوم_العالمي_للإذاعة، يُعدّ الراديو من وسائل الإعلام المسموعة منذ القدم وإمكانية انتشاره ليُغطّي مساحات واسعة سواء إقليميّة أو قوميّة.

وكتب مذيع:

ali_alfaisall@

أحببتها حتى أصبحت جزءا من حياتي. مهنة ليست بالسهلة تكمن متعتها عند احترافها صوتا وأداء.

وذكر آخر:

Ahmedkh40198173@

#اليوم_العالمي_للإذاعة في طفولتي لا أذكر يوما أنني نمت دون أن أستمع إلى الراديو (وراثة عن والدي) واستمر هذا الإدمان إلى أن أصبحت مذيعا فيه. ومازلت لا أنام إلا إذا استمعت له. فمن شب على شيء شاب عليه.

ويؤكد معلق:

Sultan_Shd@

#اليوم_العالمي_للإذاعة، أصدق محبة ممكن يشعر فيها مذيع الراديو من قبل المستمعين.. ما يعرفون شكلك ولا ستايلك.. المحبة فقط مرتبطة بطريقة كلامك وتفكيرك وروحك.

يذكر أنه تحت شعار “الإذاعة والرياضة” احتفلت منظمة اليونيسكو بالمناسبة، داعية إلى تعزيز التنوع والسلام والتنمية من خلال التركيز على بث الرياضة عبر أثير الإذاعات حول العالم.

وفي 14 يناير من عام 2013، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا ضرورة اعتماد يوم عالمي للإذاعة، وحددته يوم 13 فبراير من كل عام، وهو اليوم الذي أُنشئت فيه إذاعة الأمم المتحدة عام 1946.

ورغم التحذيرات التي ألمحت إلى تراجع دور الإذاعات حول العالم وسط تنامي التكنولوجيا وهيمنة وسائل التواصل الاجتماعي والثورة التي رافقتها في مجال الاتصالات، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن الإذاعة لا تزال تحتفظ بقدرتها على الترفيه والتثقيف والإعلام والإلهام.