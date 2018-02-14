إدارة الإعلام الخارجي الليبية متهمة بإحكام القيود على الصحافيين

المركز الليبي لحرية الصحافة يؤكد أن تمادي إدارة الإعلام الخارجي في توقيف الصحافيين واحتجازهم للتحقيق معهم يعيد شبح الممارسات الاستبدادية.

العرب

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طرابلس- أدان المركز الليبي لحرية الصحافة الإجراءات التعسفية لإدارة الإعلام الخارجي التابعة لحكومة الوفاق، مشيرا إلى متابعته بقلق بالغ الأخطار الحقيقية التي تتمثل في التضييق على صحافيين ومنعهم من أداء واجبهم المهني.

وقال المركز في بيان أصدره الاثنين، إن العديد من الصحافيين تقدموا بشكاوى حول الممارسات الفظة والمعاملات السيئة والاعتداءات اللفظية من قبل إدارة الإعلام الخارجي، وتهديداتها بسحب تراخيصهم والمنع من العمل فضلا عن إقدامها على سحب ترخيص أحد الصحافيين وفرض إملاءات عليهم بحجج حماية الأمن القومي وتأليب الأجهزة الأمنية ضدهم.

وأضاف البيان أن هذا الأمر شجع عناصر هذه الأجهزة على التمادي في التوقيف والاحتجاز والتحقيق مع الصحافيين استنادا على تعليماتها وهو ما يعيد شبح الممارسات الاستبدادية، مبينا بأن وحدة الرصد والتوثيق وثقت مع عدة صحافيين قولهم بأنه فرض عليهم أخذ تصريحات كتابية شهريا للعمل، من إدارة الإعلام الخارجي وتقديم بلاغات قبل تصوير حدث ما أو توثيقه.

وأفاد محمد الناجم الرئيس التنفيذي للمركز قائلا ”إن عقلية اللجان الثورية المستبدة تطل برأسها من جديد بهذه الإجراءات التعسفية المناقضة لحرية الصحافة والتعبير التي يكفلها الإعلان الدستوري المؤقت والمواثيق الدولية التي صادقت عليها ليبيا وهي ملزمة كتشريع وطني”.

وأضاف أن “على وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة، تحمل مسؤوليته إزاء القرارات التعسفية التي تصدرها إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارته وأن يلتزم بتعهدات ليبيا أمام المجتمع الدولي بحرية الإعلام والتعبير وعدم التضييق على الصحافيين وتعقبهم”.

ونوه المركز إلى أن الإدارة طالبت الصحافيين شفويا بإطلاعها على ما أنجز من تقارير صحافية قبل إرسالها لمؤسساتهم الإعلامية، معتبرا أن هذا يعد تدخلا سافرا ورقابة مسبقة على عمل المراسلين الميدانيين وكأنهم موظفون لدى إدارة الإعلام الخارجي في محاولة للضغط وتوجيه السياسة التحريرية لوسائل الإعلام.

ووثق شكاوى بعض الصحافيين عن المحاباة في تقديم الدعم والمساعدة لبعض وسائل الإعلام والتضييق على أخرى، والتشكيك في وطنية بعض الصحافيين إضافة إلى نعتهم بعدم المهنية أمام نظرائهم الأجانب.

وتابع البيان: “ليس من المنطقي أن تتداخل اختصاصات هيئة الإعلام وإدارة الإعلام الخارجي وتسليط الأجهزة الأمنية على مراقبة الصحافيين فضلا عن الاستحواذ على مهام هيئة الإعلام في منح تراخيص العمل لصحافيي وسائل الإعلام المختلفة وإنه على مسؤولي إدارة الإعلام الخارجي احترام اللوائح التنظيمية”.

وحذر المركز من هذه الأساليب التي زادت من تعميق أزمة تراجع حرية الصحافة والتعبير محملا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزاراته المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الممارسات المتصاعدة وسلامة الصحافيين وهو ما يتطلب منها ضرورة معالجتها ووقف كل هذه الاعتداءات.