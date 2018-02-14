وليد أزارو.. مغربي يعيش أفضل حالاته في الأهلي المصري

واصل اللاعبون الأجانب، وعلى رأسهم المغربي وليد أزارو بمسابقة الدوري المصري الممتاز، تألقهم للجولة الثانية على التوالي، بعد أن تمكّن 6 أجانب من التهديف. يأتي ذلك في الوقت الذي أقيمت 7 لقاءات فقط من أصل 9؛ بسبب تأجيل مباريات أندية مصر للمقاصة والمصري البورسعيدي، لارتباطهما بأداء مباراتين في دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

العرب

تأقلم مفاجئ

القاهرة- أُسدل الستار على منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي اختتمت، بفوز الأهلي على المقاولون العرب بخمسة أهداف مقابل هدفين. وشهدت الجولة، تأجيل مباراتين، الأولى للمصري والثانية لفريق مصر للمقاصة، خصوصا في ظل ارتباطهما بمواجهات في كأس الكونفيدرالية ودوري أبطال أفريقيا.

وحدد الأهلي المصري بشكل رسمي ملعب القاهرة ملعبا له في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال العام الحالي. وأرسل الأهلي خطابا لاتحاد الكرة الثلاثاء اختار خلاله 6 مارس المقبل موعدا لمباراة الذهاب بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، أمام الفائز من مونانا الغابوني ورايل كادوغو البوركيني.

واختار الأهلي اللعب بملعب القاهرة بعدما وافق الأمن في الفترة الأخيرة على نقل مباريات الفريق بالدوري لهذا الملعب، بعد فترة طويلة من الرفض. ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي مفاوضات جادة لإقناع الجهات الأمنية بحضور الجماهير في هذه المباراة.

في الطرف المقابل قرر محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، تغريم كل لاعب بالفريق مبلغ 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى تجميد المستحقات، لحين تحسّن نتائج الفريق.

ويحتل فريق المقاولون العرب الملقب بـ”ذئاب الجبل”، المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، جمعها في 23 جولة. وجدير بالذكر، أن الأهلي فاز على المقاولون أيضا منذ بضعة أيام، بثلاثة أهداف دون رد، بالمباراة التي كانت مؤجلة بينهما لحساب الجولة السادسة.

الأوغندي إيزاك مولومي، مدافع فريق الأسيوطي سبورت، أحرز هدفا في فوز فريقه على النصر بخمسة أهداف مقابل هدف

وأحرز لاعبو مسابقة الدوري الممتاز 23 هدفا في 7 لقاءات فقط من أصل 9، بعد تأجيل مباريات الفريقين اللذين لديهما ارتباطات أفريقية. انتهت 6 لقاءات بالفوز، بينما انتهت مباراة وحيدة بالتعادل السلبي دون أهداف، والتي جمعت بين الداخلية والإسماعيلي.

وكان لقاء الأهلي والمقاولون العرب هو الأعلى تهديفا، حيث شهد إحراز 7 أهداف للفريقين. واستمر المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، في سلسلة تألقه مع المارد الأحمر، بعد أن أحرز هدفين في فوز فريقه على المقاولون العرب بخماسية مقابل هدفين. ولمس أزارو الكرة 70 مرة خلال مشاركته طوال اللقاء، فضلا عن تسديده 3 كرات على المرمى. وأرسل المهاجم المغربي 17 تمريرة ناجحة لزملائه، وهو نفس عدد استخلاصه للكرة من زملائه.

سعادة كبيرة

في هذا السياق قال الفرنسي، باتريس بوميل، المدرب المساعد بالمنتخب المغربي، إنه سعيد بما يقدّمه وليد أزارو مع النادي الأهلي. وأكد بوميل في تصريحات صحافية “أتابع ما يقدمه وليد مع النادي الأهلي ونحن سعداء بالمردود الذي ظهر به”. وأضاف “إنه شخص جيد، وأتوقع له أن يكون مُهاجما كبيرا خلال الفترة المقبلة”.

وانضم أزارو إلى صفوف منتخب “أسود الأطلس” قبل أن ينضم للنادي الأهلي، لكن لم يتم توجيه الدعوة إليه بعد ذلك من جانب المدرب هيرفي رينارد. وعن هذا قال بوميل “الجميع لديه فرصة من أجل المشاركة مع المنتخب خلال الفترة المقبلة، المدير الفني هو من يقرر في النهاية”.

ويتأهّب المنتخب المغربي للمشاركة في كأس العالم المقبلة في روسيا في مجموعة نارية تضم البرتغال وإسبانيا وإيران. وتجدر الإشارة إلى أن وليد أزارو صاحب الـ22 عاما كان قد انضم للنادي الأهلي في يونيو الماضي قادما من الدفاع الحسني الجديدي في صفقة كلّفت خزينة النادي الأهلي 1.4 مليون دولار وبعقد مدته أربع سنوات.

واعتلى أزارو، مهاجم الأهلي، صدارة هدافي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 14 هدفا بعد إحراز ثنائية في شباك المقاولون. ويأتي الغاني جون أنطوي مهاجم فريق مصر للمقاصة، وعمر السعيد مهاجم فريق وادي دجلة، في المركز الثاني برصيد 12 هدفا.

وتمكّن السنغالي إبراهيما نداي، لاعب فريق وادي دجلة، من إحراز هدفي فوز فريقه على بتروجيت مقابل هدف وحيد. وسدد اللاعب السنغالي 6 تسديدات منها 4 على المرمى، إضافة إلى استخلاصه الكرة في 18 تدخلا مع الخصم.

وأرسل نداي 5 تمريرات لزملائه، من إجمالي عدد لمساته للكرة والتي بلغت 73 لمسة. وأحرز المغربي عمر النجدي، لاعب فريق بتروجيت، هدفا شرفيا لفريقه في الخسارة أمام وادي دجلة. استخلص عمر النجدي الكرة في 17 تدخلا خلال مشاركاته التي بلغت 69 دقيقة، فضلا عن إرساله 10 تمريرات لزملائه. ولمس اللاعب المغربي الكرة 73 مرة، إضافة إلى تسديده 3 كرات منها واحدة فقط على المرمى.

فريق المقاولون العرب الملقب بـ”ذئاب الجبل”، يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، جمعها في 23 جولة

وأحرز الأوغندي إيزاك مولومي، مدافع فريق الأسيوطي سبورت، هدفا في فوز فريقه على النصر بخمسة أهداف مقابل هدف. وبلغت لمسات مولومي في المباراة 116 لمسة، وسدد تسديدتين على المرمى، وأرسل 27 تمريرة لزملائه، واستخلص الكرة في 21 تدخلا مع الخصم.

واصل أجانب فريق الأسيوطي سبورت تألقهم، بعدما أحرز بينسون شيلونغو، هدفا في فوز فريقه بالمباراة المذكورة سلفا. وسدد مهاجم فريق الأسيوطي 4 تسديدات منها واحدة على المرمى، فضلا عن لمسه للكرة في 63 لمسة.

واستخلص بينسون شيلونغو الكرة في 16 تدخلا مع الخصم، إضافة إلى إرساله 14 تمريرة ناجحة لزملائه. وأحرز جونيور أجاي، صانع ألعاب الأهلي، هدفين لفريقه في مباراة المقاولون، حيث سدد اللاعب النيجيري 3 تسديدات منها 2 على المرمى، إضافة إلى أنه لمس الكرة 151 مرة. وتمكّن أجاي من إرسال 48 تمريرة ناجحة لزملائه، وكذلك استخلص الكرة في 18 تدخلا مع الخصم.

قضاة الملاعب

أشهر قضاة الملاعب 15 بطاقة صفراء بالجولة، فضلا عن وجود بطاقة حمراء وحيدة كانت من نصيب ياسر إبراهيم، مدافع سموحة. ويعد لقاء الزمالك وسموحة، والذي انتهى بفوز الأول بهدف دون رد، هو الأكثر إشهارا للبطاقات، حيث شهد 5 بطاقات صفراء وحالة طرد. واحتسب حكام الجولة، ركلتي جزاء فقط في إجمالي اللقاءات السبعة، حيث كانت الأولى من نصيب الأسيوطي والثانية لصالح فريق المقاولون العرب. وتمكّن عمرو كمال من إحراز ركلة جزاء الأسيوطي، في الوقت الذي نجح فيه أحمد علي في إحراز هدف لفريق المقاولون.

وتقدّم طلعت يوسف، باستقالته من تدريب سموحة، عقب الهزيمة التي لحقت بالفريق على يد الزمالك، والتي وافق عليها مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، خصوصًا في ظل تذبذب نتائج الفريق. وشهدت مباراة الأهلي والمقاولون العرب، عودة الجماهير للمدرجات بشكل تدريجي، بعد اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية الأحد الماضي.

وكان اتحاد الكرة، قد حصل على موافقة من الجهات الأمنية، بعودة الجماهير إلى المدرجات بشكل تدريجي، على أن يقتصر التواجد في المدرجات على 300 مشجع فقط في كل مباراة.