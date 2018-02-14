مشاش يفضل المغرب على الجزائر

اللاعب زين الدين مشاش يبدي استعداده لارتداء قميص المغرب خلال المباريات التحضيرية لمونديال روسيا.

العرب

مواهب شابة

الرباط- قرر لاعب الوسط، زين الدين مشاش، إحدى المواهب الشابة في صفوف نابولي الإيطالي، قبول عرض الفرنسي، هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، باللعب مع “أسود الأطلس” وليس مع الجزائر، وفقا لما أشارت إليه الصحافة الجزائرية.

وحسب عدة وسائل إعلامية، أبلغ مشاش، من أب مغربي وأم جزائرية، ويحمل جواز سفر فرنسي، رينارد، بأنه مستعد لارتداء قميص المغرب، خلال المباريات التحضيرية لمونديال روسيا.

وأشارت تقارير مغربية، إلى أن هيرفي رينارد تمكّن من إقناع زين الدين مشاش، بارتداء قميص المغرب، كما أن هناك لاعبين آخرين سيتخذون نفس الموقف في المستقبل.

وبدأ مشاش (22 عاما)، المولود في مدينة مارسيليا الفرنسية، مسيرته مع كان، قبل أن ينتقل أولا لأولمبيك مارسيليا، ومن بعده إلى تولوز، الذي أعاره مجددا لفريق الجنوب الفرنسي، الموسم الماضي.

وانتقل لاعب الوسط الدفاعي، بداية الموسم الجاري، لصفوف نابولي، متصدر الدوري الإيطالي، مقابل مليون يورو، بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف. ويوجد المنتخب المغربي في المجموعة الثانية، بالمونديال، إلى جانب إسبانيا والبرتغال وإيران.