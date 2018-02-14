الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

مشاش يفضل المغرب على الجزائر

اللاعب زين الدين مشاش يبدي استعداده لارتداء قميص المغرب خلال المباريات التحضيرية لمونديال روسيا.

العرب  [نُشر في 2018/02/14، العدد: 10900، ص(22)]

مواهب شابة

الرباط- قرر لاعب الوسط، زين الدين مشاش، إحدى المواهب الشابة في صفوف نابولي الإيطالي، قبول عرض الفرنسي، هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، باللعب مع “أسود الأطلس” وليس مع الجزائر، وفقا لما أشارت إليه الصحافة الجزائرية.

وحسب عدة وسائل إعلامية، أبلغ مشاش، من أب مغربي وأم جزائرية، ويحمل جواز سفر فرنسي، رينارد، بأنه مستعد لارتداء قميص المغرب، خلال المباريات التحضيرية لمونديال روسيا.

وأشارت تقارير مغربية، إلى أن هيرفي رينارد تمكّن من إقناع زين الدين مشاش، بارتداء قميص المغرب، كما أن هناك لاعبين آخرين سيتخذون نفس الموقف في المستقبل.

وبدأ مشاش (22 عاما)، المولود في مدينة مارسيليا الفرنسية، مسيرته مع كان، قبل أن ينتقل أولا لأولمبيك مارسيليا، ومن بعده إلى تولوز، الذي أعاره مجددا لفريق الجنوب الفرنسي، الموسم الماضي.

وانتقل لاعب الوسط الدفاعي، بداية الموسم الجاري، لصفوف نابولي، متصدر الدوري الإيطالي، مقابل مليون يورو، بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف. ويوجد المنتخب المغربي في المجموعة الثانية، بالمونديال، إلى جانب إسبانيا والبرتغال وإيران.

:: اقرأ أيضاً

وليد أزارو.. مغربي يعيش أفضل حالاته في الأهلي المصري

سان جرمان يتحدى الملكي في سباق الأبطال

أنطونيو كونتي يتنفس الصعداء

سيكازوي حكما لمباراة السوبر الأفريقي بين الوداد ومازيمبي

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

تيلرسون يدعو ميليشيات إيران إلى مغادرة سوريا

2018-02-14

تعهدات بمبالغ ضئيلة لا تفي خطط العراق لإعادة الاعمار

2018-02-14

باريس تلوح بالرد إذا ثبت استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

2018-02-14

العراق يأمل في الحصول على مساهمات مالية ضخمة في ختام مؤتمر الكويت

2018-02-14

اتهامات بالرشوة أكبر تحد لبقاء نتنياهو على الساحة السياسية

2018-02-14

محاكمة 'مؤجر داعش' بتهمة إخفاء مجرمين إرهابيين

2018-02-14

مصر: القضاء على 15 تكفيريا خلال عملية 'سيناء 2018'

2018-02-14

'الخوض البيضاء' مسعفون تحت النار يعجزون عن حماية عائلاتهم

2018-02-14

واشنطن تنفذ ثاني ضربة دفاعية في سوريا ضد قوات موالية للأسد

2018-02-14

عشرات القتلى بحادث تصادم حافلة تقل مهاجرين في ليبيا

2018-02-14

:: اختيارات المحرر

زين عوض تطلق بشتاقلك في عيد الحب

صيني يركض 211 كيلومترا للاحتفال بالعام القمري الجديد

فرقة مسرحية جديدة في مصر أبطالها من الصم والبكم

سلوفاكيا موقع رومانسي بفضل قصيدة

طفرة الأنظمة الصوتية الذكية تغزو السيارات

ما هو العمر المناسب لذهاب الأطفال إلى دور السينما

أيمن زيدان يعلن من تونس احتضار المسرح العربي

فيسبوك يخسر سوق الشباب لفائدة سنابشات

مشاش يفضل المغرب على الجزائر

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا