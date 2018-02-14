الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

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الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

متفرقات رياضية: البنزرتي يقتنع بكينتانا

المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي فوزي البنزرتي يفضل اللاعب أليخاندرو كينتانا ويراهن عليه لتعويض خروج اللاعب أشرف بن شرقي.

العرب  [نُشر في 2018/02/14، العدد: 10900، ص(22)]

أسطورة التنس

أبدى المدرب التونسي المخضرم، فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، اقتناعه التام بقدرات اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو كينتانا الذي انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، الشهر الماضي.

ورغم عدم إحراز أهداف في مواجهة الديربي، إلا أن تقييم اللاعب كان مقبولا في أول مباراة يظهر فيها بقميص الوداد، وكانت الأهم له خلال الموسم أمام غريمه التقليدي.

ويفضل البنزرتي اللاعب كينتانا على محمد أولاد وشيكاتارا في قلب الهجوم، إذ يراهن عليه كثيرا لتعويض خروج اللاعب أشرف بن شرقي المنتقل حديثا لنادي الهلال السعودي.

سجل ستيفن كاري 22 نقطة ليقود حامل اللقب غولدن ستيت واريورز إلى الفوز على فينيكس صنز 129-83 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأحرز كاسبي 19 نقطة وأضاف دورانت 17 نقطة وكل من كلاي طومسون ونيك يانغ 16 نقطة ليحقق واريورز الانتصار 44 له هذا الموسم مقابل 13 هزيمة، متصدرا مجموعة المنطقة الغربية.

أما فينيكس صنز، فقد أصبح الفريق الأكثر تلقي للهزائم هذا الموسم حيث خسر للمرة 40 مقابل 18 انتصارا. وأحرز دونوفان ميتشل 25 نقطة ليقود يوتا جاز إلى الانتصار العاشر له على التوالي.

يثق روجر فيدرر أسطورة التنس أنه استفاد من جدول غير مزدحم بالمباريات وقال إنه يجب على اللاعبين عدم الخوف من الحصول على فترات راحة لتحسين مستواهم.

وغاب اللاعب المخضرم البالغ عمره 36 عاما عن فترة طويلة من عام 2016 بسبب إصابة في الركبة وبعد العودة في 2017 شارك في 12 بطولة فقط وحصد ثمار ذلك.

وقال فيدرر، الذي أحرز لقبه الـ20 في البطولات الأربع الكبرى الشهر الماضي في أستراليا المفتوحة، إنه يدرك متطلّبات اللعبة بعدما اعتاد خوض العديد من المباريات المتتالية على مدار أكثر من 15 عاما ويعتقد أن الراحة تساعد على التطور.

بات رياضي سباقات التزحلق السريع على الجليد الياباني كي سايتو، أول رياضي يخضع لفحص منشطات إيجابي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ، حسب ما أعلنت محكمة التحكيم الرياضي.

وفشل سايتو في فحص منشطات أقيم قبل المنافسات، بحسب ما أعلنت المحكمة، مشيرة إلى اكتشاف مادة “أسيتالوزاميد”، وهي عنصر كيميائي يستخدم لإخفاء وجود مواد ممنوعة في فحوص المنشطات. وأوضحت المحكمة أن الياباني وافق على عقوبة “إيقاف مؤقتة” في انتظار تحقيق شامل في القضية.

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