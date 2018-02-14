أحمد طه مخرج حفلي مهرجان السينما الأفريقية

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يختار أحمد طه ليكون مخرجا لحفلي الافتتاح والختام للدورة السابعة بمشاركة عدد من الفرق من مصر والدول الأفريقية.

العرب

دورة الكفاح من أجل الحرية

الأقصر (مصر) - تم الإعلان عن تفاصيل حفلي افتتاح وختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته السابعة التي ستنطلق يوم الجمعة 16 مارس 2018 بمعبد حتشبسوت، وسيكون حفل الختام بمعبد الأقصر يوم 22 من نفس الشهر.

واختارت إدارة المهرجان المخرج أحمد طه ليكون مخرجا لحفلي الافتتاح والختام، كما يشارك في الحفلين عدد من الفرق من مصر والدول الأفريقية.

وسيكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته المقبلة الفنان القدير جميل راتب والمخرج الأفريقي الحاصل على جوائز دولية موسى توريه، كما سيحتفل المهرجان بذكرى مرور 10 سنوات على وفاة المخرج يوسف شاهين وعرض فيلمه المرمم “عودة الابن الضال” وسيحتفي بمئوية الزعيم المصري جمال عبدالناصر، وكذلك زعيم جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا، اللذين ولدا في عام 1918، لدورهما في الكفاح من أجل الحرية والتحرر بالقارة السمراء، وسيتم عرض العديد من الأفلام عن حياة الزعيمين.