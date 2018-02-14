الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

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الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

الدوري الفرنسي يغازل مشاهدي آسيا

رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم تؤكد أن المباراة بين باريس سان جرمان ومضيفه نيس ستقام في توقيت مبكر يكون مناسبا أكثر لجذب المشاهدين في القارة الآسيوية.

العرب  [نُشر في 2018/02/14، العدد: 10900، ص(23)]

المشاهد الآسيوي من أبرز أهداف النمو للبطولة الفرنسية

باريس - أكدت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أن المباراة بين باريس سان جرمان ومضيفه نيس ضمن البطولة المحلية في مارس المقبل، ستقام في توقيت مبكر يكون مناسبا أكثر لجذب المشاهدين في القارة الآسيوية.

وقالت رابطة الدوري “نظرا لهذا التوقيت الاستثنائي، سيتم بث المباراة في وقت الذروة التلفزيونية في جنوب شرق آسيا”، وذلك في بيان أبرزت فيه المواجهة المرتقبة بين البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في التاريخ لدى انضمامه الصيف الماضي إلى سان جرمان قادما من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، والمهاجم الإيطالي لنيس ماريو بالوتيلي.

وستقام المباراة المقررة في 18 مارس، عند الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت غرينيتش، وهو موعد غير معتاد لمباريات الدوري الفرنسي. وكان نيمار قد غاب عن المباراة الأولى هذا الموسم في الدوري بين فريقه ونيس، والتي أقيمت في باريس في 27 أكتوبر الماضي، لكونه كان يقضي عقوبة إيقاف لمباراة واحدة لنيله بطاقة حمراء سابقة.

وتعد السوق الآسيوية من أبرز أهداف النمو للبطولة الفرنسية على صعيد المشاهدين. وفي فبراير 2017، افتتح الاتحاد الفرنسي للعبة ورابطة الدوري مكتبا مشتركا في بكين للترويج لكرة القدم الفرنسية في الصين.

ومن خلال تقديم الموعد، تحذو الرابطة الفرنسية حذو نظيرتها الإسبانية التي أقامت في 23 ديسمبر الماضي مباراة “الكلاسيكو” بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة (0-3) في توقيت مماثل وللهدف نفسه.

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