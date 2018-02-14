إصرار بايرن ميونيخ يسير عكس طموحات فيدال

إدارة نادي بايرن ميونخ تصر على التفريط في التشيلي أرتورو فيدال لاعب خط وسط الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

العرب

اقتراب الرحيل

برلين - تصرّ إدارة نادي بايرن ميونخ على التفريط في التشيلي أرتورو فيدال لاعب خط وسط الفريق مع نهاية الموسم الجاري. وارتبط فيدال (30 عاما) بالرحيل عن البايرن، بعدما أتم الأخير التعاقد مع ليون غوريتسكا (23 عاما) من شالكه.

وقالت صحف ألمانية إنه من الواضح أن غوريتسكا وفيدال لن يتواجدا معا في الموسم المقبل، فإدارة بايرن تريد بيع فيدال الذي ينتهي عقده في 2019، وتشيلسي أبرز المهتمين به. وأضافت وسائل إعلام أنه رغم تصريحات فيدال برغبته في تجديد عقده والاستمرار مع الفريق، إلا أن الإدارة تسعى لوجود اللاعبين الشباب مثل جوريتسكا.

وكان فيدال قد صرّح مؤخرا برغبته في الاستمرار مع البافاري، مؤكدا أنه وأسرته يشعرون بالسعادة في ميونيخ وأنه يأمل في توقيع عقد جديد. وأشارت عدة تقارير صحافية خلال الفترة الماضية إلى اقتراب فيدال من الرحيل عن البافاري، خاصة بعد التعاقد مع ليون غوريتسكا من صفوف شالكه، والذي سينضم للفريق بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

وقال فيدال خلال تصريحات صحافية سابقة “بالتأكيد أنا ألعب في بايرن ميونيخ لسبب ما، وبالتأكيد أنا واحد من أفضل اللاعبين في العالم في مركزي”. وقطع فيدال 28 كرة خلال مواجهة شالكه، وكان ثاني أفضل لاعب في نسبة التمرير الصحيح 88.7 بالمئة، كما جاء خلف توماس مولر وجوشوا كيميتش، من حيث قطع مسافات خلال اللقاء 11.22 كيلومتر. وأضاف نجم يوفنتوس السابق “لا أفكر في الرحيل عن البايرن، حيث أشعر بالراحة هنا”.

وعن تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2019، أوضح “بالتأكيد أنا أود تجديد عقدي، أطفالي سعداء جدا هنا”. وواصل “أشعر أنني بحالة جيدة جدا، وخاصة على المستوى البدني وليست لدي أي مشاكل مع الإصابات وهو ما يساعدني”. وفي سياق متصل علق حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن على رحيل فيدال، قائلا “لا أعلم ما تكتبه بعض الصحف، ولكن ما يتردد هل تحدثت عنه من قبل؟ لا”. وتابع “فيدال لاعب محترف، وأثبت أمام شالكه أنه أحد أبرز اللاعبين هنا في الفريق”.

محل اهتمام

كشفت تقارير صحافية أن لاعب الوسط أرتورو فيدال كان محل اهتمام مانشستر يونايتد الإنكليزي منذ حوالي 4 سنوات، إلا أن النادي الأحمر فضل في النهاية عدم التعاقد معه. وكانت تقارير ربطت الدولي التشيلي الذي يلعب حاليا لصالح بايرن ميونيخ الألماني بالانتقال لليونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقا لصحيفة إكسبريس فإن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها فيدال بإمكانية الانتقال لملعب أولد ترافورد.

فيدال كان قد أعلن عن رغبته في الاستمرار مع البافاري، مؤكدا أنه يشعر بالسعادة في ميونيخ وأنه يأمل في توقيع عقد جديد

وقالت الصحيفة إن لويس فان غال، المدير الفني السابق لليونايتد، كان يفكر عام 2014 في التعاقد مع اللاعب الذي كان في ذلك الوقت ضمن صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي. ولكن المدرب الهولندي فضل في النهاية عدم التعاقد مع صاحب الـ30 عاما بسبب قلقه من إصاباته المتكررة في الركبة. وبعد ذلك تحرك بايرن ميونيخ وحصل على خدمات فيدال صيف عام 2015. وساعد التشيلي فريقه البافاري على التتويج بلقب البوندسليغا لموسمين متتاليين منذ وصوله إلى ملعب أليانز آرينا.

وحسب وسائل إعلام تشيلية، فإن الصراع على اللاعب اشتعل، للحصول على خدماته، مع وجود عروض من فرق إيطالية وصينية. وكان مانشستر يونايتد قد حاول الحصول على اللاعب من صفوف يوفنتوس، قبل أن يحصل بايرن ميونيخ على خدماته. وسبق لأنطونيو كونتي أن درّب فيدال في صفوف يوفنتوس الإيطالي، حيث ظهرت العديد من التقارير عن رغبة الإيطالي في ضم اللاعب لصفوف البلوز في سوق الانتقالات الماضية، إلا أن إدارة البلوز رفضت ضم اللاعب خاصة أن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين في نفس المركز.

تفنيد الإشاعات

نفى حسن صالح حميدتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ اهتمام فريقه بضم اللاعب ماكس ماير نجم فريق شالكة بعد انتشار أخبار صحافية عديدة تشير إلى رغبة البافاري في ضم اللاعب. وجاء هذا في تصريحات صحافية أدلى بها أسطورة بايرن ميونيخ المعتزل على هامش اللقاء بين الفريقين.

وقال حميديتش “تلك الأخبار القادمة من إسبانيا تبدو إسبانية للغاية بالنسبة إليّ – إسبانية للغاية هي كلمة تستخدم في الألمانية للتعبير عن كذب النبأ- إذا ما كان هناك اهتمام من جانبنا باللاعب لكنت أول من يعرف ذلك”.