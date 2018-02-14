الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

أنطونيو كونتي يتنفس الصعداء

المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي يعيد فريق تشيلسي إلى المربع الذهبي، وذلك بعد الفوز 3-0 على وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنكليزي الممتاز.

العرب  [نُشر في 2018/02/14، العدد: 10900، ص(23)]

فوز يخفف الضغط

لندن - أعاد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي تكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن أيامه في تشيلسي باتت معدودة بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري، الفريق اللندني إلى المربع الذهبي، وذلك بعد الفوز 3-0 على وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنكليزي الممتاز.

والآن، بعد أن خف الضغط قليلا، يستطيع كونتي تحويل اهتمامه إلى مباراته ضد هال سيتي في كأس الاتحاد الإنكليزي الجمعة، إضافة إلى مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وهتف المشجعون في ملعب ستامفورد بريدج باسمه طيلة المباراة، مقدمين له الدعم الذي ربما شعر بأنه لم يحصل عليه من مسؤولي النادي، رغم الفوز بلقب الدوري في أول موسم له في قيادة الفريق اللندني. وقال كونتي “يجب أن أشكر المشجعين لأنهم أظهروا مساندة قوية لي، بسبب وجود شائعات وتكهنات حولي”.

وأضاف المدرب الإيطالي “الشعور بهذه الأجواء من حولي مهمّ للغاية، ومن المهم أن تشعر بأن الناس تقدر عملك هنا في تشيلسي”. وخسر حامل اللقب مباريات كان من المتوقع أن يفوز بها بسهولة ضد بورنموث وواتفورد، وقال كونتي إن مستوى الثقة كان منخفضا. وواصل “يجب أن نشعر بالرضا عن الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث، يمكننا اللعب بشكل أفضل وبالمزيد من الثقة.. بعد هزيمتين سيئتين أعتقد أن ثقتنا تهاوت وبدأنا المباراة ونحن مهزومون، ثم بعد أن سجلنا سيطرنا على المباراة”.

وسيحتاج تشيلسي إلى كل قوته الهجومية على مدار الأسابيع الثلاثة القادمة، فبعد أن يواجه هال سيتي وبرشلونة سيلعب في الدوري ضد أول فريقين في الترتيب وهما مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وختم كونتي بقوله “الرغبة في القتال والحصول على النقاط الثلاث كانت في غاية الأهمية الليلة، وأيضا الحفاظ على نظافة الشباك، الآن علينا الاستمرار بهذه الطريقة”.

:: اقرأ أيضاً

وليد أزارو.. مغربي يعيش أفضل حالاته في الأهلي المصري

سان جرمان يتحدى الملكي في سباق الأبطال

سيكازوي حكما لمباراة السوبر الأفريقي بين الوداد ومازيمبي

إصرار بايرن ميونيخ يسير عكس طموحات فيدال

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

تيلرسون يدعو ميليشيات إيران إلى مغادرة سوريا

2018-02-14

تعهدات بمبالغ ضئيلة لا تفي خطط العراق لإعادة الاعمار

2018-02-14

باريس تلوح بالرد إذا ثبت استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

2018-02-14

العراق يأمل في الحصول على مساهمات مالية ضخمة في ختام مؤتمر الكويت

2018-02-14

اتهامات بالرشوة أكبر تحد لبقاء نتنياهو على الساحة السياسية

2018-02-14

محاكمة 'مؤجر داعش' بتهمة إخفاء مجرمين إرهابيين

2018-02-14

مصر: القضاء على 15 تكفيريا خلال عملية 'سيناء 2018'

2018-02-14

'الخوض البيضاء' مسعفون تحت النار يعجزون عن حماية عائلاتهم

2018-02-14

واشنطن تنفذ ثاني ضربة دفاعية في سوريا ضد قوات موالية للأسد

2018-02-14

عشرات القتلى بحادث تصادم حافلة تقل مهاجرين في ليبيا

2018-02-14

:: اختيارات المحرر

زين عوض تطلق بشتاقلك في عيد الحب

صيني يركض 211 كيلومترا للاحتفال بالعام القمري الجديد

فرقة مسرحية جديدة في مصر أبطالها من الصم والبكم

سلوفاكيا موقع رومانسي بفضل قصيدة

طفرة الأنظمة الصوتية الذكية تغزو السيارات

ما هو العمر المناسب لذهاب الأطفال إلى دور السينما

أيمن زيدان يعلن من تونس احتضار المسرح العربي

فيسبوك يخسر سوق الشباب لفائدة سنابشات

مشاش يفضل المغرب على الجزائر

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا