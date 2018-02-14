أنطونيو كونتي يتنفس الصعداء

المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي يعيد فريق تشيلسي إلى المربع الذهبي، وذلك بعد الفوز 3-0 على وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنكليزي الممتاز.

العرب

فوز يخفف الضغط

لندن - أعاد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي تكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن أيامه في تشيلسي باتت معدودة بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري، الفريق اللندني إلى المربع الذهبي، وذلك بعد الفوز 3-0 على وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنكليزي الممتاز.

والآن، بعد أن خف الضغط قليلا، يستطيع كونتي تحويل اهتمامه إلى مباراته ضد هال سيتي في كأس الاتحاد الإنكليزي الجمعة، إضافة إلى مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وهتف المشجعون في ملعب ستامفورد بريدج باسمه طيلة المباراة، مقدمين له الدعم الذي ربما شعر بأنه لم يحصل عليه من مسؤولي النادي، رغم الفوز بلقب الدوري في أول موسم له في قيادة الفريق اللندني. وقال كونتي “يجب أن أشكر المشجعين لأنهم أظهروا مساندة قوية لي، بسبب وجود شائعات وتكهنات حولي”.

وأضاف المدرب الإيطالي “الشعور بهذه الأجواء من حولي مهمّ للغاية، ومن المهم أن تشعر بأن الناس تقدر عملك هنا في تشيلسي”. وخسر حامل اللقب مباريات كان من المتوقع أن يفوز بها بسهولة ضد بورنموث وواتفورد، وقال كونتي إن مستوى الثقة كان منخفضا. وواصل “يجب أن نشعر بالرضا عن الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث، يمكننا اللعب بشكل أفضل وبالمزيد من الثقة.. بعد هزيمتين سيئتين أعتقد أن ثقتنا تهاوت وبدأنا المباراة ونحن مهزومون، ثم بعد أن سجلنا سيطرنا على المباراة”.

وسيحتاج تشيلسي إلى كل قوته الهجومية على مدار الأسابيع الثلاثة القادمة، فبعد أن يواجه هال سيتي وبرشلونة سيلعب في الدوري ضد أول فريقين في الترتيب وهما مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وختم كونتي بقوله “الرغبة في القتال والحصول على النقاط الثلاث كانت في غاية الأهمية الليلة، وأيضا الحفاظ على نظافة الشباك، الآن علينا الاستمرار بهذه الطريقة”.