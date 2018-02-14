سان جرمان يتحدى الملكي في سباق الأبطال

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم المواجهة الكبيرة بين حامل اللقب ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

العرب

البقاء للأقوى

باريس - يواجه باريس سان جرمان الفرنسي اختبارا صعبا وتحديا مثيرا بشعار “البقاء للأفضل” عندما يحل ضيفا على ريال مدريد الإسباني الأربعاء في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك رغم كونه من أغنى الأندية في تاريخ كرة القدم الحديثة ونجاحه في تدعيم صفوفه بمجموعة من أبرز النجوم.

كما تشهد جولة الذهاب مواجهة مثيرة بين بطلين سابقين من أبطال هذه المسابقة، حيث يحل ليفربول الإنكليزي ضيفا على بورتو البرتغالي. وتصدر سان جرمان مجموعته في الدور الأول للبطولة، والتي ضمت أيضا فريق بايرن ميونيخ الألماني، لكنه نال مكافأة غير مجزية على هذا حيث أوقعته قرعة الدور الثاني في مواجهة ريال مدريد حامل لقب البطولة في الموسمين الماضيين وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (12 لقبا).

واستفاد سان جرمان من ثراء مالكيه القطريين وأنفق النادي بسخاء على تدعيم صفوفه في السنوات القليلة الماضية، وكانت أبرز الصفقات التي أبرمها هي التعاقد مع البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ اللعبة حتى الآن. ومع تعاقد النادي مع الفرنسي الشاب كيليان مبابي، بلغ إجمالي الإنفاق على الصفقتين نحو 500 مليون دولار. وما من فريق ينفق كل هذا المال من أجل الفوز بلقب الدوري الفرنسي فقط، ولكن التقدم بفارق 12 نقطة على أقرب منافسيه في المسابقة المحلية بعد 25 مرحلة من المسابقة ليس أمرا سيئا.

وصرّح الأرجنتيني إنخل دي ماريا نجم الفريق على موقع النادي بالإنترنت، قائلا “ندرك أننا الآن أقوى من الموسم الماضي.. لدينا طموحات هائلة ويمكننا تحقيقها.. ولكننا نعلم أيضا أن الفوز بلقب دوري الأبطال لا يتطلب الموهبة فقط ولكنه يحتاج أيضا لبعض التوفيق”. وأشار دي ماريا إلى فوزه بلقب دوري الأبطال في 2014 مع فريقه السابق ريال مدريد والتعادل مع أتلتيكو مدريد في الوقت الضائع من المباراة النهائية، وقال إن الفريق احتاج حينها للحظ أيضا. وكان الحظ والتوفيق هما ما افتقدهما سان جرمان في دور الستة عشر للبطولة بالموسم الماضي، حيث تغلب الفريق على برشلونة الإسباني 4-0 ذهابا ثم خسر 1-6 على ملعب برشلونة إيابا.

الملكي يجب أن يحذر براعة هجوم سان جرمان، حيث سجل العملاق الفرنسي 25 هدفا خلال 6 مباريات بدور المجموعات

فرصة سانحة

قد تكون الفرصة سانحة أمام سان جرمان أكثر من أي وقت آخر لاجتياز عقبة الريال خاصة وأن الفريق الملكي يحتل الآن المركز الرابع في الدوري الإسباني كما فشل في الحفاظ على نظافة شباكه خلال آخر ست مباريات خاضها وكانت آخرها المباراة التي فاز فيها على ريال سوسييداد 5-2 بالدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع.

وقال سيرجيو راموس، نجم دفاع الريال، “بعدما حققنا تقدما كبيرا في الشوط الأول، لن أكون صادقا إذا أنكرت تفكيرنا في مباراة الأربعاء خلال لقاء سوسييداد لأننا نلعب طيلة الموسم من أجل مثل هذه المباريات”. ورغم صافرات الاستهجان التي تعرض لها من مشجعي الفريق بعد إهدار فرصة ثمينة في نهاية المباراة، ينتظر أن يبدأ المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة نجم الريال المباراة ضمن التشكيلة الأساسية ليقود هجوم الريال إلى جوار الثنائي الويلزي غاريث بيل والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يستعيد مستواه تدريجيا في الوقت الحالي. ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري الأبطال في الموسم الحالي حتى الآن كما سجل اللاعب البرتغالي سبعة أهداف في آخر أربع مباريات خاضها مع الفريق في الدوري الإسباني.

ويتوجب على ريال مدريد أن يحذر من البراعة الهجومية لسان جرمان، حيث سجل العملاق الفرنسي 25 هدفا خلال 6 مباريات بدور المجموعات، بمعدل حوالي 4 أهداف في المباراة الواحدة، وهو الرقم الأعلى في البطولة.

ولا يقتصر الأمر على الهجوم فقط بل أيضا الدفاع حيث تلقت شباك سان جرمان 4 أهداف في دور المجموعات وهو الرقم الذي لا يتفوق فيه على نادي العاصمة الفرنسية سوى عملاق الليغا برشلونة، الذي تلقت شباكه هدفا واحدا ومانشستر يونايتد الإنكليزي ثلاثة أهداف.

وعلى الجانب الآخر لم يحافظ ريال مدريد على شباكه نظيفة في دور المجموعات سوى في مباراتين من أصل 6، كلتاهما ضد الضعيف أبويل القبرصي. وبشكل عام وفي جميع المسابقات حافظ ريال مدريد على شباكه نظيفة في 14 من أصل 39 مباراة، 7 في الليغا، 3 في كأس الملك، و2 في دوري الأبطال، ومباراة واحدة في كل من كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني. بينما في بقية المباريات (وعددها 25)، تلقت شباك فريق المدرب زين الدين زيدان هدفا واحدا على الأقل في كل مباراة.

ويذكر أن التتويج بلقب دوري الأبطال هو الأمل الوحيد لريال مدريد لإنقاذ موسمه الحالي، بعد أن ودع الفريق الأبيض كأس الملك، وفقد الأمل في التتويج بالليغا عمليا لصالح الغريم برشلونة.

وتجذب هذه المباراة منذ شهرين أنظار متابعي الكرة الأوروبية، نظرا لتداعياتها السلبية على الخاسر فيها، خصوصا زيدان الذي يتعرض لانتقادات شديدة برغم جلبه 8 ألقاب من 11 ممكنة في موسمين فقط، والإسباني أوناي إيمري مدرب سان جرمان المطالب بتعويض سقوط الموسم الماضي. وقال لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش أحد نجوم ريال “ضد سان جرمان سنخوض مباراة الموسم. لكن هل نخاف؟ الخوف لا وجود له في كرة القدم، خصوصا مع ريال مدريد”. ونظرا لمستوى الفريقين راهنا، هناك أفضلية بسيطة لسان جرمان، إذ يتصدر الدوري وينافس على باقي الكؤوس المحلية، لكنه يفتقد للحسم في المواجهات الكبرى على غرار مواجهة برشلونة الموسم الماضي أو بايرن ميونيخ الألماني (1-3) في ديسمبر الماضي.

رحلة صعبة

في مباراة ثانية، يلتقي ليفربول الإنكليزي حامل اللقب خمس مرات مع مضيفه بورتو البرتغالي المتوج مرتين للمرة الرابعة. ويملك الفريق الإنكليزي الأفضلية كونه فاز في مواجهتين في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001 ودور المجموعات لدوري الأبطال 2007، وتعادل في الأخريين. وبلغ فريق المدرب الألماني يورغن كلوب والهداف المصري محمد صلاح، الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 2009. ويقدم صلاح مستويات رائعة منذ انتقاله من روما الإيطالي، ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي (22) بفارق هدف عن هاري كاين مهاجم توتنهام.