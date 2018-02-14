الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

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الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

دار الشعر بتطوان تحيي ليالي الشعر في معرض الدار البيضاء للكتاب

البرنامج الشعري يأتي ضمن انفتاح دار الشعر بتطوان على التظاهرات الثقافية بمشاركة شعراء عالميين.

العرب  [نُشر في 2018/02/14، العدد: 10900، ص(14)]

انفتاح على التظاهرات الثقافية الوطنية الكبرى

الدار البيضاء (المغرب) - تحيي دار الشعر بتطوان أربع ليال شعرية ضمن البرنامج الثقافي للمعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء، في دورته الرابعة والعشرين، التي تقام في الفترة من 9 إلى 18 فبراير الجاري.

ويشارك في ليالي الشعر شعراء يمثلون مختلف دول وقارات العالم، من فلسطين ومصر وإيطاليا وإيران والولايات المتحدة الأميركية والمغرب والجزائر وفرنسا وسلطنة عمان. كما تعرف ليالي الشعر مشاركة عازفات وعازفين مغاربة، في إيقاعات ومقامات موسيقية متنوعة ترافق الشعراء المشاركين في هذه الليالي التي تحتضنها “قاعة القدس”، في فضاء المعرض الدولي للنشر والكتاب.

ويأتي هذا البرنامج الشعري، الذي يقام بتنسيق مع إدارة المعرض، ضمن انفتاح دار الشعر بتطوان على التظاهرات الثقافية الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء، باعتباره واحدا من أهم معارض النشر والكتاب في العالم العربي، وأكبرَ تظاهرة ثقافية في المغرب. مثلما تنفتح دار الشعر في هذه المناسبة الثقافية الدولية على لغات وجغرافيات شعرية مترامية الأطراف.

وشارك في الليلة الأولى من “ليالي الشعر”، الاثنين 12 فبراير الجاري، كل من حسن المطروشي من سلطنة عمان وجوسيبي كونطي من إيطاليا وإدريس بلعطار من المغرب، بينما سيّرت اللقاء فاطمة الزهراء بنيس من المغرب. ورافقت الشعراء موسيقيا الفنانتان يسرى شهواد على القانون وأمينة إسماعيلي على العود.

أما الليلة الثانية، الثلاثاء 13 فبراير، فسيشارك فيها بوزيد حرزالله من الجزائر ومريم حيدري من إيران وغاي بنيت من الولايات المتحدة الأميركية وأحمد عصيد من المغرب، وسيّرها أحمد الحريشي من المغرب أيضا، بمرافقة سهام المكاوي على البيانو.

وستسيّر الجلسة الثالثة إكرام عبدي من المغرب، حيث سيقدّم فيها الفنانان جبريل بناني وطارق بنعلي عزفا على الكمان، بمشاركة الشعراء غياث المدهون من فلسطين، ومحمد بودويك وصفاء السجلماسي الإدريسي وسامح درويش من المغرب.

ويشارك في ليلة الشعر الرابعة والأخيرة سامح محجوب من مصر وجوليان بلان من فرنسا وثريا إقبال من المغرب، ويسير الجلسة إدريس علوش من المغرب أيضا. لتختتم دار الشعر في تطوان مشاركتها في معرض البيضاء من خلال براعة الفنان إلياس الحسيني على الكمان ومصطفى أحكام على الناي.

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