جديد السيارات: مازدا 6 الكومبي تطل بلمسات تصميمية ساحرة

شركة إنفينيتي اليابانية تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أيقونتها كيو.إكس 50، التي تنتمي إلى فئة موديلات الأراضي الوعرة.

العرب

أيقونة ساحرة

ستكشف مازدا عن الموديل الجديد من أيقونتها الساحرة مازدا 6 الكومبي خلال معرض جنيف الدولي للسيارات الذي سيقام الشهر المقبل والذي من المتوقع أن يكون الأفضل في هذه الفئة التي تصنعها الشركة اليابانية.

وتقول الشركة إن الموديل حصل، مثل شقيقه الصالون، على شبكة مبرد أكبر وكشافات ذات تصميم جديد تعمل بتقنية “أل.إي.دي” بشكل قياسي ومصابيح ضباب مدمجة.

كما تم تزويد المؤخرة بمصابيح جديدة ومصدم خلفي جديد ومواسير عادم أكبر حجما، بالإضافة إلى عجلات جديدة مصنوعة من معدن خفيف قياس 17 و19 بوصة.

وتأتي المقصورة الداخلية بتصميم جديد كليا يمتاز بطابع أكثر أناقة وفخامة، وذلك من خلال المقاعد الجديدة كليا مع خيار تهوية المقاعد الأمامية.

وتشتمل خطوط التجهيزات العالية على حليات من الأخشاب الفاخرة والجلود، بالإضافة إلى شاشة العرض الأكبر حجما وشاشة “هيد-آب” الجديدة.

وتم توسيع حجم وظائف أنظمة القيادة المساعدة؛ حيث يتمكن منظم السرعات المتوائم حاليا من كبح السيارة حتى التوقف، ثم زيادة سرعتها مجددا. ومن التجهيزات الاختيارية أيضا كاميرا 360 درجة.

وعلى صعيد المحركات، أكدت العلامة اليابانية أن كل المحركات المتوفرة للموديل مازدا 6 الكومبي تفي باشتراطات العادم يورو 6 دي-تيمب الجديدة، غير أنها لم تفصح بعد عن معدلات الأداء أو قيم الاستهلاك.

◄ ماكلارين تبهر عشاقها بنسخة سوبر رياضية

أعلنت شركة ماكلارين البريطانية العريقة أنها باعت جميع النسخ التي أنتجتها من أيقونتها سينا السوبر الرياضية والبالغ سعرها 251 ألف يورو.

وانضمت هذه السيارة الخارقة الجديدة إلى فئة الطرازات عالية الأداء لدى شركة ماكلارين لتقف ضمن فئة قريبة من الأسطورة ماكلارين بي 1 وشقيقتها سيارة الحلبات ماكلارين بي 1 جي.تي.آر.

وأوضحت الشركة أن السيارة سينا الكوبيه ثنائية المقاعد من سلسلة “يولتيمات سيريز” تعد تكريما لأسطورة سباقات الفورمولا 1 البرازيلي آيرتون سينا.

سيارة خارقة

وتعتبر السيارة سينا ذات الأبواب المجنحة أسرع سيارة ذات ترخيص للسير على الطرقات في تاريخ الشركة البريطانية حتى الآن؛ حيث تصل سرعتها القصوى إلى 340 كلم/س، في حين تتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية فقط.

ولبلوغ هذه المعدلات الخارقة تعتمد السيارة السوبر الرياضية، التي يبلغ وزنها 1.2 طن، على سواعد محرك بنزين تربو مزدوج ثماني الأسطوانات V8 سعة 4.0 لتر، يزأر بقوة 800 حصان.

وتحمل السيارة الخارقة هيكلا يوفر أكبر قدر من الديناميكية الهوائية، أما من الخلف فيبدو شكلها استثنائيا مع جناح خلفي ضخم أسفله ثلاثة مخارج للعادم في المنتصف.

وحصلت سينا، التي سيتم إنتاج 500 نسخة منها فقط، على مصابيح رشيقة ومشتت هواء عريض يليق بهويتها الرياضية الشرسة.

◄ بي.إم.دبليو تطلق إكس 2 بميزات استثنائية

تستعد العلامة الألمانية الشهيرة بي.إم.دبليو لإطلاق أيقونتها إكس 2 الجديدة المستمدة من الموديل إكس 2، لكنها تأتي بجسم مفتول العضلات ومع المزيد من السمات الرياضية.

ويبدو التشابه بين الموديلين أكثر وضوحا على صعيد منظومة الدفع من خلال اعتمادها على منصة الدفع الأمامي من بي.إم.دبليو، مع تجهيزها أيضا بنظام الدفع الرباعي للسير على الأراضي الوعرة.

وتتوفر السيارة السادسة للأراضي الوعرة كموديل 20 إي بقوة 192 حصانا، والموديل 20 دي بقوة 190 حصانا أو 25 دي بقوة 231 حصانا.

وبينما يعتمد محرك البنزين على نظام الدفع الأمامي تأتي موديلات الديزل مجهزة بنظام الدفع الرباعي للسيارة التي تصل إلى سرعة قصوى مقدارها 237 كلم/س.

وتكتفي في أفضل الحالات بمعدل استهلاك وقود يبلغ 4.6 لتر/100 كلم، ما يعادل 121 غراما/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

المزيد من السمات الرياضية

وستطلق الشركة المزيد من المحركات بعد فترة قصيرة من طرح السيارة الجديدة خلال فصل الربيع بسعر يبدأ من 34 ألف يورو تقريبا.

ومن بين تلك المحركات محرك بنزين ثان في الموديل إكس 2 18 إي بقوة 140 حصانا بنظام الدفع الأمامي، وكذلك الموديل إكس 2 20 إي بقوة 150 حصانا بنظام الدفع الرباعي، ومحرك ديزل في الموديل إكس 2 18 دي بنظامي الدفع الأمامي والرباعي.

◄ إنفينيتي تزود وحشها كيو.إكس 50 بمحرك ثوري

كشفت شركة إنفينيتي اليابانية النقاب عن الجيل الجديد من أيقونتها كيو.إكس 50، التي تنتمي إلى فئة موديلات الأراضي الوعرة، والتي تمتاز بتقنية محركات جديدة والمزيد من الرحابة.

وتعتمد السيارة الجديدة للمرة الأولى على محرك بنزين بتقنية الضغطالمتغير إذ ينخفض الضغط مع زيادة الحاجة إلى معدلات الأداء، ويرتفع مع معدلات الأداء الأقل.

وبفضل هذه التقنية يصل المحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 272 حصانا، إلى نفس معدلات أداء المحرك في 6 سعة 3.5 لتر، فضلا عن انخفاض معدلات استهلاكه للوقود بنسبة حوالي 30 بالمئة. وبتضافر جهود هذا المحرك مع ناقل الحركة سي.في.تي يبلغ زمن التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س 6.3 ثوان فقط في النسخة المزودة بنظام الدفع الرباعي و6.7 ثوان في النسخة المزودة بنظام الدفع الأمامي، في حين تقف السرعة القصوى عند حاجز 230 كلم/س. وتروج الشركة التابعة لمجموعة نيسان لأيقونتها الفاخرة البالغ طولها 4.7 متر من خلال الرحابة، التي تمتاز بها عن جميع أقرانها من نفس الفئة. وتعتمد السيارة على باقة من الأنظمة المساعدة الحديثة مثل باقة بروبيلوت للحفاظ على حارة السير ومسافة الأمان والسرعة. ولم تكشف إنفينيتي بعد عن موعد طرح أو أسعار السيارة الجديدة، التي ستشعل نار المنافسة مع أودي كيو 5 ومرسيدس جي.ال.سي وبي.إم.دبليو إكس 3.