الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

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الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، العدد: 10900

زحف التكنولوجيا يجتاح تصاميم الإطارات

شركة بيريلي الإيطالية تكشف عن خاصيتها الجديدة 'كونيسسو'، حيث يمكن بمساعدة مستشعرات في جوانب الإطارات تقديم قيم بيانية مثل المسافة المقطوعة وضغط هواء الإطارات.

العرب  [نُشر في 2018/02/14، العدد: 10900، ص(17)]

تصميم مثير

لندن - تتواصل جهود شركات صناعة الإطارات لتجريب مواد جديدة من شأنها تحسين خصائص الالتصاق بأرضية الطريق، وتحسين مقاومة الدوران للحد من استهلاك الوقود، إلا أن هذه الجهود تتنوع بين رؤى ثورية وأخرى تتسم ببعض الواقعية.

وتفاجئ شركات مثل ميشلان أو غوديير أو كونتيننتال أو بيريلي الناس بين الحين والآخر بتصاميم ثورية، والتي ليس لديها الكثير من القواسم المشتركة بخلاف الشكل الدائري مع المفهوم الحالي للإطارات، حتى أن الهواء أصبح من العناصر غير الضرورية.

وباتت للذكاء الاصطناعي كما هو الحال في جميع المجالات الأخرى اليد العليا، وقد جاء التصميم الأكثر إثارة من شركة غوديير إذ طور المهندسون الإطار “ايغل 360” في شكل كروي، لكي يمنح السيارة المزيد من الحركية.

وتوجد تحت هيكل البوليمر المبطن المرن عناصر تشغيل تعمل مثل العضلات لتغيير شكل الإطار ليتناسب مع سطح الطريق، لكن المطورين يعلمون أن هذه التقنيات ما زالت أسيرة المستقبل البعيد. وتقول غوديير إن هذا الإطار لن يظهر حتى خلال العشرين عاما القادمة.

وحتى ميشلان قد ذهبت بعيدا في المستقبل، فالموديل “فيزيونري كونسبت” الذي كشفت عنه قبل أشهر يتم إنتاجه وفقا لمبادئ بيولوجية باستخدام المواد المعاد تدويرها في طابعة ثلاثية الأبعاد.

ولكي يتناسب الإطار مع كل استخدام تتم عملية برمجة في الطابعة ثلاثية الأبعاد، ويتعين أن تقدم هذه الإطارات المستندة على الطبيعة المزيد من الثبات والمرونة على حد سواء، والتي تجعل من ثبات القيادة وراحتها على نفس مستوى الإطارات المطاطية.

وبشيء من الواقعية كشفت شركة بيريلي الإيطالية عن خاصيتها الجديدة “كونيسسو”، حيث يمكن بمساعدة مستشعرات في جوانب الإطارات تقديم قيم بيانية مثل المسافة المقطوعة وضغط هواء الإطارات ودرجة التآكل، ثم إرسالها عبر وحدة التحكم وسحابة بيريلي.

وتتم العملية عبر تطبيق بالهاتف الذكي الخاص بالسائق، كما يتم الاتصال آليا بالوكيل القريب عند وجود عطل.

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