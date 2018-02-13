انطلاق محاكمة الفلسطينية عهد التميمي في جلسة مغلقة

الفلسطينيون يرون عهد التميمي على أنها بطلة تعارض الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، في حين تقول إسرائيل إنها كانت تقوم بالتحريض على الجنود الإسرائيليين.

العرب

التميمي.. رمز فلسطيني للاحتجاج

محكمة عوفر العسكرية ـ بدأت الثلاثاء محاكمة الشابة الفلسطينية عهد التميمي التي تحولت رمزا لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي بعد شريط فيديو ظهرت فيه وهي تضرب جنديين في قريتها، أمام محكمة عسكرية اسرائيلية تنعقد في جلسة مغلقة كما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وامر قاضي المحكمة العسكرية بإخراج الصحافيين من قاعة المحكمة باعتبار ان اجراء محاكمة مفتوحة لن يكون في مصلحة الشابة البالغة من العمر 17 عاما وتحاكم كقاصر.

وقالت محامية التميمي، غابي لاسكي للصحافيين خارج المحكمة "ان القانون العسكري يسمح لمحاكمة القصر في جلسات مغلقة، ولا يسمح اختلاط البالغين مع القصر".

واضافت "لكن في محكمة عهد ومنذ البداية كانت المحكمة مفتوحة".

واوقفت عهد التميمي (17 عاما) في ديسمبر اثر انتشار شريط فيديو تظهر فيها وهي تضرب جنديين اسرائيليين في قريتها النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.

واضافت المحامية "حتى ان المدعي العام لا يمانع بأن تكون المحاكمة مفتوحة، لكن المحكمة تعتقد انه أفضل لها الا تكونوا موجودين، وليس ما هو افضل لعهد".

وتحولت عهد التميمي الى أيقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ طفولتها في مواجهات مع القوات الاسرائيلية. وفي حال ادانتها يمكن ان يحكم عليها بالسجن سنوات عدة.

ويرى الفلسطينيون عهد على أنها بطلة تعارض الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، في حين تقول إسرائيل إنها كانت تقوم بالتحريض على الجنود الإسرائيليين.

وكانت عهد وقريبتها نور اقتربتا في 15 ديسمبر الماضي، من جنديين يستندان إلى جدار في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة، وراحتا تدفعانهما قبل ان تقوما بركلهما وصفعهما وتوجيه لكمات لهما.

ويظهر التسجيل الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الاسرائيلية ان الجنديين المسلحين لم يردا على الفتاتين، وتراجعا إلى الخلف، بينما حاولت ناريمان، والدة عهد، التدخل في مسعى لدفع الجنود إلى مغادرة مدخل المنزل.

ووقع الحادث اثناء يوم من الاشتباكات في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.