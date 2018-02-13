الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

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الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

تيلرسون: داعش يسعى للتحوّل إلى حركة تمرد في ليبيا وأفغانستان

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يؤكد خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي في الكويت، أن انتهاء العمليات القتالية الرئيسية لا يعني هزيمة داعش تماما.

العرب  [نُشر في 2018/02/13]

تقديم 200 مليون دولار إضافية لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة بسوريا

الكويت - قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الثلاثاء إن انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد تنظيم داعش لا يعني أن الولايات المتحدة وحلفاءها ألحقوا هزيمة دائمة بالتنظيم المتشدد.

وأضاف تيلرسون خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد داعش يعقد في الكويت أن واشنطن قررت تقديم مساعدات إضافية قيمتها 200 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة بسوريا.

وقال "انتهاء العمليات القتالية الرئيسية لا يعني أننا ألحقنا هزيمة دائمة بالتنظيم، ما زال داعش يمثل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة ووطننا ومناطق أخرى في العالم".

وقال إن هزيمة المتشددين، الذين خسروا كل الأراضي التي كانت خاضعة لهم في العراق وعلى وشك الهزيمة في سوريا، يحاولون كسب أراض في دول أخرى ينشطون بها مضيفا "يجب ألا يُسمح للتاريخ بتكرار نفسه في أماكن أخرى".

وتابع "في العراق وسوريا يحاول التنظيم التحول إلى تمرد وفي أماكن أخرى مثل أفغانستان والفلبين وليبيا وغرب أفريقيا وغيرها يحاول الاختفاء وتشكيل ملاذات آمنة".

وقال تيلرسون إنه يشعر بالقلق إزاء الأحداث الأخيرة في شمال غرب سوريا حيث بدأت تركيا هجوما الشهر الماضي على مقاتلين أكراد متحالفين مع الولايات المتحدة مضيفا أنه يدرك تماما "المخاوف الأمنية المشروعة" لدى تركيا، مطالبا أنقرة بالعمل سويا للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش) .

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صرح الثلاثاء بأن قرار الولايات المتحدة تقديم الدعم المالي لوحدات حماية الشعب الكردية السورية سيؤثر على قرارات تركيا.

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