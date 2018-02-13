الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

تعزيز القدرات العسكرية من أولويات إدارة ترامب

مسؤول في البنتاغون يؤكد أن 'تآكل التقدم العسكري للولايات المتحدة على الصين وروسيا يمكن أن يضعف قدرتنا على ردع المعتدين المحتملين'.

العرب  [نُشر في 2018/02/13]

زيادة الإنفاق العسكري مقابل خفض الإنفاق الدبلوماسي

واشنطن - كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين مشروعها لموازنة السنة المالية 2019 والذي يتضمن زيادة كبيرة في النفقات العسكرية وخفضا كبيرا في نفقات وزارة الخارجية.

واظهر مشروع الموازنة ان النفقات العسكرية سترتفع من 612 مليار دولار في 2018 إلى 686 مليار دولار في 2019، ما يمثل زيادة بأكثر من 10% في موازنة البنتاغون يقابلها خفض كبير في النفقات على المهام الدبلوماسية والانسانية.

وبذلك فإن إدارة اترامب لا تخفي بأن أولويتها هي تعزيز القدرات العسكرية للبلاد في ظل المنافسة الحامية التي تواجهها، بحسب البنتاغون، من قبل كل من روسيا والصين.

وقال مسؤول في البنتاغون للصحافيين انه "اذا لم نعالج هذه المشكلة فإن تآكل التقدم العسكري للولايات المتحدة على الصين وروسيا يمكن أن يضعف قدرتنا على ردع المعتدين المحتملين واستخدام القوة في مناطق استراتيجية اساسية".

ويلحظ مشروع الموازنة للسنة المالية 2019 استحداث 25900 وظيفة عسكرية جديدة، فضلا عن استثمارات ضخمة في مجالات الطائرات والسفن والمنظومات البرية والدفاع الصاروخي.

ومشروع الموازنة الذي عرض الاثنين لديه فرص ضئيلة لأن يتم إقراره بصيغته الحالية، ولكنه ينطوي على رسالة سياسية قوية بشأن أولويات الادارة الجمهورية.

ويعمل الكونغرس بصفته صاحب الصلاحية في اقرار الميزانية الفدرالية على دراسة مشروع موازنة للعامين 2018 و2019 بموجب اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

ويعارض قسم كبير من البرلمانيين خفض مخصصات وزارة الخارجية وقد سبق لهم وان أحبطوا محاولة مماثلة جرت العام الماضي.

وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون في معرض اشادته بمشروع الموازنة ان "الرئيس ترامب خصص اليوم 39,3 مليارات دولار في موازنة السنة المالية 2019 لوزارة الخارجية والوكالة الدولية للتنمية (يو اس ايد)".

وعلى سبيل المقارنة فإن ادارة ترامب طلبت في مشروع موازنة العام 2018 تخصيص 37,6 مليارات دولار لوزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية.

ولو وافق الكونغرس على تلك الموازنة لكانت نفقات الدبلوماسية الاميركية ستنخفض بنسبة 30% بالمقارنة مع العام 2017 حين بلغت 55,6 مليار دولار.

غير ان اعضاء الكونغرس على اختلاف مشاربهم عارضوا مقترح الادارة، معتبرين ان هذا الخفض الكبير جدا في الإنفاق الدبلوماسي يعرض للخطر مصالح الولايات المتحدة وجهازها الدبلوماسي الأضخم في العالم والجهود التي يبذلها لحل أزمات دولية عديدة.

العالم الآن

الجيش المصري يُوقف أجانب في إطار عملية 'سيناء 2018'

2018-02-13

مصر تحقق في وثائق 'تدين' قيادات بالدولة لدى سامي عنان

2018-02-13

تعزيز القدرات العسكرية من أولويات إدارة ترامب

2018-02-13

تيلرسون: داعش يسعى للتحوّل إلى حركة تمرد في ليبيا وأفغانستان

2018-02-13

مقتل روس في اشتباكات مع قوات أميركية في دير الزور

2018-02-13

انطلاق محاكمة الفلسطينية عهد التميمي في جلسة مغلقة

2018-02-13

بعد وقوعه في مستنقع عفرين أردوغان يهدّد أميركا بصفعة 'عثمانية'

2018-02-13

أولى رحلات توماس كوك تصل تونس بعد 3 سنوات من هجوم سوسة

2018-02-13

الحزب الحاكم في جنوب افريقيا يقرر إقالة زوما من منصبه كرئيس للبلاد

2018-02-13

الجبوري يتوقع تشكيل حكومة أغلبية سياسية غير طائفية في العراق

yesterday 10:19:14

:: اختيارات المحرر

العباءة والحجاب يسرقان الأضواء من أزياء نيويورك

فوضى الهاشتاغات تضرب تويتر السعودي

تعلم أن تقول كلمة 'لا' لكي تتكيف مع الحياة

المرأة السعودية في النيابة العامة فهل تطرق باب مهنة القضاء

سنابشات لن يستجيب لثورة الملايين

كعكة عروس بمليون دولار في دبي ليست للبيع

موضة الأظافر جريئة وجذابة

زفاف هاري وميغان بعربات تجوب الطرقات

انطلاق دورة الألعاب الأولمبية للكلاب

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا