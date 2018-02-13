مصر تحقق في وثائق 'تدين' قيادات بالدولة لدى سامي عنان

محامي الفريق سامي عنان ينفي صحة ما قاله هشام جنينة بشأن امتلاك موكّله وثائق 'تدين' قيادات بالدولة.

العرب

إحالة عنان إلى جهات التحقيق

القاهرة - أعلن الجيش المصري مساء الاثنين أن جهات التحقيق ستتخذ اجراءات بحق رئيس الأركان السابق سامي عنان المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية، واحد المقربين منه اثر تصريحات للأخير حول ما قال إنها وثائق "تدين الدولة وقياداتها".

وكان هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات الذي اقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في ربيع 2016 بعد ان كان عينه الأسبق محمد مرسي في خريف 2012، أجرى مقابلة مع صحيفة "هافبوست" الأميركية نشرت الاثنين.

وقال جنينة إن "الفريق سامي عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد، وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر، فقد قام عنان بإخراجها" من البلاد، مضيفا أن هذه الوثائق "بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصا كثيرين".

لكن ناصر امين محامي عنان نفى وجود هذه الوثائق.

وكتب على صفحته في فيسبوك "اعلن بصفتى محامى الفريق سامى عنان بأن كل ماجاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامي عنان، هي أقوال عارية تماما من الصحة وغير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة".

وتابع "سوف نتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلى بتصريحات صحافية او اعلامية ينسب فيها أية أقوال او أفعال للفريق سامي عنان تؤدى إلى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية".

وكان المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي قال على صفحته الرسمية في فيسبوك ان تصريحات "المدعو هشام جنينة (...) وما تشكله من جرائم، تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

وتابع ان "القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي يكفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والحفاظ على شرفها وعزتها وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية".

وكانت قيادة الجيش اتهمت رئيس اركان القوات المسلحة الأسبق "المستدعى" بمخالفة القانون وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق مما أقصاه من سباق انتخابات الرئاسة التي ستجري في مارس المقبل.

ويواجه السيسي، الشبه مؤكد فوزه، في الانتخابات القادمة خصما واحدا هو موسى مصطفى موسى الذي أعلن ترشحه قبيل إغلاق باب الترشح بيوم واحد وكان معروفا عنه تأييده للرئيس المصري الحالي.

وشهدت ساحة الانتخابات في مصر خلال الأسابيع الماضية انسحابات واقصاءات لمرشحين محتملين في مواجهة السيسي بخلاف عنان، مثل آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق والمحامي خالد علي.