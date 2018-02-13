إنهاء دعوى ضد وزير سعودي في لبنان

القضاء اللبناني يصدر قرارا يقضي بعدم السير بالشكوى المقدمة بحق وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.

العرب

'حفظ الدعوى لانتفاء صفة المدعي للادعاء لتضاربها مع المصلحة العليا'

بيروت - أقفل القضاء اللبناني ملف الشكوى المرفوعة من قبل أحد الأشخاص ضد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، على خلفية تصريحات للوزير بشأن دور حزب الله في تهديد استقرار المنطقة بدعمه جماعات إرهابية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، الاثنين، إن القضاء اللبناني أصدر قرارا “قضى بعدم السير بالشكوى المقدمة بحق وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان”.

وأوضحت أن حفظ الدعوى جاء “لانتفاء صفة المدعي للادعاء لتضاربها مع المصلحة العليا وسياسة الدولة ولعدم اختصاص المحاكم للنظر في النزاعات والعلاقات الدولية”.

ويحاول لبنان جاهدا التخفيف من وقع الخلافات التي يثيرها حزب الله الموالي لإيران على علاقاته مع بلدان مهمّة مثل السعودية، حماية لمصالح حيوية.

وصرّح الوزير السبهان في نوفمبر الماضي بأن الرياض ستتعامل مع حكومة لبنان على أنها حكومة إعلان حرب بسبب أعمال العدوان التي يقوم بها حزب الله الذي أصبح “أداة للقتل والدمار ضد السعودية ويشارك في كافة الأعمال الإرهابية في المملكة”.