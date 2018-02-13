عُمان تدشن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

660 مليون دولار تكلفة محطة 'مرآة' للطاقة الشمسية والتي يتوقع أن تنتج 1 غيغاواط من الطاقة.

العرب

استراتيجية جديدة لتنويع مصادر الطاقة

مسقط - دشنت سلطنة عُمان أمس محطة “مرآة” لتوليد البخار بالطاقة الشمسية في منطقة مرمول بمحافظة ظفار جنوب البلاد، والتي تعتبر أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم.

وقال سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز العمانية خلال الافتتاح إن “المشروع يمثّل نقطة تحوّل مهمة للسلطنة، يعزّز مكانتها كرائد إقليمي في مجال الطاقة وتوحيد صناعات الطاقة المتجددة والتقليدية”.

وأضاف أن “استخدام الطاقة الشمسية في حقول النفط ستكون له فائدة اقتصادية كبيرة ومستدامة للسلطنة للحد من استخدام الغاز الطبيعي”.

وذكرت الوزارة أن المشروع تم إنجازه بالتعاون بين شركتي نفط عمان الحكومية وشركة “غلاس بوينت سولار” الأميركية. وأضافت أن المشروع يؤكد على وجود سوق ضخمة لاستخدام الطـاقة الشمسية في صناعة النفط والغاز، إذ ستبلغ طاقته واحد غيغاواط.

وتم إنشاء مشروع “مرآة” بتكلفة تقدر بنحو 660 مليون دولار في حقل أمل جنوب منطقة امتياز نفط عُمان، وهي الجهة المالكة والمشغّلة للحقل النفطي.

وتستخدم المحطة أشعة الشمس لتوليد البخار الذي يستخدم بدوره في العمليات الحرارية لتسهيل استخلاص المعزز النفط الثقيل من الحقل.

وتم إنجاز أول أربع مجموعات من البيوت الزجاجية في المحطة وفقا لقواعد السلامة والموازنة المعتمدة والجدول الزمني المحدد مع ضخ البخار المنتج في شبكة حقل أمل.

وبدأ العمل في المشروع في أكتوبر 2015، وسيساهم في إنتاج كمية طاقة هائلة للمستهلكين تفوق ما تنتجه محطات الطاقة الشمسية الأخرى في العالم.

وستوفر المحطة ما يعادل 5.6 تريليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي سنويا، وهي كمية يمكن الاستفادة منها في توفير الكهرباء للمنازل لأكثر من 209 آلاف شخص في البلاد بحسب بيانات رسمية.

وتملك مسقط نحو 60 بالمئة من شركة نفط عمان التي تأسست عام 1937، بينما تتوزع بقية الأسهم على شركاء أجانب أبرزهم شركة شل الهولندية بنسبة 34 بالمئة.