الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

أول سيارة سباق بقطع غيار إماراتية بالطباعة المجسمة

إنتاج قطع غيار مصنعة باستعمال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخدامها في سيارة سباق من موديل تويوتا جي.تي 86.

العرب  [نُشر في 2018/02/13، العدد: 10899، ص(10)]

عهد جديد لصناعة قطع الغيار

أبوظبي – أعلنت شركة إيمنسا للتكنولوجيا، المتخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، عن إنتاج قطع غيار مصنعة باستعمال هذه التقنية واستخدامها في سيارة سباق من موديل تويوتا جي.تي 86 وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في الإمارات.

فهمي الشوا: نحن أول شركة إماراتية تطبق الطباعة المجسمة في صناعة السيارات

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فهمي الشوا إن الشركة تفخر بأنها أول من يستخدم الطباعة المجسمة في صناعة السيارات المحلية وهو ما يتماشى مع استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي.

وأكد أن التصنيع المضاف يمكن أن يعزز عمليات التصنيع التقليدية ويساعد في خفض التكاليف وإعادة تعريف الإنتاجية ودعم الابتكار في جميع القطاعات.

وتولى قيادة السيارة المبتكرة الرئيس التنفيذي لشركة كريك كابيتال، محمد عبدالغفار حسين، في حلبة ياس مارينا في إمارة أبوظبي وفازت بسباق تي.آر.دي 86.

وقال حسين معلقا على استثمار الشركة في التقنيات المتقدمة ودعمها، إن “فريقه يلتزم باعتماد أحدث التقنيات والعمل مع الشركات المبتكرة مثل إيمنسا لدفع الابتكار وتشجيعه”.

وأضاف “نحن سعداء بوضع معيار جديدة باستخدام أجزاء تم تصنيعها بالاعتماد على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في سيارة سباق لأول مرة في المنطقة”.

وأكد أن هذه التكنولوجيا وفرت الكثير من الوقت للحصول على قطع غيار كان من المتعذر الحصول عليها محليا، إضافة إلى الحصول على أجزاء أخرى تم إنتاجها بجودة أعلى بكثير من الأجزاء الأصلية.

ومن المتوقع أن تلعـب قطـع الغيـار المصنعة بتقنية الطباعة المجسمة دورا مهما جدا في مستقبل تصميم سيارات السباق فضلا عن العديد من الصناعات الأخرى في الإمارات.

وتؤكد شركة إيمنسا أنها تلتزم بإجراء البحوث وتطوير تقنيات الطباعة وأنها نجحت في تطوير تقنيات خاصة بها لتصنيع منتجات لم يكن من الممكن الحصول عليها بالطرق التقليدية.

:: اقرأ أيضاً

بغداد تخفض سقف توقعاتها من مؤتمر إعمار العراق

عُمان تدشن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

صناعة الإسمنت التونسية تختزل الأزمات الاقتصادية المزمنة

تشييد المحطة النووية المصرية ينطلق في العام المقبل

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

الجيش المصري يُوقف أجانب في إطار عملية 'سيناء 2018'

2018-02-13

مصر تحقق في وثائق 'تدين' قيادات بالدولة لدى سامي عنان

2018-02-13

تعزيز القدرات العسكرية من أولويات إدارة ترامب

2018-02-13

تيلرسون: داعش يسعى للتحوّل إلى حركة تمرد في ليبيا وأفغانستان

2018-02-13

مقتل روس في اشتباكات مع قوات أميركية في دير الزور

2018-02-13

انطلاق محاكمة الفلسطينية عهد التميمي في جلسة مغلقة

2018-02-13

بعد وقوعه في مستنقع عفرين أردوغان يهدّد أميركا بصفعة 'عثمانية'

2018-02-13

أولى رحلات توماس كوك تصل تونس بعد 3 سنوات من هجوم سوسة

2018-02-13

الحزب الحاكم في جنوب افريقيا يقرر إقالة زوما من منصبه كرئيس للبلاد

2018-02-13

الجبوري يتوقع تشكيل حكومة أغلبية سياسية غير طائفية في العراق

yesterday 10:19:14

:: اختيارات المحرر

العباءة والحجاب يسرقان الأضواء من أزياء نيويورك

فوضى الهاشتاغات تضرب تويتر السعودي

تعلم أن تقول كلمة 'لا' لكي تتكيف مع الحياة

المرأة السعودية في النيابة العامة فهل تطرق باب مهنة القضاء

سنابشات لن يستجيب لثورة الملايين

كعكة عروس بمليون دولار في دبي ليست للبيع

موضة الأظافر جريئة وجذابة

زفاف هاري وميغان بعربات تجوب الطرقات

انطلاق دورة الألعاب الأولمبية للكلاب

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا