أول سيارة سباق بقطع غيار إماراتية بالطباعة المجسمة

إنتاج قطع غيار مصنعة باستعمال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخدامها في سيارة سباق من موديل تويوتا جي.تي 86.

العرب

عهد جديد لصناعة قطع الغيار

أبوظبي – أعلنت شركة إيمنسا للتكنولوجيا، المتخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، عن إنتاج قطع غيار مصنعة باستعمال هذه التقنية واستخدامها في سيارة سباق من موديل تويوتا جي.تي 86 وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في الإمارات.

فهمي الشوا: نحن أول شركة إماراتية تطبق الطباعة المجسمة في صناعة السيارات

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فهمي الشوا إن الشركة تفخر بأنها أول من يستخدم الطباعة المجسمة في صناعة السيارات المحلية وهو ما يتماشى مع استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي.

وأكد أن التصنيع المضاف يمكن أن يعزز عمليات التصنيع التقليدية ويساعد في خفض التكاليف وإعادة تعريف الإنتاجية ودعم الابتكار في جميع القطاعات.

وتولى قيادة السيارة المبتكرة الرئيس التنفيذي لشركة كريك كابيتال، محمد عبدالغفار حسين، في حلبة ياس مارينا في إمارة أبوظبي وفازت بسباق تي.آر.دي 86.

وقال حسين معلقا على استثمار الشركة في التقنيات المتقدمة ودعمها، إن “فريقه يلتزم باعتماد أحدث التقنيات والعمل مع الشركات المبتكرة مثل إيمنسا لدفع الابتكار وتشجيعه”.

وأضاف “نحن سعداء بوضع معيار جديدة باستخدام أجزاء تم تصنيعها بالاعتماد على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في سيارة سباق لأول مرة في المنطقة”.

وأكد أن هذه التكنولوجيا وفرت الكثير من الوقت للحصول على قطع غيار كان من المتعذر الحصول عليها محليا، إضافة إلى الحصول على أجزاء أخرى تم إنتاجها بجودة أعلى بكثير من الأجزاء الأصلية.

ومن المتوقع أن تلعـب قطـع الغيـار المصنعة بتقنية الطباعة المجسمة دورا مهما جدا في مستقبل تصميم سيارات السباق فضلا عن العديد من الصناعات الأخرى في الإمارات.

وتؤكد شركة إيمنسا أنها تلتزم بإجراء البحوث وتطوير تقنيات الطباعة وأنها نجحت في تطوير تقنيات خاصة بها لتصنيع منتجات لم يكن من الممكن الحصول عليها بالطرق التقليدية.