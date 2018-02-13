مهمة القاهرة لتصويب مسار المصالحة الفلسطينية تتعقد

مصادر فلسطينية تتحدث عن تمسك حماس بحل أزمة موظفيها ودمجهم في السلك المالي للسلطة قبل الحديث عن تمكين الحكومة في غزة.

العرب

حبر على ورق

القاهرة - عكست تصريحات عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حجم التعقيد في مسار المصالحة المتعثر والذي تسعى القاهرة لإعادة تحريكه، ومدى غياب الثقة بين فتح وحماس المصرة على حل معضلة موظفيها قبل النظر في باقي الملفات.

وقال عزام الأحمد الاثنين إنه التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري والقائم بأعمال جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، وتمت مناقشة كل العقبات التي وضعتها حركة حماس وحالت دون تطبيق بنود المصالحة، وعلى رأسها عدم حل اللجنة الإدارية عمليا.

وسببت تصريحات الأحمد إحراجا بالغا لقادة الأخيرة الموجودين في القاهرة منذ ليل الجمعة لإجراء لقاءات مع مسؤولين أمنيين بجهاز المخابرات العامة، وهو ما ينذر بتوتر مسبق للقاء الذي يُنتظر عقده بين وفدي الحركتين.

وكان وفد من حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بدأ محادثات في القاهرة السبت هي الأولى من نوعها منذ تغيير رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي وتعيين اللواء عباس كامل خلفا له، حيث أُبلغ الوفد بأن التغير في قيادة جهاز المخابرات، لن يغير التعامل مع ملف المصالحة.

وقال قيادي بارز في حركة فتح لـ”لعرب”، “أزمتنا الحقيقية الآن مع حماس إنها تريد إرغام السلطة على دفع فاتورة سقطاتها خلال فترة سيطرتها على قطاع غزة دون أن تشارك بأي شكل في هذه الديون، والكثير من قادة فتح لن يسمحوا بذلك حتى لو وقفوا بوجه السلطة”.

وأضاف القيادي الذي فضل عدم نشر هويته “الحديث المتواتر داخل حماس عن نيتها الاتفاق مع بعض الفصائل على تشكيل حكومة إنقاذ في غزة مثير للريبة، إذ لم تنفه الحركة بشكل رسمي، وكأنها تستخدم ذلك فقاعة اختبار أو تلويح بإمكانية القيام بذلك كبديل عن المصالحة”.

وكانت القاهرة دعت الحركتين إلى إجراء محادثات جديدة تهدف إلى إعادة المصالحة إلى مسارها الطبيعي. وتسعى القاهرة لاستثمار فرصة وجود الطرفين في القاهرة لوضع حد لأزمة فقدان الثقة بينهما، لكن خطوة عقد لقاء بين الجانبين مرتبطة بوصول المسؤولين المصريين إلى حل مع تمسك حماس بخطوط حمراء في مطالبها، لتجنب حدوث خلاف بين الطرفين أثناء لقائهما معا.

وقالت مصادر فلسطينية قريبة من ملف المصالحة لـ”العرب” إن الأزمة تكمن في تمسك حماس بحل أزمة موظفيها ودمجهم في السلك المالي للسلطة قبل الحديث عن تمكين الحكومة لإدارة قطاع غزة، بينما ترى الحكومة أن حل أزمة الموظفين خطوة تالية للتمكين الكامل.

ويمثل ملف الموظفين أزمة شديدة التعقيد في طريق المصالحة، إذ تريد حماس إلقاء المسؤولية كاملة ناحية السلطة التي تعاني أزمة مالية خانقة، للإيحاء بأن حركة فتح هي الطرف المعطل لتفاهمات القاهرة.

وقال القيادي بفتح لـ”العرب” إن حكومة الوفاق لا تجرؤ على اتخاذ قرار بتعيين كل موظفي حماس، لأن ذلك يعني إعادة كل موظفيها (الحكومة) الذين فصلتهم في السابق.

يضاف إلى ذلك، حسب قيادي فتح، تعيين ما يقرب من 250 ألف خريج في غزة عاطلين عن العمل، مع إعادة جميع موظفي الحكومة المستنكفين، وهم الذين رفض الرئيس عباس أبوزمان أن يعملوا في غزة بعد سيطرة حماس عليها، وعددهم يقارب 75 ألفا.

ويرى متابعون أن تمسك حماس بأن مسار المصالحة مرتبط بحل أزمة الموظفين يعكس رغبة في توظيف الأزمة المالية التي تتعرض لها سلطة للتنصل من التفاهمات التي ترعاها القاهرة بشكل يجعلها بريئة من تعطيل مسار المصالحة.