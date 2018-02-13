أبرز تغريدات العرب: إن أعادوا لك المقاهي القديمة فمن يعيد لك الرفاق؟

العرب

0z6789@

احذروا ثم احذروا المقاطع المترجمة فكثيرها ترجمته غير صحيحة والهدف منها الإساءة.

Saryajaffal@

فرقة شيعية جديدة تظهر في جنوب لبنان تغالي في النظرة إلى الإمام علي بن أبي طالب إلى حدّ تأليهه! مرشدها الروحي في إيران!!! #نتيجة_حكم_الدويلة.

AlyaaGad@

أولادكم لن يتذكروا ماذا اشتريتم لهم، ما يبقى في الذاكرة هو كيف جعلتوهم يشعرون: بالحب والأمان والحنان أم بالخوف والغضب والنفور.

FouadAlAsiri@

في السابق حرام حرام حرام اليوم الذوق العام الذوق العام الذوق العام. القاسم المشترك القيود القيود القيود.

Dr__Abdulmalek@

قالت الفاينيشيال تايمز، قالت بلومبرغ، قالت الواشنطن بوست، (...)، عناوين تستغفل القارئ وكأنه بالتسعينات الهجرية! والحقيقة: "رأي كاتب مدفوع الآجر تَكْفُلُه غدر"!

Ben_Mussa@

لعل أهم مهارة تتعلمها في حياتك هي ضبط النفس والتحكم فيها.

fta_313@

خرجت لتشتري وردة لشقيقها وإذا به في المحل فقام بضربها. وبينما هي مضرجة بدمائها قالت له: لقد كانت الوردة لك. وسعت مفهوم الحب وعجز عن توسيع مفهوم الشرف.

osamagharib1@

إقرار حد إنساني لدخل الفرد من الممكن أن يرتقي بأخلاق الناس أكثر من كل خطب الشيوخ ومواعظ القساوسة!

sharif_hijazi@

يُحسب لبشار الأسد أنه أول رئيس في التاريخ يُحتلْ وطنه من خمسة دول ويدَّعي أنه منتصر 1- إسرائيل 2 - روسيا 3 - إيران 4 - تركيا 5 - أميركا.

zctq_00@

إذا أنت عراقي وما شعرت بالعار من انعقاد #مؤتمر_الكويت الذي سيجمعون به مساعدات لبلد يصدر خمسة ملايين برميل من النفط يوميا فأنت ما عندك انتماء أو إحساس.

dinonutellar@

إن أعادوا لك المقاهي القديمة فمن يعيد لك الرفاق؟

تابعوا: amrwaked@ عمر واكد ممثل وموسيقي مصري.