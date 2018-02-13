الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

أبرز تغريدات العرب: إن أعادوا لك المقاهي القديمة فمن يعيد لك الرفاق؟

العرب  [نُشر في 2018/02/13، العدد: 10899، ص(19)]

0z6789@

احذروا ثم احذروا المقاطع المترجمة فكثيرها ترجمته غير صحيحة والهدف منها الإساءة.

Saryajaffal@

فرقة شيعية جديدة تظهر في جنوب لبنان تغالي في النظرة إلى الإمام علي بن أبي طالب إلى حدّ تأليهه! مرشدها الروحي في إيران!!! #نتيجة_حكم_الدويلة.

AlyaaGad@

أولادكم لن يتذكروا ماذا اشتريتم لهم، ما يبقى في الذاكرة هو كيف جعلتوهم يشعرون: بالحب والأمان والحنان أم بالخوف والغضب والنفور.

FouadAlAsiri@

في السابق حرام حرام حرام اليوم الذوق العام الذوق العام الذوق العام. القاسم المشترك القيود القيود القيود.

Dr__Abdulmalek@

قالت الفاينيشيال تايمز، قالت بلومبرغ، قالت الواشنطن بوست، (...)، عناوين تستغفل القارئ وكأنه بالتسعينات الهجرية! والحقيقة: "رأي كاتب مدفوع الآجر تَكْفُلُه غدر"!

Ben_Mussa@

لعل أهم مهارة تتعلمها في حياتك هي ضبط النفس والتحكم فيها.

fta_313@

خرجت لتشتري وردة لشقيقها وإذا به في المحل فقام بضربها. وبينما هي مضرجة بدمائها قالت له: لقد كانت الوردة لك. وسعت مفهوم الحب وعجز عن توسيع مفهوم الشرف.

osamagharib1@

إقرار حد إنساني لدخل الفرد من الممكن أن يرتقي بأخلاق الناس أكثر من كل خطب الشيوخ ومواعظ القساوسة!

sharif_hijazi@

يُحسب لبشار الأسد أنه أول رئيس في التاريخ يُحتلْ وطنه من خمسة دول ويدَّعي أنه منتصر 1- إسرائيل 2 - روسيا 3 - إيران 4 - تركيا 5 - أميركا.

zctq_00@

إذا أنت عراقي وما شعرت بالعار من انعقاد #مؤتمر_الكويت الذي سيجمعون به مساعدات لبلد يصدر خمسة ملايين برميل من النفط يوميا فأنت ما عندك انتماء أو إحساس.

dinonutellar@

إن أعادوا لك المقاهي القديمة فمن يعيد لك الرفاق؟

تابعوا:

amrwaked@

عمر واكد

ممثل وموسيقي مصري.

:: اقرأ أيضاً

حاجة القراء للأخبار الصحيحة نقطة انطلاق الصحافيين لاستعادة الثقة

فوضى الهاشتاغات تضرب تويتر السعودي

السلطات التركية تحاكم صحافيين بتهمة توجيه 'رسائل خفية'

سنابشات لن يستجيب لثورة الملايين

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

الجيش المصري يُوقف أجانب في إطار عملية 'سيناء 2018'

2018-02-13

مصر تحقق في وثائق 'تدين' قيادات بالدولة لدى سامي عنان

2018-02-13

تعزيز القدرات العسكرية من أولويات إدارة ترامب

2018-02-13

تيلرسون: داعش يسعى للتحوّل إلى حركة تمرد في ليبيا وأفغانستان

2018-02-13

مقتل روس في اشتباكات مع قوات أميركية في دير الزور

2018-02-13

انطلاق محاكمة الفلسطينية عهد التميمي في جلسة مغلقة

2018-02-13

بعد وقوعه في مستنقع عفرين أردوغان يهدّد أميركا بصفعة 'عثمانية'

2018-02-13

أولى رحلات توماس كوك تصل تونس بعد 3 سنوات من هجوم سوسة

2018-02-13

الحزب الحاكم في جنوب افريقيا يقرر إقالة زوما من منصبه كرئيس للبلاد

2018-02-13

الجبوري يتوقع تشكيل حكومة أغلبية سياسية غير طائفية في العراق

yesterday 10:19:14

:: اختيارات المحرر

العباءة والحجاب يسرقان الأضواء من أزياء نيويورك

فوضى الهاشتاغات تضرب تويتر السعودي

تعلم أن تقول كلمة 'لا' لكي تتكيف مع الحياة

المرأة السعودية في النيابة العامة فهل تطرق باب مهنة القضاء

سنابشات لن يستجيب لثورة الملايين

كعكة عروس بمليون دولار في دبي ليست للبيع

موضة الأظافر جريئة وجذابة

زفاف هاري وميغان بعربات تجوب الطرقات

انطلاق دورة الألعاب الأولمبية للكلاب

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا