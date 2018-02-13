أبرز تغريدات العرب: إن أعادوا لك المقاهي القديمة فمن يعيد لك الرفاق؟

0z6789@
احذروا ثم احذروا المقاطع المترجمة فكثيرها ترجمته غير صحيحة والهدف منها الإساءة.
Saryajaffal@
Saryajaffal@
فرقة شيعية جديدة تظهر في جنوب لبنان تغالي في النظرة إلى الإمام علي بن أبي طالب إلى حدّ تأليهه! مرشدها الروحي في إيران!!! #نتيجة_حكم_الدويلة.
AlyaaGad@
AlyaaGad@
أولادكم لن يتذكروا ماذا اشتريتم لهم، ما يبقى في الذاكرة هو كيف جعلتوهم يشعرون: بالحب والأمان والحنان أم بالخوف والغضب والنفور.
FouadAlAsiri@
FouadAlAsiri@
في السابق حرام حرام حرام اليوم الذوق العام الذوق العام الذوق العام. القاسم المشترك القيود القيود القيود.
Dr__Abdulmalek@
Dr__Abdulmalek@
قالت الفاينيشيال تايمز، قالت بلومبرغ، قالت الواشنطن بوست، (...)، عناوين تستغفل القارئ وكأنه بالتسعينات الهجرية! والحقيقة: "رأي كاتب مدفوع الآجر تَكْفُلُه غدر"!
Ben_Mussa@
Ben_Mussa@
لعل أهم مهارة تتعلمها في حياتك هي ضبط النفس والتحكم فيها.
fta_313@
fta_313@
خرجت لتشتري وردة لشقيقها وإذا به في المحل فقام بضربها. وبينما هي مضرجة بدمائها قالت له: لقد كانت الوردة لك. وسعت مفهوم الحب وعجز عن توسيع مفهوم الشرف.
osamagharib1@
osamagharib1@
إقرار حد إنساني لدخل الفرد من الممكن أن يرتقي بأخلاق الناس أكثر من كل خطب الشيوخ ومواعظ القساوسة!
sharif_hijazi@
sharif_hijazi@
يُحسب لبشار الأسد أنه أول رئيس في التاريخ يُحتلْ وطنه من خمسة دول ويدَّعي أنه منتصر 1- إسرائيل 2 - روسيا 3 - إيران 4 - تركيا 5 - أميركا.
zctq_00@
zctq_00@
إذا أنت عراقي وما شعرت بالعار من انعقاد #مؤتمر_الكويت الذي سيجمعون به مساعدات لبلد يصدر خمسة ملايين برميل من النفط يوميا فأنت ما عندك انتماء أو إحساس.
dinonutellar@
dinonutellar@
إن أعادوا لك المقاهي القديمة فمن يعيد لك الرفاق؟
تابعوا: amrwaked@ عمر واكد ممثل وموسيقي مصري.
تابعوا:
amrwaked@
عمر واكد
ممثل وموسيقي مصري.