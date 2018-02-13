الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

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الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

#هاشتاغ اليوم: قطر.. التطبيع مقابل التلميع

قطريون يردون على مشاركة فريق إسرائيلي في دورة الألعاب المدرسية لكرة اليد في ظل صمت رسمي من حكومتهم التي يتهمونها بالتطبيع.

العرب  [نُشر في 2018/02/13، العدد: 10899، ص(19)]

لا مبرر للتطبيع

الدوحة- أطلق قطريون هاشتاغا على تويتر بعنوان #طلاب_قطر_ضد_التطبيع، وذلك للتعبير عن رفضهم لاستضافة فريق إسرائيلي في دورة الألعاب المدرسية للعبة كرة اليد في قطر.

وانتشرت صور لبرنامج الدورة الذي أظهر مشاركة فريق إسرائيلي في مجموعة مع ألمانيا ورومانيا وجورجيا وتشيكيا. ورد قطريون بغضب في ظل صمت رسمي. واعتبرت مغردة:

_enalq@

لا أعلم إن كانت أصواتنا تُقابل بالتجاهل في كل مرة نُبدي فيها ضجرنا، نعم نحن #طلاب_قطر_ضد_التطبيع دائما.

وتساءلت مغردة:

lolo_5066@

هل يعقل أن تتحول مدارسنا إلى معايير مغلوطة وقيم معكوسة ومبادئ منكوسة أي نفاق هذا! حيث يعطي بيد تبرعا لإخوانه وباليد الأخرى يلاعب أعداءه أي تناقض؟ أي جيل منافق نحن نصنع؟

وقال مغرد:

ehabmeqdad@

#طلاب_قطر_ضد_التطبيع، لا مبرر للتطبيع ولا مبرر لاستضافة أبناء جنود عكفوا على تصفية أطفال القدس.

وجاء في حساب شباب قطر ضد التطبيع تعليقا على بعض المقالات الإسرائيلية:

QAYON@

بدأت إسرائيل تتفاخر بمشاركة طلابها في البطولة المقامة في الدوحة منذ الآن.

فيما تهكم مغرد من بعض الصحف القطرية التي عوضت في مقالاتها إسرائيل بلاتفيا:

Qatar012@

هذه هي الصورة الحقيقية لصحافتنا، أداة بيد السلطة، تطبل وتسوّغ وتغطي على السوءات. #طلاب_قطر_ضد التطبيع.

وأضاف:

Qatar012@

وزير الثقافة والرياضة يذهب إلى رام الله دعما للقدس، ثم تأتي الفرق المدرسية الصهيونية للعب في قطر! ماذا نسمي ما يحصل؟ هل هو انفصام في المواقف أم ماذا؟ #طلاب_قطر_ضد_التطبيع.

وكان جدل كبير أثير على الشبكات الاجتماعية بعد تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت فيه إن قطر تعهدت للزعماء اليهود الأميركيين بأنها ستمنع بث تحقيق صحافي تم تصويره سرا عام 2016، حول اللوبي الإسرائيلي في واشنطن على قناة الجزيرة القطرية، مقابل تحسين صورتها ومكانتها داخل الجالية اليهودية، لا سيما بعد مقاطعتها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وسخر مغرد:

al3a9of@

المضحك أن القطري المخدوع يتهم الإمارات والسعودية بالتطبيع مع الصهانية، أنتم من تدنسون أراضيكم باستضافة القتلة والسفاحين.

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