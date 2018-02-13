الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

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الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

الاتحاد السوري يحسم أمر المدرب شتانغه

الاتحاد السوري يتوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب الألماني بيرند شتانغه من أجل تدريب منتخب سوريا الأول لمدة عام واحد قابل للتجديد.

العرب  [نُشر في 2018/02/13، العدد: 10899، ص(22)]

فادي الدباس: المدرب الألماني سيصل إلى دمشق نهاية الأسبوع الحالي ليتم توقيع العقد

دمشق – أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب الألماني بيرند شتانغه لتدريب المنتخب الأول لمدة عام واحد قابل للتجديد، مشيرا إلى أنه سيصل إلى دمشق نهاية الأسبوع الجاري.

وذكر الاتحاد السوري في بيان صحافي أصدره الاثنين “حرصا على الارتقاء بمستوى الكرة السورية إلى أعلى المستويات القارية وصولا إلى العالمية واستجابة إلى تطلعات الجماهير السورية العاشقة لكرة القدم، يعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب الألماني بيرند شتانغه من أجل تدريب منتخب سوريا الأول لمدة عام واحد قابل للتجديد”.

وأكد فادي الدباس نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية أن “اتحاد الكرة بذل جهودا كبيرة للتوصل إلى هذا الاتفاق وسط موجة من الظروف القاسية التي يمر بها بلدنا الحبيب، وأن ذلك الاتفاق ما كان ليبصر النور لولا الدعم الذي تم تقديمه من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية السورية من أجل تأمين كافة المستلزمات لإنجاح هذا الاتفاق”.

وأضاف أن “المدرب الألماني سيصل إلى دمشق نهاية الأسبوع الحالي ليتم توقيع العقد بشكل رسمي معه خلال مؤتمر صحافي، بما يتناسب مع المكانة التي وصل إليها المنتخب والتصنيف الدولي حيث بلغ المرتبة الثامنة آسيويا والـ76 عالميا”. وأضاف بيان الاتحاد “سيباشر المدرب شتانغه عمله من خلال حضور مباريات الدوري ومتابعة مباريات المحترفين، لانتقاء التشكيلة التي ستخوض مباريات الدورة الودية في العراق”.

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