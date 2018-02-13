الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

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الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

الوداد يأمل في تجاوز أزمته أمام الفتح الرباطي

المدرب فوزي البنزرتي ينوي إجراء بعض التغييرات على تشكيلة الوداد، وقد يكون الدولي المغربي عبدالحميد الكوثري ومواطنه كريم أيت فانا على رأس قائمة اللاعبين.

العرب  [نُشر في 2018/02/13، العدد: 10899، ص(22)]

هل يهز الوداد شباك الفتح

الرباط – ينتظر التونسي فوزي البنزرتي مدرب الوداد اختبارا صعبا الأربعاء المقبل، بتنقله للعاصمة الرباط لملاقاة الفتح الرباطي، في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ16 من الدوري المغربي.

وسيحاول الوداد تجاوز الفترة الصعبة التي يمر بها والتي نتج عنها تلقيه 7 هزائم خلال مرحلة الذهاب، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الفريق الذي يحمل آخر لقب للمسابقة.

وكان الفتح قد هزم الوداد خلال مباراة الذهاب على أرضه بثلاثية، وكثيرا ما تسبب له في متاعب داخل وخارج ميدانه.

وبخلاف الوداد الذي يعاني لاعبوه من الإرهاق فإن الفتح الرباطي استفاد من فترة راحة طويلة زادت عن الشهر، ويخوض هذه المواجهة بصفوف مكتملة.

وجدير بالذكر أن الوداد خسر في اللقاء الماضي أمام الرجاء على أرضه بهدفين لهدف في لقاء الديربي.

ويواجه الوداد، حامل لقب الدوري المغربي وصاحب الرقم القياسي في الفوز به (19 مرة)، موسما سيئا للغاية، رغم فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا ومشاركته في مونديال الأندية بالإمارات، الذي حل فيه بالمركز السادس والأخير، بعدما خسر مباراتيه أمام باتشوكا المكسيكي (1-0) وأوراوا الياباني (2-3).

ولم يحصد الوداد هذا الموسم في الدوري المحلي إلا 16 نقطة وضعته في المرتبة الـ12، من أصل 16 فريقا بعد 15 جولة.

وينوي المدرب التونسي فوزي البنزرتي إجراء بعض التغييرات على تشكيل الوداد أمام الفتح الرباطي.

وأكد البنزرتي في تصريحات صحافية عقب مباراة الديربي التي انتهت بفوز الرجاء (2-1)، أنه يحتاج بعض الوقت حتى يستطيع تطبيق فكرته، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعرف على النادي.

ومن المحتمل أن يكون الدولي المغربي عبدالحميد الكوثري ومواطنه كريم أيت فانا على رأس قائمة اللاعبين الذين ينتظرون فرصة الظهور الأول رفقة النادي البيضاوي. كما يرتبط ظهور الغاني أدجي في هجوم الوداد أمام الفتح بمدى استعادة عافيته بعد الإصابة التي تعرض لها.

ومن جانب آخر غادر الشيخ إبراهيم كومارا لاعب الوداد، المستشفى بعد استقرار حالته الصحية. وكان كومارا قد غادر مباراة الديربي بين الوداد والرجاء في شوطها الثاني، بعد إصابة في الرأس وتم نقله مباشرة إلى المستشفى وخضع لفحوصات طبية.

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