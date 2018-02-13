سنابشات لن يستجيب لثورة الملايين

عدد من المستخدمين يعبرون عن عدم رضاهم من تصميم الخط الجديد الذي تمت إضافته إلى سنابشات واصفين إياه بالمربك.

العرب

الحنين إلى الشكل السابق

واشنطن- عبّر الملايين من الشباب والمراهقين عن غضبهم، بسبب التحديث الأخير لتطبيق سنابشات. ونشر عدد كبير من مستخدمي سنابشات تغريدات غاضبة عبر موقع تويتر، محتجين على التحديث الجديد، جانب منهم كان من الوطن العربي. وكانت معظم الاحتجاجات العربية ضد تحديث سنابشات من السعودية.

ووصف موقع “ديلي بيست” الأميركي حالة الغضب العارم بـ”ثورة الملايين من الشباب”. وأرجع المستخدمون غضبهم من التحديث، كونه غيّر طريقة التعامل مع التطبيق، بحيث تم تقسيمه، وفقا للتصميم الجديد، إلى صفحتين رئيسيتين؛ الأولى مخصصة لمحتوى “اكتشف” والمحتوى الرائج (الترند) وقصص المشاهير، أما القسم الثاني فتم تخصيصه لنشر القصص الخاصة بالمستخدم ومتابعة أصدقائه.

ووصل الأمر إلى أن بعض المستخدمين تداول طريقة جديدة لمسح التحديث الجديد والإبقاء على النسخة القديمة من سنابشات. فيما تداول عدد كبير من المستخدمين تغريدة “مزيفة” تشير إلى أن سنابشات قرر أن يعيد النسخة القديمة ويلغي التحديث الجديد، وتمت إعادة نشرها نحو 1.3 مليون مرة.

كما أن عددا من المستخدمين عبروا عن عدم رضاهم من تصميم الخط الجديد، الذي تمت إضافته إلى سنابشات، واصفين إياه بالمربك. ووقع 85 ألف مشترك عريضة لتقديمها لإدارة التطبيق، وذلك كي تقوم بإعادة الإصدار القديم وإلغاء التحديث الأخير.

وردت الشركة عبر المتحدث باسمها بالقول “التحديثات الكبيرة ستأخذ القليل من الوقت حتى تعتاد عليها، ولكننا نأمل أن المجتمع سوف يستمتع بها بمجرد أن يتأقلم معها”. وقال الرئيس التنفيذي للتطبيق إيفان شبيغل “هناك احتمال قوي بأن إعادة تصميم التطبيق سوف تكون مدمرة لأعمالنا”.

ويُذكر أن الشركة كانت قد أعلنت أن عدد المستخدمين النشطين بلغ 178 مليون شخص يوميا في 30 سبتمبر 2017. وأرجع موقع “ديلي بيست” حالة “عدم الرضا” إلى 3 أسباب رئيسية:

أولها الارتباط النفسي بين الشباب وتطبيق سنابشات، وأن التغيير خلق لديهم حالة من “الحنين” إلى الشكل السابق بالتطبيق الذي أطلق للمرة الأولى عام 2011. أما السبب الثاني فتمثل في أن عددا كبيرا من المستخدمين وجدوا أن التحديث الجديد يجعل استخدام سنابشات أصعب عليهم. أما ثالث الأسباب فهو فقدان المستخدمين لمعظم القصص والفيديوهات التي احتفظوا بها للمئات من الأيام وفشلوا في استعادتها.