المرأة السعودية في النيابة العامة فهل تطرق باب مهنة القضاء

تتوالى القرارات التي تكسر الحواجز المطوقة للمرأة السعودية وتدفعها يوما بعد يوم نحو إثبات وجودها والعمل في مجالات كانت إلى زمن قريب حكرا على الرجال، مثل السماح لها بالعمل في النيابة العامة والعمل في شركة خدمات الملاحة الجوية، ويعتبر إدماجها في مثل هذه الوظائف العمومية مكسبا لها يفتح أمامها آفاقا طالما حلمت ببلوغها.

العرب

المرأة السعودية أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات

الرياض- أعلنت النيابة العامة السعودية، عن توفر وظائف شاغرة نسائية، لدعم إطار أعضاء النيابة العامة تحت مسمى “ملازم تحقيق”، للحاصلات على شهادة البكالوريوس. وبحسب بيان صحافي لمركز التواصل الدولي التابع لوزارة الثقافة والإعلام في البلاد، تُعد هذه المرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية، التي تطلب فيها النيابة العامة وظائف نسائية.

ودعت النيابة العامة، الراغبات في التقديم ممن تتوفر فيهن الشروط المطلوبة، إلى زيارة موقعها الإلكتروني وتسجيل بياناتهن. وتتخذ الدولة العديد من الإجراءات لخفض معدلات البطالة لدى الإناث؛ ما أدى إلى خفضها من 34.5 بالمئة في نهاية 2016، إلى 32.7 بالمئة في نهاية الربع الثالث 2017، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وفي سبتمبر الماضي أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا يقضي بالسماح للمرأة بالحصول على رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو القادم وفقا للضوابط الشرعية.

ولعل هذا الإجراء جاء تكملة لدعوة النائب العام في المملكة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب باستحداث دوائر متخصصة في فروع النيابة تُعنى بالقضايا الأُسَرية؛ حفاظا على سريّتها، ولتقديم ما يلزم لبعضها من المعونة الاجتماعية في الإرشاد والإصلاح.

تهدف رؤية السعودية إلى زيادة مشاركة النساء في قطاع العمل بنسبة تتراوح بين 22 بالمئة و30 بالمئة بحلول عام 2030

وأوضحت النيابة العامة في بيان سابق لها أن ذلك يأتي في إطار العمل على تأهيل كادر متخصص في النيابة لهذه المهمة بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات الصلة.وستكلف النيابة نخبة من المؤهلين لإدارة هذه الدوائر وفق أعلى المعايير المهنية التي تضمن نجاح التجربة وبخاصة ضمان السرية والأمان لمن يلجأ إليها من الأسر.

ومن جهة أخرى طالب أعضاء في مجلس الشورى السعودي بتعيين قاضيات نساء من الكفاءات الشرعية والقانونية في المحاكم السعودية، وطالب عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فيصل آل فاضل بتعيين قاضيات من صاحبات الكفاءة الشرعية والقانونية، مستنكرا أن نسبة العنصر النسائي في وظائف القضاة صفر.

وقال خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية السنوي لديوان المظالم، أنه يأسف لنسبة مشاركة العنصر النسائي في وظائف القضاء، مشيراً إلى أن عدد الوظائف الشاغرة، بحسب التقرير يبلغ 1655 وظيفة بما نسبته 35 بالمئة من الوظائف المتوافرة لدى الديوان.

واستنكر آل فاضل عدم مشاركة العنصر النسائي على الرغم من وجود كفاءات شرعية وقانونية على أتم استعداد لتولي تلك المناصب، مقترحا على اللجنة تعديل توصيتها الأولى لتشمل العنصر النسائي، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل القضائي قضائيا وإداريا. وفي هذا السياق قال المستشار القانوني والمستشار بالأمان الأسري أحمد المحيمد، إن الأحوال الشخصية واللجان القضائية والتحكيم مجالات رحبة لعمل المرأة.

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من ذوات العلم والخبرة والتخصص في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة والطفل وفي اللجان القضائية المؤقتة مثل التجارية والطبية والإصلاح الأسري وغيرها، وفي مجال التحكيم والوساطة والتسويات القضائية كمرحلة أولى ومن ثم يتم تقييم ودراسة التجربة لتقدير مدى الاستفادة منها.

وبيّن المستشار القانوني والمحامي أحمد بن عبدالعزيز الشهاري، لصحيفة “عاجل” الإلكترونية “أن مسألة تولي المرأة للقضاء مسألة فقهية اختلف فيها اللاحقون والسابقون، فلا يوجد نص شرعي صريح في المنع وإن كان الأصل الإباحة”.

برنامج المراقبة الجوية للسيدات يعتبر أول برنامج يُنفذ للسيدات بهدف تأهيلهن لهذه المهنة وسيخضعن من خلاله للتدريب النظري والعملي في مجال المراقبة الجوية

وأوضح أن مسألة الخوف من تغلب العاطفة في الأحكام التي تصدرها المرأة إن تولت القضاء، فإن هناك مناصب لا تدخل العاطفة فيها يمكن التدرج في التعيين فيها كقضاء الإنهائيات ومن ثم قضاء العمل واللجان شبه القضائية في وزارتي التجارة والإعلام وأشباهها.

وكشفت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن عزمها توظيف الفتيات السعوديات في مهنة المراقبة الجوية بعد إلحاقهن بالأكاديمية السعودية للطيران المدني لدراسة التخصص وتأهيلهن وفق برنامج المراقبة الجوية المخصص للسيدات.

ويعتبر برنامج المراقبة الجوية للسيدات أول برنامج يُنفذ للسيدات بهدف تأهيلهن لهذه المهنة وسيخضعن من خلاله للتدريب النظري والعملي في مجال المراقبة الجوية بالإضافة إلى العديد من ورش العمل والزيارات الميدانية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن هذا التوجه يتوخى “دعم المرأة التي أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات وتمكينها من العمل في وظائف مختلفة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل بما يتواكب مع رؤية المملكة المستقبلية 2030 والتي تضمنت مجموعة من القرارات لصالح المرأة”.

وفي افتتاح ورشة عمل تحت عنوان “تمكين القيادات النسائية وزيادة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار في المملكة العربية السعودية”، التي عقدت مؤخرا في الرياض، أشار نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي إلى أن ما وصلت إليه المرأة السعودية من مستوى عال في مجال المقومات المعرفية في كافة المستويات وهو أحد مسوغات هذه الورشة من أجل زيادة تمكين القيادات النسائية في الخدمة المدنية ومواقع اتخاذ القرار والوظائف القيادية في الجهاز الحكومي.

ويأتي مشروع تمكين القيادات النسائية ضمن مشاريع مبادرات وزارة الخدمة المدنية في برنامج التحول الوطني 2020 التي تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تذليل الصعوبات أمام مشاركة العنصر النسائي في مواقع اتخاذ القرار وفي رسم السياسات ومشاريع التنمية المستدامة.

وتهدف رؤية المملكة العربية السعودية التي وضعها وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى زيادة مشاركة النساء في قطاع العمل بنسبة تتراوح بين 22 بالمئة و30 بالمئة بحلول عام 2030.