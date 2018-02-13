تعلم أن تقول كلمة 'لا' لكي تتكيف مع الحياة

كتاب 'خطوات تحقيق النجاح' يدعو القارئ إلى تحمل ضغوط الجميع وتعلم قول كلمة 'لا' لأنها الكلمة السلبية في الحياة وتبديلها بكلمة 'نعم' دائما.

العرب

معاني الخسارة

القاهرة- “خطوات تحقيق النجاح” هو عنوان الكتاب الذي أصدره الدكتور أحمد هارون، استشاري العلاج النفسي، وعضو الجمعية العالمية للصحة النفسية.

وأوضح هارون أن فصول الكتاب كلها تشرح معاني الخسارة، وعملك، وعلاقتك بأهلك، وزوجتك، وأولادك، كما أن الكتاب به فصل بعنوان “كيف تجعل أولادك مرضى نفسيين”، وأنه قام بتأليف هذا العمل كي يقدّم لكل قارئ ما لا يجب أن يفعله، فهو يحوّل الشخص من مجرد قارئ إلى فاعل.

وأكد هارون أن العلاج النفسي هو أن تحتضن صاحب المرض النفسي دون أن تلمسه، أي يكون حضنا معنويا لكي يمتص ما بداخله من آلام، موضحا أن الإنسان عندما يصل إلى مرحلة العجز عن التعبير، فهي أقصى مراحل الحياة صعوبة.

وأضاف أن من ضمن خسائر كتابه “هكذا تخسر حياتك” عدم التلفظ بكلمة “لا” لأنها الكلمة السلبية في الحياة وتبديلها بكلمة “نعم” دائما، موضحا، أنه كم من شخص أحسنت إليه وأساء إليك، وكم من شخص شعرت بوجوده معك وفجأة قلل منك ومن إمكانياتك، فكل هذا يرجع إلى عجزنا عن قول كلمة “لا” في المواقف الحتمية، وأنه يجب أن تتحمل ضغوط الأهل والأقارب وجميع من حولك، وتتعلم أن تقول كلمة “لا” لكي تتكيف في الحياة.

كما أوضح أن الشعب المصري لديه القدرة على التكيف في جميع المواقف بسهولة، وأن أولى خطوات النجاح في الحياة هي قراءة كتاب “هكذا تخسر حياتك” وكأنك تقوم بعمل “سونار” لعقلك. وقال هارون إن درجة ذكاء المرأة العاطفي أعلى بـ200 غرام من درجة ذكاء الرجل، والذكاء العاطفي للرجل هو الذي يغلف العاطفة.

وأضاف أن كتابه ” ثاني أكسيد الحنين” عن أساس النجاح في الحياة الزوجية، لكي ترى أبناءك بصورة جيدة وواضحة لا بد من أن تعطي الأم التقدير وهذا يسمى تواصل غير مباشر، مشيرا إلى الانحياز للمرأة والرجل في آن واحد، فالرجل ولد من امرأة وعندما أحب أحب امرأة وعندما تزوج تزوج بامرأة ومن أجلها يكتب ومن أجلها ينجح.

وأضاف أن العلاج النفسي دواء، وما تركز عليه هو ما تحصل عليه، وهذا يسمى بقانون الجذب، ولكي تنجح في الحياة لا بد أن تثق في نفسك.