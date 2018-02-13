الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

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الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

انطلاق دورة الألعاب الأولمبية للكلاب

مدينة نيويورك تنظم العرض السنوي لنادي وستمنستر للكلاب والذي يشارك فيه نحو ثلاثة آلاف كلب ويجتذب مشاركين من الولايات الأميركية الخمسين ومن 16 دولة أخرى.

العرب  [نُشر في 2018/02/13، العدد: 10899، ص(24)]

ثاني أقدم حدث رياضي أميركي

نيويورك - نظمت مدينة نيويورك الأميركية، الاثنين، العرض السنوي لنادي وستمنستر للكلاب حيث يعدّ تصنيف الكلب على أنه “جيد” أمرا مفزعا لصاحبه أما تصنيفه باعتباره “الأفضل” فهو حلم يتحقق.

وقال نادي وستمنستر للكلاب في بيان إن العرض الذي يشارك فيه نحو ثلاثة آلاف كلب يستمر هذا العام لمدة يومين ويجتذب مشاركين من الولايات الأميركية الخمسين ومن 16 دولة أخرى منها كندا والمكسيك واليابان وروسيا وأستراليا والصين.

وهو ثاني أقدم حدث رياضي أميركي والبعض يعتبره النسخة الخاصة بالكلاب من دورات الألعاب الأولمبية التي بمحض الصدفة تجري نسختها الشتوية حاليا في كوريا الجنوبية.

وأفاد المنظمون أنه من المقرر أن يتنافس 2882 كلبا على لقب أفضل كلب اليوم. وفي العام الماضي اجتذب المعرض 2798 كلبا.

وتضم المسابقة كلابا من 201 سلالة تتراوح من البولدوغ إلى البابيون.

ويشترك فندق مانهاتن إن.واي.سي، وفندقان آخران مع عرض وستمنستر لتوفير مكان إقامة للكلاب والبشر.

وتضمّ الخدمة التي تقدّمها الفنادق إقامة فاخرة للكلاب تشمل خدمة غرفة الفنادق للكلاب وأماكن للتمارين ومنتجعا يضمّ حمامات ساخنة. وتقع الفنادق الثلاثة قرب حديقة ماديسون سكوير حيث سيقام العرض.

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