زفاف هاري وميغان بعربات تجوب الطرقات

الأمير البريطاني هاري وخطيبته ميغان ماركل سيجوبان شوارع ويندسور في عربة تجرها جياد في يوم زفافهما الذي يحتفل به يوم 19 من مايو المقبل.

العرب

زفاف الموسم

لندن - سيجوب الأمير البريطاني هاري وخطيبته ميغان ماركل شوارع ويندسور في عربة تجرها جياد في يوم زفافهما الذي يحتفل به ظهر التاسع عشر من مايو المقبل، وفقا لما أعلنه قصر كنسينغتون.

وكشف القصر بعض التفاصيل عن زواج الأمير هاري (33 عاما) من الممثلة الأميركية البالغة 36 عاما.

وستبدأ المراسم ظهرا في كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور وسيرأسها القس ديفيد كونر. أما رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي فسيرأس المراسم عند تبادل الـ”نعم”.

وسيغادر بعد زواجهما الأمير هاري وميغان الكنيسة للقيام بجولة في عربة تجرها جياد في شوارع المدينة.

ويقام بعد ذلك حفل استقبال في قاعة سانت جورجز هال في القصر. ومساء يولم الأمير ويلز تشارلز على شرف ابنه هاري وزوجته الجديدة في عشاء يقتصر على أفراد العائلة والأصدقاء المقربين. وتحضيرا لزواجها ستعمّد ميغان ماركل وتثبّت في الكنيسة الأنغليكانية.

كما أنها قررت الحصول على الجنسية البريطانية والتخلي عن مسيرتها الفنية فضلا عن التزامها مع الأمم المتحدة حيث كانت تدافع عن حقوق المرأة، لتكرّس وقتها للأعمال الخيرية للعائلة المالكة.