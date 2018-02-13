الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

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الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، العدد: 10899

موضة الأظافر جريئة وجذابة

أظافر المرآة تتلألأ ببريق الألوان الميتالك ويتم استخدام بودرة للحصول على تأثير المرآة العاكس.

العرب  [نُشر في 2018/02/13، العدد: 10899، ص(21)]

أظافر المرآه تمنح المرأة إطلالة جذابة

برلين- أوردت مجلة “إن ستايل” الألمانية أن موضة الأظافر في 2018 تهيمن عليها الاتجاهات الثلاثة التالية:

1 – الأسود المطفأ: تكتسي الأظافر هذا العام باللون الأسود المطفأ لتبدو بمظهر جريء ومتوحش يكتنفه الغموض. ولهذه الإطلالة يتم وضع طبقة من الطلاء النهائي “Top Coat” المطفأ فوق طلاء الأظافر الأسود.

2 - إطار الأظافر “Boarder Nails”: تزدان الأظافر هذا العام بإطار يحيط بحوافها. ومن الأفضل أن يكون لون الإطار مختلفا عن لون الأظافر الأساسي، كإطار أسود مع أظافر تكتسي باللون الأبيض، وذلك لخلق تباين مثير يلفت الأنظار.

3 - الأحمر الصارخ: تخطف الأظافر الأنظار إليها هذا العام باللون الأحمر الصارخ، خاصة بلون الطماطم الزاهي.

كما أفادت مجلة “إيلي” الألمانية بأن أظافر المرآة تمثل أحدث صيحات التجميل في 2018، لتمنح المرأة إطلالة جذابة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن أظافر المرآة المعروفة أيضا باسم أظافر الكروم تتلألأ ببريق الألوان الميتالك، أي الذهبي والفضي والنحاسي، مشيرة إلى أنه للحصول على تأثير المرآة العاكس يتم استخدام بودرة، تُحدث بفعل الاحتكاك تأثيرا هولوغرافيا تقريبا.

وليدوم هذا التأثير طويلا، يجب استخدام طبقة طلاء نهائي من أجل تثبيت الطلاء.

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